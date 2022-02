Aplicaciones gratuitas para estudiantes

Preparar los exámenes, hacer las tareas o incluso afrontar un trabajo puede ser en ocasiones tedioso. Sin embargo, hay algunas aplicaciones que pueden hacer que estos cometidos sean más fáciles.

My Study Life



My Study Life es una aplicación gratuita que funciona como planificador o como una agenda electrónica. La aplicación funciona sin conexión y se sincroniza cuando vuelves a estar en línea. Lo primero que aparece cuando inicias la aplicación, son tres preguntas para escoger el formato de hora (12 o 24 h.), cuándo comienzan tus clases más o menos y cuánto suelen durar. Así, la aplicación intenta ajustarse a tu perfil. Te permite añadir tareas, tener un calendario para visualizarlas y organizarlas, posibilidad de tachar las tareas que ya has terminado e incluso los exámenes que tienes. Se sincroniza en otros dispositivos y permite tener en una sola aplicación todas las tareas. Se puede utilizar tanto en el ordenador como en el móvil, y los cambios que hagas en un sitio se van a sincronizar con el otro. Tiene tanto aplicación para dispositivos Android e iOS y su web www.mystudylife.com.

Foto Scan y Cam Scanner

Foto Scan y Cam Scanner son dos aplicaciones para escanear. Con Foto Scan podrás hacer una foto de otra foto. Tiene una detección automática de bordes, corrección de perspectiva y rotación inteligente. El mejor punto, es que elimina los brillos de las fotografías, y se puede hacer de una manera muy fácil. Permite también descargar la imagen directamente al dispositivo, o hacer copias de seguridad de las imágenes escaneadas con Google Fotos. Es una aplicación gratuita y es compatible con Android e iOS.

Por su parte, Cam Scanner puede escanear desde el teléfono documentos, digitalizar el DNI y los pasaportes, guardar en diferentes formatos como PDF, JPG, TXT Word o Excel, compartir mediante email, a tus contactos o a través de la nube, firmar documentos en el momento, extraer y editar cualquier texto, proteger esos documentos con un pin, o convertir PDF a otros formatos para restaurar el diseño de la página. Se puede utilizar en el teléfono, tabletas o en el ordenador a través de una cuenta. Es compatible con Android e iOS.

I Love PDF



I Love PDF es todo lo que una aplicación para estudiantes puede tener. Se trata de una de las aplicaciones gratuitas más completas que hay. Tiene varias herramientas. Una de ellas es la de unir pdfs y ponerlos en el orden preferido, al igual que dividir un pdf y extraer una o varias páginas del mismo. Puede también comprimir los documentos para que pesen menos, convertirlos a diferentes formatos, añadir marcas de agua, editar, añadir números a las páginas, protegerlos, ordenarlos, desbloquear y quitar contraseñas, firmar documentos o reparar PDF dañados y recuperar datos de aquellos que estén corruptos.

La misma plataforma ha creado otra aplicación web que te ayuda a modificar imágenes, I Love IMG. Recorta, modifica el tamaño, comprime, y convierte imágenes en cuestión de segundos. La página web es https://www.ilovepdf.com/es. Además tiene versión para Android e iOS. La aplicación móvil permite escanear documentos a PDF, detectar textos, editar, subrayar y anotar en PDF, convertir JPG y formatos Office a PDF, rellenar formularios y firmar en la pantalla, organizar documentos y archivos, y posee modo oscuro.

Brainly

Brainly es una red social educativa. Está disponible para Android e iOS y es gratuita. Su página web es https://brainly.lat/. Cualquier persona puede publicar una pregunta, y otro usuario la responderá. Cada usuario obtiene puntos por contestar preguntas y así se genera un ciclo de ayuda entre todos. Hay preguntas de Matemáticas, Historia, Estadística y Cálculo, Castellano, Geografía, Derecho, Contabilidad… Y otras muchas asignaturas.

Pexels y Pixabay



Ambos son un banco de fotografías y vídeos gratuitos. Pexels ofrece fotografías gratuitas y de alta calidad sujetas a su propia licencia. Posee un buscador con el que es muy sencillo encontrar las fotos y los vídeos que deseas, tanto horizontales como verticales. Pixabay, por su parte, posee también un banco de imágenes, vectores, vídeos, música, efectos sonoros e ilustraciones. Ambos están disponibles tanto en Android como en iOS. La página web de Pexels es https://www.pexels.com/es-es/, y la de Pixabay es https://pixabay.com/es/.

Docsity

Docsity es un espacio en el que se puede compartir y descargar material de estudio. Principalmente contenido académico como apuntes, preguntas de examen y más. Registrarse es completamente gratuito, pero cuanto más contribuyes a la aplicación más contenido podrás descargar. Es decir, para descargar los documentos necesitas puntos, que puedes conseguir aportando tú mismo apuntes o preguntas de exámenes. En definitiva, ayudarse entre todos. Si te hacen mucha falta y es urgente, siempre puedes suscribirte al modo premium.

El mensual son 15,99 euros, el trimestral 9,99 €/mes y el anual 4,99€/mes. Tiene resúmenes, ejercicios, exámenes, monografías, ensayos, tesis, apuntes, esquemas, y vídeo cursos sobre algunas asignaturas como Derecho Administrativo, Termodinámica, o Cálculo Integral y Diferencial. Solo está disponible en su página web https://www.docsity.com/es/.

Cite This For Me y Zotero



Cite This For Me es la solución definitiva para aquellos que no se llevan bien con las reglas bibliográficas para citar. Incluye normas APA, Harvard, MLA, Vancouver, Chicago, IEEE y otros generadores. Únicamente está disponible a través de su página web, www.citethisforme.com. Puedes introducir los datos de páginas web, diarios, libros, PDF, podcast, enciclopedias, legislaciones, y muchos otros recursos. Es gratuita.

Por su parte, Zotero es otra herramienta gratuita muy fácil de usar. Permite recolectar, administrar y citar diferentes fuentes para trabajos. Es posible utilizarlo como un programa independiente (https://www.zotero.org/) o como extensión de navegador. También está disponible tanto en Mac OS como Windows. Se trata de un sistema de citación avanzado y preciso. Primero hay que recopilar información y añadirlo a una base de datos de manera automática. Se rellenan varios campos para referenciar los recursos. A través de colecciones, etiquetas, elementos relacionados y búsquedas guardadas podremos encontrar los documentos en un futuro. Zotero permite citar recursos bibliográficos dentro del texto y crear referencias bibliográficas en muchísimas normas e idiomas. Se puede utilizar en Word, Open Office y Google Docs.