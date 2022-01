Publicidad Ya no existe el hombre de Marlboro La publicidad de hoy ya no se apunta a eslóganes pegadizos, personajes recurrentes o niños de ojos azules que venden un producto, sino a causas sociales y a las ‘performances’, aunque los anuncios de colonia prácticamente no han cambiado









Ampliar dn Yolanda Veiga El hombre de Marlboro, la motorista que buscaba a Jacks, la familia que presumía de que su detergente lavaba más blanco... no iban hoy a vender un peine. ¡Ni siquiera los niños de anuncio! “Antes eran todos rubios y con los ojos... ETIQUETAS Selección DN

Últimas noticias Navarra