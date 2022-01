EL PAN, EL ALIMENTO SUSTANCIAL

Si hubo un producto destacado en tiempos medievales, ese fue el pan, sobre todo de centeno, cebada o avena. El de trigo, el que todos conocemos hoy, quedaba para más pudientes (sobre todo el pan blanco) . Las gachas, elaboradas con cualquier cereal que se cocinaba en agua o en leche, también eran muy socorridas.

LA VERDURA, OTRO ALIMENTO PRIMARIO

Las gentes del medievo consumían vegetales como las coles, remolachas, cebollas, zanahorias o ajo. Lo hacían en forma de sopa generalmente. En cambio, no conocían otros productos como el tomate, que llegaron desde América. Legumbres como los garbanzos o los guisantes eran fuente de proteína y la fruta se usaba como edulcorante.

LA CARNE, UN SÍMBOLO DE ESTATUS

La carne era muy cara, y por tanto solo estaba al alcance de las clases más altas. La más frecuente era la de cerdo, un animal cuya cría era relativamente fácil. También el pollo aparecía en las mesas. Sin embargo, no era común ver carne de vacuno. Los bueyes y las vacas se aprovechaban como animales de tiro y sólo se sacrificaban cuando ya no servían para estos trabajos, y entonces su carne ya no resultaba tan sabrosa. Los platos de caza se reservaban para las familias nobles.

¿QUÉ PESCADOS SE COMÍAN?

Era sobre todo habitual en las zonas costeras, pero en los interiores también podía llegar bacalao o arenque, además de los pescados de agua dulce, como la trucha o la perca.

EL AZÚCAR, UN LUJO

Era un producto muy caro y por tanto muy poco utilizado. El edulcorante más común era la miel, así como algunas frutas secas.

¿QUÉ SE BEBÍA?

Las impurezas del agua hacía que los medievales prefirieran acompañar sus comidas con bebidas alcohólicas, sobre todo el vino y también la cerveza o la sidra, de consumo habitual entre los nobles, pero mucho más raras para los campesinos.