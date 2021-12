Arturo Navallas compila a lo largo de 8 años las romerías de Navarra

Ocho años ha empleado Arturo Navallas Rebolé en recorrer Navarra, de norte a sur y de este a oeste, para documentar todas las romerías que siguen celebrándose hoy en día en la Comunidad foral. En ese empeño llegó a tener jornadas en las que viajó a cinco celebraciones diferentes en un mismo día, lo recuerda bien: el 15 de mayo de 2016. Empezó aquella mañana a las 7.30 horas con la romería que se hace de Erro a Roncesvalles, siguió en el Puy de Estella (tercer domingo de mayo), en la cercana ermita de Santa Bárbara (San Isidro), Codés (Pentescotés y San Isidro) y hubiera continuado en Elzaburu, donde de hecho llegó a desplazarse, si no fuera porque el párroco no pudo oficiar la romería de San Isidro como correspondía y se aplazó para el sábado siguiente. “Con tesón y fe se ha podido”, se felicitó ayer el autor sobre esta exhaustiva obra. Son un total de 765 de romerías las que ha recogido en el libro Romerías de Navarra, que presentó ayer en la Catedral de Pamplona junto al Arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez, y el deán de la Catedral, Carlos Ayerra.

El arzobispo lo calificó como una “obra magnífica” y subrayó que “no hay monte ni valle” en Navarra donde no haya una ermita. “Una vez que estuve con San Juan Pablo II y cuando vio la cantidad de ermitas que hay en toda la geografía española me preguntó cómo era posible, le dije: ‘Porque los evangelizadores llegaron antes a España que a Polonia”, apuntó el arzobispo. Las ermitas son los lugares donde se dirigen 423 de estas citas populares, pero no las únicas. Navallas ha recogido también romerías a templos y lugares de devoción como iglesias, cruces, monolitos instalados en cumbres o incluso a ruinas de antiguas ermitas.

La obra muestra el estado actual de todas las romerías de Navarra partiendo de su origen y analizando su desarrollo histórico posterior. Recoge los datos documentales existentes, la evolución de las prácticas, la crónica literaria y gráfica de las romerías actuales y las leyendas y tradiciones que las rodean. “Es producto de la investigación histórica, artística, de tradiciones, de costumbres y, ojo, de parte festiva también”, apunta el investigador.

Para ello Navallas ha consultado a más de 600 personas que le han transmitido oralmente las tradiciones perdidas, una documentación que ha completado con las fuentes escritas. Ha recorrido 45.000 kilómetros para completar esta obra enciclopédica sobre un fenómeno religioso que también lo es social. “Era un libro necesario, puede haber una sensación generalizada de que en Navarra hay romerías en Roncesvalles, en Ujué, en Codés... los grandes ciclos que son los más conocidos, pero hay esa otra realidad que es la de pueblo a pueblo, valle a valle, que es la que transmite que hoy en día se estén celebrando 765 romerías en Navarra”, explica Navallas, autor además de las más de 1.500 fotografías que se reproducen.

CATORCE ZONAS

El autor dividió Navarra en 74 espacios geográficos para analizarlos uno a uno e ir conformando bloques uniformes siguiendo criterios de tradiciones comunes, filosofías diferentes, etcétera. Así ha configurado el libro en 14 capítulos, que corresponden a Valles cantábricos, San Miguel de Aralar y valles próximos, Pamplona y su contorno, Vírgenes de la Montaña, el territorio que se divisa desde la cumbre de Izaga, Tierra de Sangüesa -donde se inscribe lo que Navallas dice que podría llamarse “la romería de Navarra”, es decir, las Javieradas-, Santo Cristo de Cataláin, Valdizarbe y Val de Mañeru, Virgen del Puy, Santiago de Lóquiz, San Gregorio Ostiense y Virgen de Codés, Zona Media y Ribera Estellesa, Virgen de Ujué y Ribera Tudelana.

El libro detalla un calendario de romerías y recoge también las diferencias con las que se viven las celebraciones en cada zona; cómo en la Montañalos cánticos se interpretan en euskera, por ejemplo, y en la Ribera se interpretan jotas que pueden finalizar con ¡vivas’ o aplausos, o las distintas especializadas que se consumen en la Montaña (baztanzopa, txuri ta beltz, migas de pastor, quesos...), Zona Media (morcillas, fritadas, guisos de oveja, costillas a la brasa...) o la Ribera (chistorras, pancetas y calderetes).

La Virgen María tiene más de cien advocaciones diferentes y le siguen con más ermitas y romerías: San Miguel, San Juan, Santa Cruz, San Pedro, San Martín, Santa Lucía, San Isidro, San Bartolomé, San Gregorio y Santiago.

El autor considera que esta publicación puede tener el valor de “un documento histórico de lo que ha existido, existe y se supone que vamos a tratar de proyector” pero también puede resultar atractivo para mucha gente que quizá desconozca estos rituales, para los que “puede suponer conocer gráficamente todo aquello que comprende la propia obra, la cultura propia diferenciada”, señaló en la presentación.

543 ermitas actualmente en Navarra

Advierte Navallas que el número de ermitas que han existido en Navarra a lo largo del tiempo no se pueden precisar con total precisión, pero según el nomenclátor y las documentadas dan un total de 1.768 ermitas a lo largo del tiempo. En 1734 eran 1.286 ermitas; en 1850 se redujeron a 1.050 aunque un análisis detallado lo reduce a 973. En la década de 1950-60 se contaban unas 603. Actualmente Navallas detalla que son 543, y en 423 de ellas se celebran romerías.