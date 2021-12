'El Buen Patrón' y 'Madres Paralelas' pasan el primer corte de los Óscar

España sigue en la carrera por el Óscar a la mejor película internacional después de que la Academia de Hollywood incluyera a 'El Buen Patrón' entre las quince semifinalistas que lucharán por conseguir la nominación definitiva en febrero.

La institución anunció este martes sus semifinalistas en diez categorías, entre ellas la de mejor banda sonora original, donde también el músico español Alberto Iglesias logró estar entre los quince seleccionados por su trabajo en 'Madres Paralelas', de Pedro Almodóvar.

Además, otras dos películas hispanas han pasado el corte en la categoría de mejor película internacional: la mexicana 'Noche de Fuego' y la panameña 'Plaza Catedral'.

Con este proceso la Academia realiza una criba que no afecta a las categorías de interpretación. Las nominaciones definitivas se conocerán el 8 de febrero.

De las tres propuestas rodadas en español, la que cuenta con más posibilidades de colarse entre las cinco candidatas finales es la cinta mexicana, según las quinielas de la prensa especializada, aunque pocas apostaban por la panameña y la española que, finalmente, pasaron el corte.

Competirán contra propuestas aclamadas por la crítica como la italiana 'Fue la mano de Dios', la noruega 'The Worst Person in The World' y la japonesa 'Drive My Car', cuyo pase a la final se da casi por garantizado.