'Mendiak 1976' desvela en el cine una lección de humanidad 45 años después

'Mendiak 1976' es un documental de montaña que evoluciona hacia una película de personas. Tiene un primer impulso montañero, pero pronto esos parajes a siete mil metros de altura dejan de ser el objetivo principal para convertirse en el escenario de una historia de amistad y solidaridad, entre gente que ni siquiera habla el mismo idioma.

Una vieja cinta de VHS guardaba la historia desde hacía décadas. Luis Arrieta Etxeberria suele escalar habitualmente con Koldo Pastor y en casa de éste encontraron el vídeo de su tío, Javier Pastor: “Shakhaur 76”, indicaba en la etiqueta. Costó encontrar un reproductor de vídeo pero cuando finalmente pudo verlo, Arrieta se quedó “atrapado” con la historia, y pensó en contar 45 años después aquella mítica expedición navarra al Shakhaur, 7.116 metros, en el Hindu Kush afgano.

'MENDIAK 1976'

El cartel del documental que ha hecho aparece firmado como “Una película de Luis Arrieta, Daniel Burgui y Jesús Iriarte”. En un sentido estricto quizá debería decir que Arrieta se ha encargado de la dirección; Burgui del guion y producción ejecutiva, e Iriarte de la dirección de fotografía y montaje, pero sus roles se han desdibujado mucho en un proceso que ha sido largo y artesanal, en el que todos han hecho un poco de todo, y, sobre todo, el rótulo mantiene el tono de la película, que ensalza el trabajo colectivo y el equipo.“Lo que pasó allí fue muy fuerte y lo que pasó después también”, anuncia uno de aquellos jóvenes, hoy septuagenario, Gregorio Ariz. “Fueron desapareciendo personas, amigos, y la historia se quedó escondida. No celebrábamos ni siquiera cuando llegaban los años de volver a recordarla. Empezó a haber otras expediciones más importantes y aquello se quedó dormido, también porque nos dejó mal sabor de boca por lo que había pasado”, añade.

'MENDIAK 1976'

Ninguno de los tres realizadores de 'Mendiak 1976' había nacido cuando ocurrieron los hechos. La aventura arrancó el 15 de junio de 1976, cuando de la plaza Consistorial de Pamplona partían dos todoterrenos con destino a Kabul con los once miembros de la expedición: Javier Garreta, Gregorio Ariz, Abel Albira, Leandro Arbeloa, Gerardo Plaza, Javier Pastor, Julián Ayúcar, Iñaki Aldaya, Julián Lasterra, Xavier Garayoa y Trini Cornellana.

“Teníamos ya necesidad de salir de aquí, de nuestros Pirineos o de los Alpes”, explica Gregorio Ariz. Habían organizado antes un viaje para escalar a Argelia y otro a Groenlandia, pero querían algo más alto. “Buscamos una montaña de siete mil metros y el Shakhaur pareció atractivo, distinto, no era ir al Himalaya y enfrentarte a los ochomiles”, añade. Se prepararon viendo mapas y hablando con gente que había estado por allí; no había GPS ni Internet.

Llegaron a Afganistán dos años antes de la invasión de la URSS y el posterior reguero de guerras. “Estaba bastante abierto, había mujeres con burka pero había cantidad de mujeres que no lo llevaban. Conforme íbamos hacia las montañas había más normalidad en ese sentido”, apunta Trini Cornellana. “Íbamos metiéndonos en cada país que pasábamos pero al llegar a Afganistán era como nuestro sitio, no había turistas, era una gente muy abierta, te daba pie a relacionarte con ellos. Todo esto se me quedó muy grabado”, asegura ella, a la que un alpinista polaco le dijo allí que era “la poesía de la montaña”, ya que entonces era un mundo totalmente masculino.

Después de 17 días de trabajo en la montaña se realizó el ataque final a la cumbre en dos grupos. El problema vino en el descenso. Leandro Arbeloa murió y Gerardo Plaza quedó herido. En aquella montaña solo estaban ellos y otra expedición polaca que no dudó en ayudarles a bajar a Gerardo. “La montaña puede esperar; vuestro amigo, no”, argumentaron.

La película era un proyecto y mostraron un primer trailer en el festival Skimetraje del Baluarte cuando dio un giro. “El destino quiso que junto a Javier Garreta hubiese una chica polaca que trabaja en el Instituto de Cultura de Polonia en Madrid, que se sintió atrapada y nos pidió fotos de aquellos polacos para buscarlos”, explica Luis Arrieta. En aquel momento no pensaba que fuese posible localizarles -la relación por carta había sido interrumpida en los años 80 por el régimen comunista- pero al día siguiente en casa de Garreta un escalador de aquella época, Wojciech Kurtyka, reconoció a uno de los polacos. “Vimos que el valor humano de esta historia estaba mucho más allá de que hubiese sido el primer siete mil, era el hito de cómo se conserva una relación de amistad y de humanidad con el paso del tiempo”, asegura Arrieta.

Las conversaciones previas con los polacos fueron frías, pero cuando llegaron a Cracovia Jesús Iriarte y Luis Arrieta el encuentro fue emocionante. “Tú solo tienes las imágenes de Super 8 de chavales de 20-25 años, y el día que vienen a recogernos al hotel gente ruda, seria, polacos, en un entorno gris, lluvioso, frío...”, apunta. “Del primero al que contactamos nos dijo su mujer que en el momento que supo que los que le estaban buscando tenían relación con los alpinistas navarros del Shakhaur se puso a llorar y estuvo muy emocionado”.

La película se estrenó el 4 de diciembre en el BBK Mendi Film Festival de Bilbao y se llevó el premio del jurado a la mejor película de montaña y el premio del público. En realidad hubo un tercer premio, el más importante, que fue reunir a los grupos navarro y polaco físicamente, tantos años después. “Ahora sí recordamos todo con mucho cariño”, asegura Gregorio Ariz. “Hemos visto que ellos también guardan un recuerdo muy humano de la historia”, añade. Trini Cornellana apunta que 45 años después se pueden ver las cosas con más tranquilidad. “Nos ha servido para reconciliarnos con todo aquello, es una historia de sentimientos, de cómo es la vida en la montaña, del sentimiento de la pérdida, y se ve el lado de la familia, también, porque las familias de la gente montañera sufren mucho”, explica. La película, de hecho, recoge también la muerte un año después de Javier Pastor y Julián Lasterra en el Montblanc.