Pamplona Negra invita en enero a Italia, que corresponde con la presencia de tres autores

La novela negra italiana se conoce popularmente como 'giallo', por el color amarillo dominante de las portadas de 'Il Gialli', la primera colección que Mondadori, editorial dedicada únicamente a este género, estrenó en 1929. Y aunque después de la Segunda Guerra Mundial y siguiendo una tendencia presente en otros países el 'giallo' ha ido tiñéndose de negro, Pamplona Negra va a hacer lucir este color en todo su esplendor en enero. Porque Italia es el invitado de esta próxima edición y porque va a contar con la presencia en la capital navarra de algunos de los principales novelistas del género, como Marcello Fois, Antonella Lattanzzi y Massimo Carlotto, que van a participar en mesas redondas y clubes de lectura. Y de entre los autores nacionales, Andreu Martín y Julián Ibáñez, los considerados padre del género negro en España; Carlos Zanón, Ibón Martín e Irene Rodríguez Aseijas, estos dos últimos galardonados ayer con el Premio Paco Camarasa de novela negra que otorgan nueve grandes festivales de este género en España, entre ellos Pamplona Negra. El acto de entrega se celebrará en Pamplona y ambos participarán en una mesa redonda.

'C’era una volta... il giallo' (Érase una vez... la novela negra) es el título de “la edición de la recuperación”, como la denominó ayer su directora, Susana Rodríguez Lezaun, a la semana del 17 al 22 de enero: recuperación de la fecha habitual tras la última edición de mayo por la pandemia y que limitó el aforo al 50%; de las rutas teatralizadas; de la comida del sábado, y de los clubes de lectura en varias bibliotecas de Pampona. Y si el título de la edición alude a que Italia es el país invitado, también a otro puntal de esa semana: que las mesas redondas supondrán un repaso a la historia de la novela negra.

Autores italianos

Fue la directora del Instituto Italiano de Cultura de Madrid, Marialuisa Pappalardo, quien, a través de un vídeo, explicó que va a representar Italia en esta edición con la presencia “de algunos de los novelistas más destacados de la nueva novela negra italiana, conocidos internacionalmente y que han sido traducidos al castellano”: Marcello Fois, escritor, dramaturgo y guionista cuya trilogía sobre la familia Chironi ha sido finalista de los galardones Campiello y Strega, “los más importantes premios literarios de Italia”; Antonella Lattanzzi, finalista en 2013 del premio Strega con Prima che tu mi tradisca y autora de Una historia negra (2017), última novela traducida al castellano, un 'thriller' sobre la violencia de género, y del dramaturgo y guionista Massimo Carlotto, “exponente de la novela negra mediterránea”.

Italia, continuó Rodríguez Lezaun, también va a estar presente por una colaboración que el festival inaugura este año con la Escuela Oficial de Idiomas, de manera que alumnos de italiano acudirán a las sesiones en las que haya autores italianos en Baluarte y mantendrán un encuentro con Massimo Carlotto en el salón de actos de la Escuela. E Italia estará presente también en la cita gastronómica, ya que serán las recetas del personaje Salvo Montalbano que aparecen en los libros de Andrea Camilleri, recientemente fallecido, en las que el chef del Hotel Tres Reyes basará el menú del sábado 22 de enero.

Mesas redondas

La semana arrancará con una mesa redonda dedicada al 'Hard boiled, donde empezó todo', con dos de los pioneros de la novela negra española, Andreu Martín y Julián Ibáñez. Junto a ellos la escritora canaria Carmen Nieto que este año ha publicado 9 Corto, su primera novela 'hard boiled', un género que apenas se cultiva hoy, a parte de los que lo han hecho de manera histórica. En la segunda mesa, 'Crook story, una historia de pícaros', esas novelas en las que los policías no siempre están del lado de la ley, un género muy cultivado en Italia. Participarán Marcello Fois y los ganadores del premio Paco Camarasa. La tercera mesa tratará la mente criminal, cuando los escritores empezaron a pensar y dar relevancia a la planificación y no solo al acto criminal. En esta participarán Antonella Lattanzi, Arantza Portabales y María Oruña.

La novela negra mediterránea será protagonista en la cuarta mesa redonda. “España e Italia cultivan un género negro que tiene muchas similitudes entre sí”. Se serán juntos Massimo Carlotto y Carlos Zanón, que analizarán los nexos de unión y lo que difiere a ambas novelas. Para terminar, autores que han salido adelante a través de otras formas de llegar hasta el público: Twitter, Amazon, los concursos literarios, con Ana Ballabriga, Javier Díez y Lorena Franco.

El sábado se cerrará con el caso Alcàsser y hablando sobre Antonio Anglès, desde la ficción y desde la realidad: con el escritor Santiago Díaz, cuyo próximo libro ('Las otras niñas', se publica 13 de enero) trata sobre la posibilidad, “ficción absoluta”, de que Anglès sobreviviera a su travesía en barco y siguiera vivo, y con el periodista de 'Las Provincias' Javier Martínez, que lleva en el caso desde el día uno, que fue el primer periodista en acceder a la fosa donde se encontraron los cadáveres y que “ha hecho que con sus informaciones ahora no se cierre del todo la búsqueda de Anglés”.

El crimen a escena

Para las nuevas sesiones de El crimen a escena, la actividad del festival que más que atrae mayor público, se va confrontar la ficción de cine y series de televisión con la realidad. “Una de las críticas que muchas veces los puristas de la literatura hacen a los autores es que los libros cada vez se parecen a las series de televisión, que se escribe pensando en una serie o en una película, y nos ha parecido acertado ver qué hay de cierto en esto”, apuntó la directora. Así, a partir de la recreación de la serie 'Happy valley', la Policía Foral hablará de los crímenes reales que suceden en lugares pequeños; a partir de CSI, la Guardia Civil va a recrear cómo se realiza la infografía de la escena de un crimen, una técnica que se emplea para estudiar el escenario cuando ya no es posible acceder a él y para mostrarlo cuando se explica en un juicio cómo han sucedido las cosas; la película 'Copy cat', en la que un asesino reproduce crímenes anteriores, servirá a la criminóloga y abogada Paz Velasco para hablar de los asesinos por imitación; por la serie 'You', el primer forense informático de España, Bruno Pérez Juncá, explicará el caso de Helena Jubany, la joven bibliotecaria asesinada en 2001 en Sabadell, y la importancia de haber conseguido acceder a su viejo ordenador —“se está acotando muchísimo la búsqueda del asesino”—; y la serie 'Miénteme' para que el experto en comunicación y conducta José Luis Martínez Ovejero demuestre que “mentir no es tan fácil si hay quien sabe ‘leerte”.

Tres películas

Confesó Alberto Cañada, director de la Filmoteca de Navarra, que la propuesta de este año para la selección de películas “ha sido realmente un desafío” por no haber existido como tal una explotación del cine negro, de modo que ha habido que orientar la selección hacia otros ámbitos. Dos películas están dirigidas por Francesco Rossi, cuyo centenario de su nacimiento se cumple en 2022. Se van a proyectar 'Salvatore Giuliano' (1962), centrada en la historia de este bandido que luchaba por la independencia de Sicilia, pero no en la biografía “sino que aprovecha para presentar un relato de la Sicilia de aquellos años”, y 'Excelentísimos cadáveres' (1976), “con una clara denuncia de la corrupción que asolaba el estamento judicial, policial y político y en la que está inmerso en un inspector de policía”. La tercera, 'Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha' (1970), de Elio Petri, “una película muy explícita y que se centra en la historia de un policía y su empeño en demostrar que es absolutamente invulnerable”.

Once bibliotecas

Una de las colaboraciones que más agradan a Rodríguez Lezaun es la del festival con las bibliotecas navarras. Fue Clara Flamarique, directora de proyectos bibliotecarios del Servicio de Bibliotecas, la que detalló la de este año, a la que se han sumado once bibliotecas esta edición: Biblioteca de Navarra, Civican, San Francisco, San Pedro, San Jorge, Yamaguchi, Txantrea, Berriozar, Burlada, Barañáin y Zizur Mayor.

La novedad de esta edición es que los clubes de lectura abiertos con autores y autoras nacionales e italianos se extienden a otras bibliotecas además de la de Navarra. Esta acogerá los de Antonella Lattanzi para hablar de su novela 'Una historia negra' y otro con Carlos Zanón para hacerlo sobre 'Carvalho, problemas de identidad'. Además, en la biblioteca de San Francisco la autora invitada será Arantza Portabales con 'La vida secreta de Úrsula Bas'; en la de Civican, Andreu Martín, con 'Vais a decir que estoy loco', y en la de la Txantrea, María Oruña, con 'Lo que la marea esconde'. Para facilitar la participación en estos clubes abiertos se han adquirido lotes de 20 ejemplares de cada uno de los títulos para que las personas interesadas puedan disponer de ellos en préstamo.

El resto de actividades tendrán lugar acabada Pamplona Negra, del 24 al 28 de enero. Volverá a haber encuentros con autores y autoras de novela negra “pero en un formato nuevo”: combates literarios, “a la manera de los enfrentamientos que a lo largo de la historia de la literatura tuvieron lugar entre autores como Góngora, Quevedo, Cervantes, Lope de Vega, Truman Capote o Ernest Hemingway”. En este caso se van a enfrentar dos autores o autoras de los cuales uno siempre de novela negra. Son cinco parejas de contendientes: Begoña Pro (novela histórica) y Miguel Izu (novela negra), Jokin Azketa (literatura de montaña) y Carlos Bassas (novela negra), Isabel Blanco (poeta) y Estela Chicarro (novela negra), Laura Pérez de Larraya (literatura fantástica) y Carlos Ollo (novela negra) e Idioa Saralegui (novela romántica) y Tadea Lizarbe (novela negra).

Habrá además una actividad destinada al público joven y en euskera: un taller de cómic de género negro con Belatz, dos horas para jóvenes a partir de 14 años en las bibliotecas de San Pedro, Berriozar y Biblioteca de Navarra.

Talleres

Cada tarde Pamplona Negra empieza con un taller de creación literaria centrado en la novela negra. Este año el taller en euskera lo impartirá el escritor navarro Aingeru Epaltza y en castellano, el catedrático de la Universidad de Salamanca y experto en novela negra Alex Martín Escribá. Las inscripciones pueden hacerse a través de www.pamplonanegra.es

Rutas teatralizadas

Actividad organizada en colaboración con el grupo de teatro de la UPNA, para este año se han elegido cuatro crímenes de ficción de cuatro autores navarros. El grupo de teatro realizará dos rutas (dos en castellano y dos en euskera), la primera el sábado previo a Pamplona Negra, el 15 de enero, y la segunda el 22 de enero. Con guión de Rodríguez Lezaun y dirección de Oscar Orzaiz, las historias que se van a representar en Baluarte, Condestable y Teatro Gayarre serán 'La tragedia de Teodosio' basada en 'Amaya o los vascones en el siglo VIII' de Navarro Villoslada; 'Cuidado con el perro', basada en el relato de Carlos Ollo 'Cave Canem'; 'Nadie ha muerto en la catedral', de Estela Chocarro, y 'La venganza del maquillador de muertos', basada en una novela de Aitor Iragi.