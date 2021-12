Cuatro autoras de Letraheridas ofrecen talleres literarios en enero en Pamplona

Cuatro escritoras que han participado en alguna de las tres ediciones de Letraheridas, el encuentro de mujeres que agitan el panorama editorial, van a impartir los sábados de enero en Pamplona un ciclo de talleres titulado 'Pensar la escritura. Talleres de reflexión con autoras', a propósito de los procesos de escritura y sobre cómo y desde dónde escribir, una manera de deliberar sobre la creación literaria. Ellas son Rosario Villajos, Florencia del Campo, María Bastarós y Anna Pacheco. Los talleres están dirigidos a todas aquellas personas interesadas en la lectura, la escritura y en la literatura en general. Subvencionados por el INAI (Instituto Navarro por la Igualdad), se impartirán en La casa de las mujeres (calle Aoiz). Cada taller, de 10 a 13.30 horas (con descanso), costará 30 euros, existiendo un precio de 90 euros para la inscripción en todos (inscripciones en que han participado en alguna de las tres ediciones de, el encuentro de mujeres que agitan el panorama editorial, van a impartir losen Pamplona, a propósito de los procesos de escritura y sobre cómo y desde dónde escribir, una manera de deliberar sobre la creación literaria. Ellas son. Los talleres están dirigidos a todas aquellas personas interesadas en la lectura, la escritura y en la literatura en general. Subvencionados por el INAI (Instituto Navarro por la Igualdad), se impartirán en La casa de las mujeres (calle Aoiz). Cada taller, de 10 a 13.30 horas (con descanso), costará 30 euros, existiendo un precio de 90 euros para la inscripción en todos (inscripciones en www.letraheridas.com antes del 5 de enero).

La idea ha surgido de Nerea Madariaga y Carolina Otamendi, creadoras y organizadoras de Letraheridas; del ciclo Oh, diosas amadas. Autoras frente a sus iconos literarios, que prepara su segunda edición para 2022, y del recién La risa lista, que desde noviembre ofrece intervenciones libres de seis mujeres artistas que, a través del humor, vehiculan discursos sobre la precariedad, lo cotidiano, las violencias machistas, el cuerpo, el sexo, la política y lo social.

Ahora, estos talleres de enero suponen la posibilidad de recibir cuatro monográficos sobre escritura y literatura de la mano de sendas autoras. Quieren las organizadoras poder extender su intención de dar una visión global del proceso creativo, pudiendo iniciarse en la escritura quien todavía no lo ha hecho o avanzando en ella quien ya sí.

Rosario Villajos estará el 8 de enero. Con el título 'Escribir frente a un espejo', planteará reflexiones sobre escribir desde nuestro yo más honesto. “Somos seres falibles y como tales nuestras protagonistas no tendrían por qué gustarnos en todo (exactamente igual que nosotras mismas). Acoger sus ‘defectos’ como un arma narrativa puede abrir el campo de posibilidades a la hora de contar una historia”, señala la autora cordobesa, que firma la novela gráfica Face y las novelas Ramona y La muela. estará. Con el títuloplanteará reflexiones sobre escribir desde nuestro yo más honesto. “Somos seres falibles y como tales nuestras protagonistas no tendrían por qué gustarnos en todo (exactamente igual que nosotras mismas). Acoger sus ‘defectos’ como un arma narrativa puede abrir el campo de posibilidades a la hora de contar una historia”, señala la autora cordobesa, que firma la novela gráfica Face y las novelas Ramona y La muela.

El taller del 15 de enero, 'Apuntes desde el valle inquietante', lo impartirá María Bastarós. “El valle inquietante es ese lugar incómodo en el que lo familiar se torna amenaza, ese intersticio de lo cotidiano donde se cuela lo extraño, lo inminente, lo sobrecogedor; el lugar donde el espejo se comba y nos devuelve una imagen que es pero no es. A menudo uno ni siquiera es capaz de explicar por qué fisura exacta de lo normal se ha colado lo insólito, lo caprichoso, lo excepcional. Uno no puede señalar con el dedo y decir: eso, eso es exactamente lo que pasa, eso es exactamente lo que me molesta. Cobardes, ocupados, abstraídos, nos limitamos a transitar nuestro valle inquietante con la respiración contenida, la cabeza gacha y los pies veloces. En este taller, sin embargo, no haremos eso. Nos quedaremos a pasar la noche en el valle inquietante. Buscaremos juntos esa traza intrusa, esa falla en lo ordinario, el origen de lo que nos inquieta”, adelanta Bastarós, así como que se leerán textos de Amy Hempel, A.M Homes, Shirley Jackson, Anna Starobinets, Clare Vaye Watwins, Lorrie Moore o Jane Smiley.

'Narrar en primera: una aproximación a la literatura del yo' es como ha titulado Florencia del Campo su taller del 22 de enero. “Vamos a diferenciar la autoficción de la novela autobiográfica, reflexionaremos sobre los conceptos de autobiografía y memoria y debatiremos sobre los problemas que la literatura del yo puede despertar: pudor, dilemas éticos o morales por hablar de gente de nuestra vida real, exposición, extimidad... Por último, pensaremos a toda la escritura como una pulsión autobiográfica, aun si fuera en tercera persona”, explica la escritora.

Será Anna Pacheco quien cierre estos talleres el 29 de enero con 'El trabajo remoto es como nos referimos aquí a estar muerto'. “En este taller”, precisa, “hablaremos del trabajo como material literario a partir de referencias contemporáneas y clásicas. También nos servirá para pensar e imaginar futuros mejores desde la ficción; una aproximación a las angustias vitales y materiales del siglo XXI desde el cómo trabajamos y el porqué trabajamos”.