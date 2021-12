“Nos sentimos preparados para todo”

La escena tudelana sigue aportando en los últimos años importantes proyectos musicales en forma de nuevas bandas y festivales en el sur de Navarra. Y en ese sentido la de Los Flamingos se está consolidando como una propuesta con mucha proyección por las coordenadas de originalidad y sonido propio que aporta, a pesar de que este año y medio largo de pandemia haya frenado casi en seco el ascenso meteórico que llevaba.

Al Tran Tran Festival. La banda se formó a mediados del año 2015 por tres jóvenes de Tudela que comenzaron versionando temas de grupos de indi-pop nacional fogueándose en actuaciones por locales de la comarca mejanera, hasta el punto de que llegaron incluso a ser teloneros de la conocida banda de pop LA. Las versiones les ayudaron a crecer para el directo, pero para principios de 2016 ya definieron y compusieron un repertorio de temas propios con el que consiguieron ganar la primera edición de la Demo del

Actuaron en festivales de Navarra, el Culturefest de Tarazona y el Barba Roja Pop Fest de Cintruénigo. El parón pandémico no les ha frenado llevando dos EP publicados avalados por el apoyo de crítica y público, y han aprovechado para componer y publicar su primer disco de larga duración que se titula Salto al vacío, toda una declaración de principios. En la actualidad el grupo lo forman Néstor Gayarre en la voz y guitarra; Diego Pina en la guitarra; Diego Caro en los teclados y coros; Cristian Cornago en el bajo y coros y Gaizka Sola en la batería y coros.

Presentan en Zentral su último disco Salto al vacío, ¿un título bien categórico que es cómo una declaración de intenciones y sentimientos?

Así es, elegimos titularlo como Salto al Vacío porque creemos que este concepto define a la perfección el momento en el que se encuentra la banda. Sin miedo a lo que pueda venir y mostrándonos listos para todo.

¿Cómo gestionaron emocionalmente la pandemia, que en cierta medida cortó la trayectoria ascendente que llevaban?

La pandemia nos hizo daño. Llevábamos una dinámica positiva y empezábamos a conseguir cosas importantes, que se vieron paralizadas. Tenemos de bueno que somos personas muy optimistas y constantes, e intentamos sacar el lado positivo. No quedo otra que seguir trabajando.

Se han declarado como un grupo al que le gusta hacer bailar, ¿en este momento que vivimos aún más que nunca?

Siempre hemos sido una banda enérgica y tratamos de demostrarlo en directo. Lo que hemos preparado para este fin de año y para el que viene, es un show muy dinámico y potente.

¿Son un grupo que aspira a participar en grandes festivales o se ven más cómodos en las distancias cortas?

Nos gustan ambas. Nos gustan los festivales porque se celebran en verano, al aire libre... También nos gustan las giras de invierno cuando tocamos en salas pequeñas donde podemos sentir el calor humano y su cercanía. Esto hace que todo parezca mucho más real.

¿Los cambios en la formación han ayudado a afianzar el proyecto en cuanto a los objetivos?

Por supuesto. Podemos decir que vivimos un momento en el que sonamos a lo que queremos sonar. Es un proyecto consolidado con cosas que mejorar.

¿Se sienten parte de una nueva generación de grupos de la escena de Tudela y por ende de Navarra junto por ejemplo a Con X The Banjo, etc.?

Sí. Es cierto que en Tudela siempre han existido bandas que han evolucionado de forma que no sólo son reconocidas en Tudela, sino que ya en Navarra y por qué no a nivel nacional. X The Banjo es un claro ejemplo de ello.

¿Les apetece continuar haciendo versiones de otros grupos conocidos para llevarlas a su terreno?

Es una opción que la tenemos presente. Suele ser en el local de ensayo cuando surgen estas ideas, entre canción y canción propia, surge la improvisación y acabamos versionando temas al azar… No descartamos en futuros conciertos añadir a nuestro repertorio estas canciones.

Han contando con diferentes colaboraciones. ¿Una costumbre que quieren mantener?

En este álbum contamos con tres de gran nivel. Con Sean Frutos del grupo Second, la compositora e intérprete de Andrea Santiago y la banda madrileña Venturi. No descartamos que en futuros trabajos haya más colaboraciones.

¿Ya están preparando nuevos temas para el que será su próximo disco? ¿Cuál será su línea estilística?

Aunque todavía tenemos el último álbum muy reciente, ya estamos metidos en futuros trabajos. Estamos investigando sonidos, probando diferentes líneas, y tratando de dar con la tecla.

¿Cómo va a ser el concierto de Zentral?

Muy potente. Queremos crear un clima lleno de energía, potencia y fuerza, para conseguir captar la atención de la gente y generar buen rollo y ambiente festivo.

¿Habrá alguna colaboración?