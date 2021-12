De improviso entrega el mando al público en la Escuela Navarra de Teatro

Lo que va a pasar este jueves y viernes en el escenario de la Escuela Navarra de Teatro (ENT) es algo que nadie sabe. Se conoce cómo empezará, esa parte podría encajar en lo que se entiende por teatro, pero eso solo será una excusa para lo que viene después. En ese arranque un personaje recibirá al público y les contará una historia, sin embargo en un momento dado habrá un suceso —un sueño, un golpe o algo que rompa la narración— y el espectáculo se trasladará a un mundo simbólico relacionado con los juguetes. A partir de ahí ya ni siquiera quienes van a subir a las tablas de la Escuela saben qué sucederá. La obra ya estará en manos del público. En ese momento arrancará el catch, una especie de combate oral o pelea de gallos escénica, en la que dos parejas de intérpretes caracterizados de juguetes se enfrentarán para ver quién improvisa mejor. El presentador les pondrá en apuros y les trasladará las indicaciones del público para que ellos creen sus historias. Además, será la audiencia quien dictamine qué pareja gana. Luego, los dos miembros de ese dúo vencedor se encararán entre sí.

'Saco Roto. El match' es el título de la obra y lo único que será igual cada día, junto a una duración de aproximadamente 80 minutos. Ni siquiera el elenco será el mismo, ya que van rotando y subirán a escena en cada ocasión seis de los nueve integrantes del grupo.

IMPROVISACIÓN EN NAVARRA

De improviso es la primera y única compañía estable de improvisación teatral o impro que se crea en Navarra, algo que ha arraigado desde hace años en otros sitios. Jamming, una de las pioneras en la escena madrileña, por ejemplo, lleva dieciocho años llenando los teatros todos los fines de semana, y cuando pregunta al inicio de su show cuánta gente los ha visto antes no son pocos los brazos que se levantan; es más, van preguntando quién los ha visto una vez, dos veces... y el 30% asegura haberlos ido a ver más de diez veces, según apuntó ayer Carlos Rodríguez. Es la demostración de que se trata de un espectáculo diferente cada noche.

Rodríguez llevaba quince años haciendo improvisación en Logroño y en octubre, al moverse a Pamplona, planteó en su círculo si a alguien le apetecía hacerlo aquí. Se unió gente procedente del teatro y fundaron De Improviso en enero de 2021. “Creamos el grupo sin saber qué iba a ocurrir, en España está muy extendido pero aquí no había tradición”, recuerda. Hoy la compañía está formada por Xabier Artieda, Sandra Aguerri, Julio César Terrazas, Garazi San Martín, Sergio Salinas, Teresa Sarriguren, Pablo Cañete, Carlos Rodríguez, César Rodríguez-Moroy, Irene Criado e Imanol Sucino.

Empezaron con unas improvisaciones sueltas en un formato previo que presentaban en pequeños escenarios y en el programa 'Con los pies en las nubes' en Roncesvalles, donde hacían paradas en un paseo para crear historias según lo que les decía el público. En aquellas primeras ocasiones la audiencia les proponía los temas a través de papelitos. “Te retan”, admite Carlos Rodríguez. “Ellos también son dramaturgos del espectáculo”, añade. “A lo mejor te dicen ‘pan y agua’ y tú tienes que crear una historia”, ilustra Garazi San Martín.

Empezaron reuniéndose en la Casa de la Juventud de Pamplona, en las instalaciones del centro social autogestionado Plazara! y, desde el 15 de noviembre, en una residencia en la Escuela Navarra de Teatro, de la que muchos son exalumnos.“Metemos todas las horas que podemos”, asegura Garazi San Martín. No ensayan, entrenan. “Se parece a un deporte, al balonmano, por ejemplo; ensayas pases de jugadas y el día del partido tienes los recursos y las técnicas para jugar”, explica Carlos Rodríguez. Ellos también entrenan técnicas y disciplina teatral, ya que ésta no es una improvisación clásica, sino que ellos le han metido dramaturgia inicial en torno a los juguetes. “Con ese entrenamiento nos llegamos a conocer muy bien y así podemos jugar en el escenario”, apunta Sandra Aguerri.

'Saco Roto. El catch' es una creación colectiva en la que todos hacen todo, desde actuar hasta la dramaturgia. “Estamos super ilusionados, nos emociona mucho porque no se había hecho en Navarra”, apunta Sandra Aguerri, quien señala que el humor es uno de sus signos de identidad. Pero chistes, no. Evitan los chistes porque lo han probado y notan que rompen la historia. “La comedia sale de la propia situación”, explica Rodríguez. Además, meten acontecimientos o noticias del propia día que funcionan muy bien con el público, según apunta Pablo Cañete. “Es una sensación muy bestia de viveza sobre el escenario”, expresa Sandra Aguerri. “Es una alegría que nos digan ‘pero esto está preparado, ¿no?, porque alguno no se creen que seamos capaces de crear de la nada, en el momento”, apunta Rodríguez. “El propio error en directo, vernos en apuros en un momento, es algo que gusta al público y le da riqueza al espectáculo”, concluye Julio César Terrazas.