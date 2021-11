Concepción Mira, escritora: “Pocas mujeres hubieran sido tan valientes, arriesgadas y leales como Berenguela"

Cuando en octubre del año pasado la alavesa Eva García Sáenz de Urturi se llevó el Premio Planeta por Aquitania, un thriller histórico sobre Leonor de Aquitania, Concepción Mira se disgustó, mucho. Ya había compartido con la editora navarra María Oset el manuscrito en el que llevaba trabajando dos años, una novela histórica sobre Berenguela de Navarra, nuera de Leonor de Aquitania, y se lamentó de que la gente pensara que la suya “estaba escrita a rebufo del Premio Planeta, ¡y en absoluto!”. Y es que parecía imposible que ocurriera lo que creía su marido: que Aquitania iba a publicitar su novela. “Pero así ha sido”, reía el viernes Mira durante la presentación de su obra en la Feria de la edición de Navarra: “Desde el Premio Planeta la gente se ha interesado más en este momento histórico”. No solo eso, remarcó Oset: se está produciendo una recuperación de figuras femeninas de las que apenas se conocía nada hasta hace muy poco. Y es este otro objetivo de Berenguela, corazón de león: “Poner en su sitio su figura”. “Pocas mujeres hubieran sido tan valientes, arriesgadas y leales como ella, que fue fiel toda su vida”, añadió de esta infanta navarra y reina de Inglaterra al casarse con Ricardo Corazón de León, hijo de Leonor de Aquitania. Un matrimonio “que puso a Navarra en el mapa” y que, de haberse consumado y obtenido descendientes, podría haber cambiado el signo de la Historia.

Mira, que eligió a Berenguela como protagonista de su cuarta novela tras las premiadas Instinto de supervivencia y Lucrecia Perón y Sirena perdida, nació en Jijona (Alicante, 21 de junio de 1946) y reside en Madrid. Licenciada en Ciencias Físicas y graduada en Magisterio, ha desarrollado su carrera en empresas tecnológicas como IBM y BT y es especialista en los procesos de dirección de personas dedicados a mejorar las relaciones interpersonales, el liderazgo, el desarrollo profesional y la inteligencia emocional. Lo de escribir se debió a que, tras jubilarse, necesitó “un proyecto de vida y una actividad intelectual”. “Me dieron el premio de Audemac [por Instinto de supervivencia] y pensé que a lo mejor una buena idea era escribir, y no me lo tomé en broma porque escribir una novela es un proyecto grande”.

¿Y por qué sobre Berenguela de Navarra, hija de Sancho VI el Sabio y Sancha de Castilla, hermana de Sancho el Fuerte y que pasó su vida en Francia, donde está enterrada? Con apetencia sobre la novela histórica -“entretiene y enseña”-, buscaba una historia poco conocida.

“Berenguela me pareció con fuerza suficiente como para dedicarle 300 páginas y no muy conocida cuando tuvo una vida muy interesante, pero no su propia historia”, en un siglo XII donde ser mujer “era poca cosa” y con “un alrededor” el de Berenguela “muy poderoso”, en referencia a su marido y su suegra. “Se sabe tan poco que ni siquiera si nació en Pamplona o en Tudela, en 1165 o en 1170. Y no se dice nada, o yo no he encontrado, ni de sus sueños, esperanzas, filias y fobias”. No obstante, todo eso que parecía un inconveniente le ha permitido atribuirle atributos que ella cree que tenía: sensibilidad, sensatez, fidelidad, adaptación a todas las circunstancias que le pusieran por delante... Como irse a las Cruzadas para buscar a Ricardo y casarse con él.

Fue ese casamiento “el acontecimiento más grande” de la vida de Berenguela. “Le hizo reina y nos permite conocer a Ricardo Corazón de León, un rey contradictorio: guerrero valiente hasta la temeridad, generoso, rencoroso, irascible y cruel con los vencidos, según las crónicas”.

Para Mira, “uno de los retos más importantes de este libro ha sido afrontar su sexualidad”. “Hombre joven, le gustaba los placeres”, y cree Mira que sería bisexual, “algo que entonces no se decía”. Y es que el matrimonio entre Ricardo y Berenguela “no se consumó”, como atestiguan “bastantes testimonios”, lo que ha llevado a la autora a consultar a psicólogos e historiadores, plasmando en la novela qué pudo pasar, así como quimeras y tabúes de entonces.

La novela incorpora una parte histórica -“he recurrido a cronistas de la época, a libros en inglés y francés...”- tras investigar cómo se vivía, se viajaba y se comía, las costumbres de palacio en Navarra, Aquitania o Tierra Santa. “Para escribir una novela histórica hay que tener un equilibrio muy difícil entre la cultura y la imaginación. Y aunque no te puedes salir de lo que históricamente intentas abordar, muchas cosas no están en la Historia, como sentimientos y diálogos que puedes imaginar, para mí una gozada”, reconoció Mira, para quien igual de importante es que los personajes pasen a tener vida propia y formen parte de la suya. Recomendó a los oyentes escribir: “Da muchas satisfacciones”. “Escribir una novela”, concluyó, “te permite tener dos vida, y una de ellas muy entretenida, mucho más que la vida cotidiana”.