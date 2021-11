Cinco empresas se unen para crear una factoría de cine en Berrioplano

Tornasol Films hace cuatro años que apuesta por rodar sus películas y series en Navarra. Desde entonces encadena prácticamente un rodaje con otro en la Comunidad foral. En febrero de 2020 dio un paso más, alquilando un edificio de dos pisos en La productorahace cuatro años que apuesta por rodar sus películas y series en Navarra. Desde entonces encadena prácticamente un rodaje con otro en la Comunidad foral. En febrero de 2020 dio un paso más, alquilando un edificio de dos pisos en Berrioplano donde fundó el Centro Navarro de Producción Cinematográfica (CNPC), un lugar en el que centralizar el trabajo de las empresas que participan en todo el proceso de un rodaje, desde la preproducción hasta el montaje final. Ocurrió que un mes después la covid-19 encerró a todo el mundo en sus casas, y aunque se levantó el confinamiento y los rodajes volvieron a coger velocidad de crucero, aún quedaba pendiente inaugurar el centro.

Ese momento tuvo lugar este miércoles, con la presencia de las empresas que trabajan allí, profesionales del cine y representantes de las instituciones navarras. Tornasol presentaba este proyecto que encabeza y al que se han unido de momento cuatro empresas más, provenientes de la industria audiovisual madrileña: AKS Media, dedicada al alquiler, venta y mantenimiento de equipos de cámara; Peris Costumes, empresa de vestuario de más de siglo y medio de historia; los estudios de postproducción y efectos digitales Free Your Mind, y los estudios de sonido Adhoc Studios. “Estamos abiertos a que cualquier empresa del sector, y que complete lo que es la cadena de valor pueda integrarse entre nosotros; nos gustaría que esto creciera y que fuera un centro donde todas las empresas tanto nacionales como las de aquí pudiesen hacer sus producciones teniendo todo aglutinado en el mismo espacio”, explicaba Miguel Iturralde, gerente del CNPC.

Cada vez son más los rodajes en Navarra, atraídos por unas deducciones fiscales de hasta el 40% en algunos casos, la variedad de paisajes, la riqueza de localizaciones y la facilidad y cercanía para llevar a cabo las gestiones necesarias. A ellos se dirige también el CNPC. “Cuando haces una película son muchos los campos que tienes que atar, si vienes aquí es muy fácil para una productora de fuera contactar con nosotros para hacer su producción”, añade Iturralde.

En la CNPC trabajan actualmente seis personas, al margen de los que trabajan puntualmente en cada película. Este año se han hecho cinco, y cuando esto sucede se les añade una media de treinta personas entre unos departamentos y otros, un número al que hay que añadir después muchas más trabajando propiamente en el rodaj.

3 PELÍCULAS Y 3 SERIES AL AÑO

El acto de inauguración tuvo algo de fiesta, en la que los invitados pudieron conocer las instalaciones y no faltaron proyecciones, palomitas y el reparto completo de Bajo Terapia, la película que está produciendo actualmente Tornasol en Pamplona (el rodaje termina mañana). Allí estuvieron Malena Alterio, Alexandra Jiménez, Fele Martínez, Antonio Pagudo, Juan Carlos Vellido y Eva Ugarte.

Gerardo Herrero, cofundador de Tornasol, productor y el director de Bajo Terapia agradeció a las instituciones navarras el apoyo. “Lo que hace que un país progrese es la industria, no el mundo financiero”, dijo a los asistentes. “Siempre me he planteado tener una productora industrial y que esté produciendo continuamente”, añadió. De hecho compartió su idea de rodar en Navarra tres series de televisión y tres películas todos los años. “En Navarra hemos logrado crear una infraestructura de gente, espero que haya más productoras que se vengan o que haya productores locales que lo hagan o se junten para producir”, expresó Gerardo, convencido de que el sector está en un “proceso de cambio irreversible”.

Tornasol ha rodado en la Comunidad foral La noche de 12 años, de Álvaro Brechner; El hombre que mató a don Quijote, de Terry Gilliam; El Reino, de Rodrigo Sorogoyen, El asesino de los caprichos, de Gerardo Herrero; Crónica de una tormenta, de Marian Barassi; la serie Ana Tramel, de Salvador García Ruiz y Gracia Querejeta; Llegaron de noche (antes conocida como La mirada de Lucía) de Imanol Uribe, que se estrenará en abril; No mires a los ojos (que se iba a llamar inicialmente Desde la sombra) de Félix Viscarret; La novia de América, de Alfonso Albacete; El comensal, de Ángeles González-Sinde; Mamá está en Tilink, de Gabriela Fejerman, y actualmente Bajo Terapia.

Entre los presentes en la inauguración estaba Mariela Besuievsky, socia de Tornasol; Eduardo Jiménez y Miguel González, de Free Your Mind; Isidro Parrondo de AKS Media Tools; Javier Valdés, de adHoc, e Ignacio Santias, de Peris Costumes. También la consejera de Hacienda, Elma Saiz; Ana Herrera, jefa de proyectos estratégicos audiovisuales del Gobierno de Navarra; la concejal de Pamplona Maite Esporrín, o el exvicepresidente del Gobierno, Manu Ayerdi, entre otros