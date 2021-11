La bolsita de té de la Chica Sobresalto

Viajabade Madrid a Pamplona en el tren, con un trancazo de libro y afonía, haciendo un esfuerzo mental importante para pensar que no iba a suspender el concierto en la sala Zentral , que en estos tiempos de pandemia poder bailar en directo con “su gente”, por primera vez desde hace tanto tiempo, era algo impensable para renunciar. Para calentarse fue a tomar un té a la cafetería del tren. Cuando iba a pagar le solicitaron abonar en metálico. Apenas llevaba y le faltaban 10 céntimos. Les comentó que les iba pagar de otra manera. Pero no le dejaron y le retiraron la bolsita de té. ¿Una anécdota poco trascendental que comentó en el concierto? Para el que escribe no es una tontería trivial. Dice mucho de lo que somos.