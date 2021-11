El rock and roll de MFC Chicken llega este viernes a la sala Zentral

La banda de rock and roll MFC Chicken hace una parada dentro de su gira europea este viernes en la sala Zentral. Los londinenses son una de las más importantes bandas en estos momentos dentro del panorama europeo del frat-roll. Con tres álbumes y varios singles han puesto el listón de la energía y la diversión muy alto.

Formados en 2010, MFC Chicken tocan canciones de rock and roll crudo, con la mirada puesta en artistas como Little Richard, Chuck Berry o Ray Charles, tratando temas sobre comida rápida y corazones rotos en un rock and roll que consigue que la gente no pare de bailar durante todo el show.

Cuando Spencer Evoy llegó a Londres recién llegado de Canadá, no sabía que su búsqueda para reavivar el espíritu del sonido del rock'n'roll del Pacific Northwest comenzaría frente a una tienda de pollos en Holloway Road. Desde aquellos primeros días, este potente grupo de rock and roll ha lanzado 4 discos y un puñado de singles en Dirty Water Records (Reino Unido) y FOLC Records (España).

El grupo está formado por Spencer Evoy (Saxo/ Voz principal), Ravi Low-Beer (batería), Zig Criscuolo (Bajo/voces) y Dan Dan Criscuolo (Guitarra/Voces), han incendiado el Reino Unido y Europa en cientos de conciertos con el sonido de "la música que escuchaban los Sonics y The Wailers", consolidándose como los mejores embajadores del sonido del Pacific Northwest rhythm and blues en la tierra.

Con todos los integrantes dando lo mejor de sí , la puesta en escena de este gran combo supone otra oportunidad de vivir una noche mágica con Spencer Evoy y sus compañeros al grito de ‘’diversión, diversión y más diversión’’.