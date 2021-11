Doce películas vinculadas a Navarra se presentan a los Goya

Doce películas vinculadas a Navarra, bien por haber sido hechas por profesionales de la comunidad o por haberse rodado en ella, optan este año a alguna de las estatuillas.Una vez más, el ámbito documental es donde más presencia tienen los cineastas navarros. Ahí figura 'Dardara', la película de Marina Lameiro sobre el final del grupo Berri Txarrak, que presenta 8 candidaturas (entre ellas mejor película, dirección, guion original, canción original, dirección de producción, fotografía, montaje y sonido), y 'De Quijotes y semillas', de Patxi Uriz y Jordi Matas, que narra el viaje en verducleta desde Tudela hasta Málaga y que presenta 6 candidaturas (película, dirección, guion original, fotografía, montaje y sonido).

'Fantasía', la película en la que Aitor Merino sigue con su cámara a sus padres y que supone una reflexión muy personal del paso del tiempo, presenta 6 candidaturas (película, dirección, guion original, fotografía, montaje y sonido). Su hermana, Amaia Merino, y Miguel A. Llamas “Pitu” han inscrito también su documental 'Non dago Mikel?', sobre el caso Mikel Zabalza y el silencio oficial que le envuelve más de treinta años después, con 8 candidaturas. Non dago Mikel? está un poco más cerca de la estatuilla ya que a finales de octubre la Academia la incluyó entre las 15 películas preseleccionadas en la categoría de mejor documental.

'Surcos', dirigida por Julio Mazarico con un equipo artístico no profesional, que se compone de cinco episodios que están libremente inspirados en cinco películas en torno a las personas mayores, irrumpe en la carrera de los Goya con 20 candidaturas

Dirigidas por cineastas navarros fuera de la comunidad está la comedia 'García y García', de Ana Murugarren con José Mota y Pepe Viyuela, la que más candidaturas presenta: 23.

'Panteras', la aventura del fotógrafo tudelano Andoni Canela con su hijo Unai en busca de los últimos grandes felinos del planeta se presenta en 10 categorías diferentes.

Rodadas en Navarra por equipos foráneos se presenta 'Dos', de Mar Taragona, la inquietante película que presenta a un hombre y una mujer que un día se despiertan unidos por el abdomen y que se rodó en los estudios Melitón de Lekaroz, con 14 candidaturas, y 'Crónica de una Tormenta', de Mariana Barassi, rodada por Tornasol en las instalaciones de Diario de Navarra, que aspira a 15 galardones. También se rodó en Navarra y el País Vasco 'Natura Bizia', un documental de naturaleza de Alex Gutierrez, que recorre desde el mar Cantábrico a los Pirineos pasando por bosques, ríos y las Bardenas Reales. Presenta 8 candidaturas.

Por último aparecen dos películas con productores navarros: 'Quebrantos', corto dirigida por Koldo Almandoz y María Elorza Deias y producido por Marian Fernández Pascal, con una candidatura, y 'Aztarnak-Huellas', de Maru Solores producida por José María Lara, con 8. Además, Mikel Serrano también presenta candidatura al Goya por la dirección de arte de 'Maixabel', de Iciar Bollaín, y Michel Gaztambide junto con Miguel Barros, por 'Libertad' de Enrique Urbizu.

‘D’Artacán’, una película sin nacionalidad

​

​La carrera a los Goya siempre está trufada de sonadas ausencias, pero en el caso de D’Artacán y los tres mosqueperros, la película de animación producida en Navarra por Apolo Films, la no aceptación de su candidatura acaba con la posibilidad más clara de que una de las estatuillas hubiera llegado este año a la Comunidad foral. Desde Apolo Films explican que aunque cumplen la regla de no invertir fuera más del 15% y no superar el 25% de créditos de personal de fuera, al ser una película de animación el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) obliga a hacer en España el 100% de los procesos, por lo que no ha concedido a la película la nacionalidad española, y sin esa certificación la Academia no puede aceptarla. En algunas publicaciones especializadas se ha apuntado a errores de burocracia para explicar que la gran producción española de animación estrenada este año no esté en la lista. D’Artacán sí está inscrita en los premios Feroz y en los premios Iberoamericanos Quirino.