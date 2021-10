Condestable dedica su ciclo de cine de los sábados a Agnès Varda, precursora de la Nouvelle Vague francesa

red Civivox proyectará seis de ellas dentro de un ciclo dedicado a la cineasta Agnès Varda, que se desarrollará entre este sábado 16 de octubre y el 27 de noviembre. Varda es una de las precursoras de la Nouvelle Vague francesa y un referente también del cine feminista. Todas las películas se podrán ver en Condestable, los sábados a las 19 horas, de forma gratuita previa inscripción en el 010, los propios centros civivox o la web Más de sesenta años detrás de una cámara y más de cuarenta piezas cinematográficas rodadas entre cortometrajes, documentales y largos de ficción. Laproyectará seis de ellas dentro de un ciclo dedicado a la, que se desarrollará entre. Varda es una de las precursoras de lay un referente también delTodas las películas se podrán ver en Condestable, los sábados a las 19 horas, de forma gratuita previa inscripción en el 010, los propios centros civivox o la web www.pamplonaescultura.es.

Agnès Varda (Arlette Varda) nació en un pequeño pueblo al lado de Bruselas. Su padre era un refugiado griego y su madre, francesa de origen. Cursó estudios de Historia del Arte en la École du Louvre y llegó al cine trabajando como fotógrafa para el Théâtre National Populaire de París. Pionera en casi todo, se enfrentó a dos escollos importantes que la descabalgaron de la primera línea de la Nouvelle Vague, ser mujer (y feminista) y ser de izquierdas (e independiente). Durante años, Agnès Varda tuvo que conformarse con sobrevivir en un segundo plano, lo que no pudo evitar que, una tras otra, sus películas fueran surgiendo. Cuando enfiló sus últimos cinco años de vida, le llovían los premios y los homenajes, pero nada en ella había cambiado.

Abrirá el ciclo este sábado ‘La Ponte Courte’, su primera película rodada en 1955, sin premeditación, por la fuerza de las circunstancias, al parecer porque un amigo se estaba muriendo. Se trata de una historia triste de amor y crepúsculo, que fue precursora de la Nouvelle Vague. Un hombre vuelve a su ciudad natal, un famoso barrio de pescadores llamado Pointe Courte, donde se reúne con su esposa parisina. Durante algunos días se analiza la relación de pareja y se muestran secuencias de la vida cotidiana del pueblo pesquero.

Una semana después, el 23 de octubre, se podrá ver ‘La felicidad’ (1965). François es un joven carpintero casado y con dos hijos. Cuando conoce a Emilie, no puede evitar sentirse atraído por ella y acaban teniendo una aventura. El verdadero problema es que no consigue aclararse con sus sentimientos y con sus relaciones: ama a su mujer y también a su amante, pero no sabe a cuál de las dos quiere más. Las películas contarán con una presentación y un posterior coloquio a cargo de Arturo Barcenilla.

REFLEJO DE LA SOCIEDAD DE LOS 70 Y LOS 80

En noviembre, ‘Daguerrotipos’ (1976), que se proyectará el sábado 6, narra la vida en la calle Daguerre, en el distrito 14º de París, donde vivía Agnès Varda. Un homenaje a lo cotidiano a través de los comerciantes, el carnicero, la panadera, el tendero de ultramarinos, el peluquero y los vecinos.

‘Una canta, la otra no’ (1977) es la propuesta para el 13 de noviembre. La protagonizan dos mujeres en la Francia de los 70, con el movimiento feminista como telón de fondo. Ambas se conocen cuando una de ellas le ayuda a abortar a la otra. Pasan diez años hasta que se vuelven a encontrar. A pesar de sus diferencias, seguirán siendo amigas y compartirán varios conflictos en los que afirmarán sus identidades feministas.

El 20 de noviembre, en ‘Documenteur’ (1981), Varda reflexiona sobre el proceso de marginación de una mujer divorciada recién llegada a Los Ángeles con su hijo. El filme usa distintas convenciones de ficción y no ficción en su exploración de las relaciones entre las personas y la ciudad.

Cerrará el ciclo el 27 de noviembre ‘Mur Murs’ (1981). Varda presenta planos de murales grabados en Los Ángeles, frecuentemente filmados junto con los pintores y modelos que los inspiraron. La película intercambia comentarios entre la narración de Varda y los pintores, incluyendo, además, opiniones de los vecinos de los barrios donde se grabaron las escenas. La directora presta bastante atención a los murales pintados por artistas chicanos.

