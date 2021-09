Nagore Suárez, escritora: “Twitter puede llevar lectores a la novela”

La escritora de thrillers que surgió de Twitter es madrileña. Allí nació, allí vive. Pero Nagore Suárez mira de reojo a Navarra. Pasa los veranos en Lazagurría, donde reside su abuela, y en la cercana Mendavia, donde guarda muchos amigos. Por eso, ha ambientado en la Ribera navarra las dos novelas que ha publicado: La música de los huesos y la nueva El ritual de los muertos, que presentó el jueves en Pamplona, en Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Para ambas historias, Nagore Suárez contó con el asesoramiento de Mikel Santamaría, jefe de Comunicación de la Policía Foral.

¿Qué le dicen en Lazagurría? Ahora es una veraneante que ha escrito dos libros.

Le preguntan más a mi abuela. Pero me hace ilusión cuando viene gente para que le firme el libro. Es un pueblo tan chiquitito que nos conocemos todos.

¿Identifican a Lazagurría en esa Ribera que dibuja en sus novelas?

Mi familia imagina que es Lazagurría y mis amigos de Mendavia creen que es su pueblo. Es una mezcla de ambos y de cosas que me invento.

¿Por qué eligió ese paisaje para sus libros?

He pasado todos los veranos de mi vida en el pueblo. Y los veranos de la infancia se recuerdan con muchísimo cariño. Tengo un vínculo muy fuerte con esta tierra: soy madrileña de nacimiento pero navarra de corazón. Aquí cuento con familia, amistades y tenía muy claro que quería que fuese el escenario de la novela. Además, es una parte de Navarra más desconocida a nivel literario y audiovisual. Ubicamos más el Baztan por Dolores Redondo, pero esta zona no tiene nada que ver, no hay bosque, es huerta, bodegas...

Esa novela vuelve a ser un thriller. ¿Es su género?

Me gustaría quedarme en el thriller, aunque no descarto otros géneros con los que cuadra muy bien, como el terror o la ciencia ficción. Desde pequeña, no sé por qué, tuve fascinación por el thriller y el misterio, me encantaba todo lo que fueran películas de miedo y casas encantadas...

¿Por qué gusta tanto este género?

Al lector le gusta ese juego de saber qué va a pasar, ese algo que te mantiene enganchado porque quieres saber más.

Usted se hizo conocida contando historias en hilos de Twitter. ¿Es un modo de contar historias que ha venido para quedarse?

No necesariamente en Twitter, pero sí en todos los formatos que ofrecen las redes sociales. Estoy convencida de que en redes como TikTok se hará storytelling o literatura corta. Vamos evolucionando en las formas de comunicar y eso está bien. Lo bueno de Twitter es que creas una historia corta, que se puede seguir en cualquier momento, que se puede leer en el metro. Recibimos tantos impactos y tenemos tan poco tiempo que este tipo de literatura pequeñita puede llevar lectores a la novela tradicional.

¿No será su competencia?

Yo soy la primera que pierdo tiempo en redes sociales, en la completa nada de mirar vídeos de gatitos. Pero que también haya contenido de valor, interesante, puede hacer que la gente se enganche a la lectura. Hay gente que me pedido que le recomendara un libro después de engancharse a mi hilo. Es como los libros. Rosa Montero decía que había libros llave, que ayudan a llevar a gente a la lectura.

¿Y además a gente joven, de la que se dice que lee menos?

Eso dicen, pero las colas más grandes de la Feria del Libro las tiene la literatura juvenil.

Con 27 años, ha publicado ya dos libros. ¿Se ve ya inmersa en una carrera literaria?

Estudié Periodismo, escribir me ha gustado siempre. Y mientras me quieran publicar, seguiré escribiendo, bien novelas bien otros formatos. Y seguiré formándome. Para esta novela, por ejemplo, he hecho un curso de toxicología forense.