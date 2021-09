José Sacristán: "No es aconsejable para la salud andar pendiente de si te premian"

José Sacristán, que ha recibido este lunes de manos del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el Premio Nacional de Cinematografía 2021, ha considerado en declaraciones a la prensa tras recibir el galardón que "es temerario vivir pendiente de los premios".

"No es aconsejable para la salud andar pendiente de si te lo dan, pero en el fondo yo sé que me dedico a algo que no es competitivo; se sabe quién llega primero a la meta, quién mete más goles, pero quién es el mejor en esto, pues no, alguien decide", ha dicho el actor.

"Yo lo agradezco muchísimo, estoy muy contento y muy agradecido, y cuando me tocan estoy encantado, no los rechazo, ni muchísimo menos", ha señalado.

El acto, celebrado en Tabakalera, en el marco del festival de cine de San Sebastián, ha sido de los más emotivos que se recuerdan, la impresionante voz de Sacristán recordando cómo y por qué se hizo actor, mientras Aitana Sánchez-Gijón, que le ha dado la bienvenida, se preguntaba cómo era posible que aún no tuviera este premio.

Y ha sido el propio ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, quien ha señalado que darle este premio hoy ha sido "un acto reparador que estaba pendiente".

Sobre la dotación económica del premio (30.000 euros) ironizó bromeando sobre los "brillantes" que "ya no le caben en casa" y sobre "los visones" que tienen tirados por el suelo su mujer, Amparo, y él.

Sacristán también se ha referido a la gente que acude al teatro, en su opinión, "porque tiene necesidad".

"Con 'Señora de rojo sobre fondo gris' llevamos tres años y la respuesta de la gente es estupenda. La necesidad del encuentro, y de una cierta terapia que es la que proporciona el espectáculo, la cultura, es saludable", ha resumido.