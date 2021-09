Lucio Urtubia prosigue su relato, ahora desde el jazz, el cómic y el audiovisual

Lucio Urtubia, el Robin Hood de First National Bank a través de una falsificación masiva de cheques de viaje, sigue encontrando nuevas formas de ser contada. Urtubia conoció en vida el documental que le dedicaron, publicó su autobiografía, pudo leer varios libros escritos sobre él e incluso el cómic que dibujó Mikel Santos, Belatz, titulado 'El tesoro de Lucio'. Ahora, un año después de que falleciera a los 89 años, y cuando hay en marcha otro proyecto de cine, llega otro Lucio, quizá la propuesta más innovadora hasta ahora, ya que fusiona los lenguajes del jazz, el audiovisual y el cómic. El montaje Lucio: una reflexión escénica, de Yerbabuena Producciones se estrena el 23 de septiembre en el música de The New Jazz Collective acompañada por la historia que dibujó Belatz. Con dramaturgia de Martina Cabanas, es el propio Urtubia el que hila los temas a lo largo del espectáculo. Él va guiando los distintos bloques en torno a sus temas nucleares como la familia, las raíces, la acción o la cultura, todas con su música y sus ilustraciones. La historia de, el Robin Hood de Cascante , el anarquista que puso contra las cuerdas ala través de una falsificación masiva de cheques de viaje, sigue encontrando nuevas formas de ser contada. Urtubia conoció en vida el documental que le dedicaron, publicó su autobiografía, pudo leer varios libros escritos sobre él e incluso el cómic que dibujó, Belatz, titulado 'Ahora, un año después de que falleciera a los 89 años, y cuando hay en marcha otro proyecto de cine, llega otro Lucio, quizáya que fusiona los lenguajes del jazz, el audiovisual y el cómic. El montaje Lucio: una reflexión escénica, dese estrena el 23 de septiembre en el Teatro Gayarre de Pamplona y contará con laacompañada por la historia que dibujó Belatz. Con dramaturgia de Martina Cabanas, es el propio Urtubia el que hila los temas a lo largo del espectáculo. Él va guiando los distintos bloques en torno a sus temas nucleares como la familia, las raíces, la acción o la cultura, todas con su música y sus ilustraciones.

UN LOCAL EN PARÍS

El músico Marco Bellizzi tuvo la oportunidad de conocer a Urtubia en París, donde residía desde que se exilió en 1954. Con su grupo estaba buscando un espacio donde poder hacer música sin molestar. “Lucio toda su vida ha sido un albañil y allí donde él tenía su empresa había una pequeña vivienda sin vecinos, para los músicos era un paraíso”, recuerda Bellizzi. El grupo fue allí con la idea de estar unos meses y se quedaron cinco años. “Esa experiencia me ha marcado muchísimo, Lucio era una persona de fuertes convicciones, transmitía una energía brutal, unas ganas de hacer, de luchar y no entendía que los jóvenes se quedaran parados”, explica. Era el momento en el que el propio Urtubia empezaba a reflexionar sobre su propia historia, a poner en orden sus vivencias, y los músicos lo vivieron con él.

Tras su muerte, Bellizzi pensó que ahora les tocaba a ellos. Con Juan de Diego en la trompeta, Hilario Rodeiro en la batería y Fredy Peláez en el órgano empezaron a componer los temas basados en Lucio Urtubia. Se dirigieron a la productora Pilar Chozas, de la productora Yerbabuena, y ella vio que en esa idea había algo más. Ahí estaba la novela gráfica de Belatz, editada por Txalaparta, que se ha publicado ya en cuatro idiomas y va por su sexta edición, así que se decidieron a fusionar ambas cosas. “Sobre todo teníamos muy claro que queríamos hacer algo que se ajustase muchísimo al ideal de este hombre”, explica Chozas. “Vamos a plasmar el ideal de una persona como Lucio, una persona que sentía la desigualdad, que hablaba de la inmigración, de las raíces, de la justicia... tener la posibilidad de a través del arte de poder montar un proyecto como éste es un regalo, estoy agradecidísima”, asegura.

Belatz, que pasó mucho tiempo con Urtubia para hacer el libro, ve aquí una acción más del anarquista de Cascante. “Lucio ya no está, pero somos los herederos de esas acciones que realizó y nos ha dejado ese testigo para poder seguir su lucha y a la vez sentirlo cerca”, dijo ayer en la presentación. “Con todo esto vuelvo a ver a Lucio, vuelvo a sentirlo, a escucharle todo lo que me dijo al oído durante esos dos años que estuve compartiendo con él muchos momentos, me volvía a susurrar: ‘Haz, tenemos que hacer, y hacer por lo grande”.

El proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Navarro de la Memoria. “Permitirá fortalecer procesos de sensibilización hacia las generaciones más jóvenes acerca de la importancia de la memoria como herramienta de transformación social”, señaló ayer el director del Instituto, Josemi Gastón. Además, en colaboración con el Salón del Cómic de Navarra, el primer piso del Teatro Gayarre acoge la exposición con los bocetos, viñetas y otros materiales que empleó Mikel Santos para elaborar su novela gráfica.

Y entre las perlas del espectáculo hay un vídeo en el que el propio Lucio canta una canción anarquista y The New Jazz Collective le responde desde el jazz.