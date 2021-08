Niña Pastori: “El flamenco es la música que yo necesito para vivir y respirar”

Tú me camelas, Cai o Ese gitano, y a lo largo de su trayectoria no ha dejado de encadenar éxitos y grandes reconocimientos, entre ellos cuatro premios Grammy Latinos. La cantaora gaditana Niña Pastori recalará en por su voz como por su cercanía. En esta ocasión celebrará sus 25 años de carrera; un cuarto de siglo en el que ha sabido conjugar la tradición flamenca con las nuevas tendencias. Pastori se centrará en su décimo disco, Realmente volando; un viaje por los sonidos, -del flamenco al pop-, que la han encumbrado como una artista que trasciende géneros y barreras. Cautivó al gran público con temas como, y a lo largo de su trayectoriay grandes reconocimientos, entre ellos cuatro premios Grammy Latinos. La cantaora gaditanarecalará en Pamplona el próximo jueves para abrir los Grandes Conciertos del Festival Flamenco on Fire . Pastori ya participó en la primera edición del Festival con un concierto en el que encadiló al público, tanto. En esta ocasión celebrará sus 25 años de carrera; un cuarto de siglo en el que ha sabido. Pastori se centrará en su décimo disco, Realmente volando; un viaje por los sonidos, -del flamenco al pop-, que la han encumbrado como una artista que

Este verano está realizando la gira más especial de su carrera. ¿Qué sensaciones le acompañan en estos conciertos?

Todas son buenas, positivas. Estoy intentando darle lo mejor a la gente. Como siempre, por supuesto, pero este año quizá con más motivo. Con todo lo que hemos vivido, la gente está deseando pasar página y tiene muchas ganas de música, de arte y de disfrutar. Yo estoy entregadísima, con mucha ilusión y con muchas ganas de que lo pasemos bien en esas dos horas de concierto.

¿Feliz de volver al Festival Flamenco On Fire, que le va a recibir con las entradas agotadas?

Es una alegría volver a Pamplona, porque el Flamenco On Fire es un festival extraordinario que está haciendo una labor muy importante por el flamenco. Me parece maravilloso que la gente haya agotado las entradas. Como flamenca, para mí es algo muy especial y estoy totalmente agradecida a la gente de Pamplona y los que luchan por sacar adelante este festival, que también es un gran homenaje a Sabicas. Él sigue siendo un gran desconocido para el público que no controla el género del flamenco.

Para usted fue especialmente importante la figura de Camarón.

Él ha sido uno de los pilares más fuertes del flamenco. Al final, siempre sacamos algo de lo que hemos escuchado de nuestros “viejos”, la gente de atrás. Inconscientemente, todo eso sale, muchas veces sin saberlo.

La edición de este año del Flamenco On Fire lleva como lema ¿Qué es el flamenco? ¿Qué responde usted?

Para mí, el flamenco es mi vida. Desde luego, no podría vivir sin el flamenco. Es la música que más me satisface y me emociona. El flamenco es mi oxígeno. Es la música que necesito para vivir, para respirar.

En su caso, usted siempre ha tendido puentes con otros estilos musicales. Este año le ha dado un nuevo aire a uno de sus temás de siempre, Ese gitano. ¿Cómo surgió este cruce con la música urbana de Dellafuenti?

Siempre hemos hecho cosas con joyas prestadas, versionando canciones de otras artistas. Había que darle una vueltecita al gitano bandolero, porque ya tiene 25 años. A este chico (Dellafuenti) ya lo conocíamos desde hace unos cuantos años, Chaboli [su marido] ya hizo una cosita con él... Además, Dellafuenti es muy admirador nuestro y también pertenece a la misma casa discográfica, Sony. Queríamos que él aportara su música, su visión, y yo creo que ha quedado una versión muy chula. Siempre estamos ahí, con todo lo nuevo. Como tú has dicho, es importante tender puentes y darle una sacudida a todo.

¿Volverá a dar la sorpresa con una nueva versión de alguno de sus temas de toda la vida?

Sí, porque creo que todo se puede hacer de otra forma. En el caso del flamenco, todo es muy fácil de versionar. Es una música muy rica rítmicamente, que te permite acercarte a la salsa, la rumba, lo clásico, el pop, o incluso algo más rockero, con guitarras eléctricas... No hay más que recordar a Las Grecas, Pata Negra, Manzanita...

Viene a Baluarte con Realmente volando, disco donde ha reunido 18 temas. ¿Será un repaso largo a su carrera?

Hombre, hay un repaso de 25 añazos (ríe). Parece que no, porque para mí no ha pasado tanto tiempo, pero sí, las fechas están ahí. Son muchos discos, muchas canciones y, gracias a Dios, muchos éxitos. Veo que la gente está disfrutando muchísimo de este viajecito por todo lo que he hecho a lo largo de estos 25 años.

Después de haber publicado diez discos, ¿este concierto se va a quedar corto?

Eso seguro. Además, sobre todo al principio, recuerdo los problemas que teníamos para llegar a la hora y media de concierto, porque no había repertorio suficiente. En cambio, ahora lo tenemos complicado porque hay que quitar canciones y te da pena. La verdad, ha sido complicado elegir el repertorio.

La última vez que actuó en Pamplona fue hace siete años. En este tiempo, ¿en qué ha ganado como artista?

He crecido mucho. Desde el principio, he tenido la gran suerte de poder rodearme de los mejores artistas, los mejores músicos y productores. He podido viajar con mi música prácticamente por todo el mundo. Eso es muy bonito y eso te enriquece.

De todos los discos que ha publicado, ¿cuál le parece el más redondo?

A mí me gusta mucho La orilla de mi pelo. Lo escucho y sigo descubriendo cosas. Creo que es muy rico musicalmente.

¿Tiene ya en mente su próximo disco?

Sí, siempre estamos creando y preparando repertorio. Pienso que para el año que viene ya tendremos algo nuevo y muy bonito. Estoy muy contenta con todo lo que estamos preparando. Ahora estoy cien por cien con la gira del 25 aniversario, pero también con muchas ganas de sacar cositas nuevas.

Y a por otros 25 años...

Si Dios quiere, sí. Mientras sigamos con salud y con esta ilusión, me gustaría estar ahí. Si tienes el apoyo del público, entonces ya viene todo lo demás. Es muy importante sentirte arropada por tu público.

Asegura que sus fans son los mejores del mundo. ¿Qué tienen de especial?

Me pasan cosas impresionantes. La pandemia ha hecho mucho daño a nivel anímico y hay gente que está triste porque ha perdido su vida. Te emocionas cuando sabes que hay gente a la que tu música le ayuda a seguir adelante y a superar todo esto. Somos un país de tocarnos, de abrazarnos, de tomarnos unas cervezas y unas tapas en las terrazas, de quedar en familia los domingos, de charlar con amigos... A mí me llegan cosas muy bonitas por parte de los fans y de la gente que me quiere y me admira. Por supuesto, ellos me dan mucho más a mí que yo a ellos. Eso me da mucha fuerza para seguir con toda esta ilusión por dar lo mejor.

+ Gira 25 años. Jueves 26 a las 21:30 horas en la Sala Principal de Baluarte. Entradas agotadas.