La ilustradora Laura Pérez firma el cartel del XII Salón del Cómic de Navarra

La artista valenciana Laura Pérez es la autora del cartel anunciador de la XII edición del Salón del Cómic de Navarra, que se celebrará entre el 3 de septiembre y el 3 de octubre en Pamplona y Estella.

En su diseño, la creadora propone un enigmático cartel en el que una joven lee acompañada por dos criaturas fantásticas. Para crearlo, la autora ha tomado como referencias diferentes tradiciones paganas, así como la mitología vasca. Según reconoce Pérez: “Retazos de seres con chalecos de oveja, cráneos vivientes, entidades de los bosques, donde se despierta la naturaleza y se alejan los malos espíritus. Ahí hay cabida para la imaginación, cobijo en antiguos relatos que siembran un fértil lugar donde crear nuevas historias”.

Además de realizar el cartel, Laura Pérez contará con una exposición retrospectiva en Civivox Condestable de Pamplona que mostrará sus creaciones en todos los ámbitos de la ilustración (editorial, cartelismo, animación…) y su premiada labor en el ámbito de la historieta, con novelas gráficas como 'Náufragos' (Salamandra Graphic) u 'Ocultos' (Astiberri).

La artista visitará Pamplona el jueves 9 de septiembre para ofrecer las habituales firma de libros y entrevista con público.

QUINCE AÑOS DE CÓMICS DE DAVID RUBÍN

El Salón del Cómic de Navarra también contará con la participación del reputado artista David Rubín, otro de los grandes nombres del cómic nacional e internacional. La exposición 'Sacrificio y ascensión. Quince años de cómics de David Rubín', con más de 230 obras, será la más amplia en la historia del Salón y se ubicará también en Civivox Condestable.

Esta muestra producida por Afundación Obra Social Abanca para el Salón del Cómic de Navarra solo se ha podido ver anteriormente en Orense, tierra natal del autor. Rubín aprovechará su visita los días 3 y 4 de septiembre para ejecutar una intervención en sala, una pieza mural exclusiva que completará la exposición. Además, Asier Mensuro, comisario de la muestra, ofrecerá una visita guiada explicando sus entresijos.

Tras la visita de David Rubín y Laura Pérez, sus dos primeros invitados, el evento continuará hasta el 3 de octubre con una extensa programación de actividades que se detallarán a lo largo de las próximas semanas: charlas, talleres, publicaciones, proyecciones, murales urbanos y hasta catorce exposiciones en diversas sedes.

Organizado por TIZA. Asociación para la promoción del cómic, el Salón navarro se diferencia de otras citas con el cómic por ser un evento de autor, con el programa de exposiciones y charlas como eje principal, más centrado en lo artístico que en lo comercial. Su carácter singular contribuyó a que fuese uno de los pocos eventos de este género que en 2020 mantuvieron su continuidad, adecuándose a las circunstancias derivadas de la pandemia. El Salón del Cómic de Navarra está financiado por el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos de Pamplona y Estella, y cuenta con el apoyo del programa Innova de Obra Social La Caixa y Fundación Caja Navarra.

PERFIL DE LAURA PÉREZ

Laura Pérez (Valencia, 1983) ha trabajado en el ámbito de la ilustración para publicaciones y editoriales nacionales y extranjeras como The Washington Post, National Geographic, The Wall Street Journal, Vanity Fair, Wacom, American Airlines, Fnac, El País, Penguin Random House, entre otras. Participa en libros colectivos de ilustración como “Illustration Now! 4” (Taschen), “Ilustradores españoles” (Lunwerg) o “Women’s Club. Art is Powerful” (Monsa Publications). Es seleccionada en Communication Arts Illustration Awards y 3x3 The Magazine of Contemporary Illustration. Publica su primera novela gráfica, “Náufragos” (Salamandra, 2016), junto al escritor Pablo Monforte, al ganar el IX Premio Fnac Salamandra Graphic, obra que también se edita en Francia e Italia. Ilustra “Los secretos de las brujas” (Errata Naturae, 2020), con textos de Elsa Whyte y Julie Légère. Tras “Ocultos” (Astiberri, 2019), su primera novela gráfica en solitario, ganadora del primer premio El Ojo Crítico de Cómic 2020, el Ignotus 2020 al mejor tebeo nacional y el Splash Sagunt al mejor álbum nacional de 2019, prepara dos nuevas obras previstas para 2021, también en Astiberri.

PERFIL DE DAVID RUBÍN

David Rubín (Ourense 1977) estudia diseño gráfico y se lanza al mundo del cómic, la animación y la ilustración. Con su primera obra larga, “El circo del desaliento”, es nominado como autor revelación en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona de 2006, gana el primer premio Castelao y se edita en gallego, castellano, italiano y francés. Su siguiente novela gráfica, “La tetería del oso malayo”, también publicada en Francia, Italia y la República Checa, se lleva cuatro nominaciones a los premios del Salón Internacional del Cómic de Barcelona 2007, logra el galardón al autor revelación y le acredita como finalista del I Premio Nacional del Cómic. Posteriormente, “Cuaderno de tormentas” es nominado al mejor dibujo de nuevo en la cita de Barcelona; codirige “Espíritu del bosque”, un largometraje de animación 3D, y adapta al cómic “Romeo y Julieta”, de William Shakespeare, y “El monte de las ánimas”, de Gustavo Adolfo Bécquer. Su espíritu creativamente inquieto le lleva a ilustrar la colección de relatos “Solomon Kane”, de Robert E. Howard, y sumergirse en la actualización en cómic del mito de Heracles con los dos tomos de “El héroe”. A partir de ese momento comienza a publicar regularmente varias series producidas en Estados Unidos: dos spin-off de “Aurora West”, con Paul Pope y J. T. Petty; “La Ficción”, con Curt Pires; dos tomos de la serie “Black Hammer”, con Jeff Lemire; la trilogía de “Ether”, con Matt Kindt, y tres volúmenes de la serie “Rumble”, con John Arcudi. Eso no le impide mirar al mercado español, donde realiza “Miguel EN Cervantes”, al alimón con Miguelanxo Prado, y “Gran Hotel Abismo”, junto con Marcos Prior. En la actualidad se encuentra preparando un tomo unitario de “Cosmic Detective”, junto a Jeff Lemire y Matt Kindt, previsto para 2021 y, para el mercado español, “Fuego'', su nueva novela gráfica como autor completo, que pretende ver la luz en 2022.