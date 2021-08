Rock&Roll en septiembre en la Ciudadela de Pamplona en el Pim Pam Ville 2021

El festival Pim Pam Ville presenta en esta edición un cartel que incluye a los suecos Les Big Byrd, los franceses Les Lullies y la norteamericana Ahsley Campbell. Además, otro estadounidense, el neoyorquino Mike Edison se unirá a los jienenses Guadalupe Plata y la representación local estará conformada por Brecha y Broken Brothers Brass Band. A todos ellos se unirán la guipuzcoana Anari y la bilbaína Verde Prato.

Ciudadela de rock, hilo conductor del festival, también se escucharán canciones con toques de blues, folk, country, jazz o kraut rock. Las entradas se pondrán a la venta este miércoles, 4 de agosto ,y pueden adquirirse a través de la web Pamplona es Cultura, en el enlace del festival. El precio es de 10 euros cada día o 15 euros el abono de las dos jornadas (más gastos de gestión). La dirección artística del festival ha corrido a cargo de Producciones Nebulosas. La quinta edición de este evento musical urbano impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona se celebrará 10 y 11 de septiembre en lade Pamplona y junto al, hilo conductor del festival, también se escucharán canciones con. Las entradas se pondrán a la venta este miércoles, 4 de agosto ,y pueden adquirirse a través de la web Pamplona es Cultura, en el enlace del festival. El precio es de 10 euros cada día o 15 euros el abono de las dos jornadas (más gastos de gestión). La dirección artística del festival ha corrido a cargo de Producciones Nebulosas.

NOMBRES NO INCLUÍDOS

En la línea de ediciones anteriores, Pim Pam Ville seguirá apostando por nombres que no aparecen habitualmente en los circuitos comerciales. En el festival han estado en ediciones anteriores valores internacionales como The Fuzztones y The Kids, nacionales como Los Hermanos Cubero y Hinds y locales como Melanas, que debutaron en la primera edición de Pim Pam Ville y han sido reconocidas con el último Music Moves Europe Talent Award.

Al igual que en 2020, cuando el festival se trasladó de la plaza de los Burgos a la Ciudadela, este año, continuará la apuesta por una cultura segura. El emplazamiento permite un mayor aforo y, por consecuente, cumplir toda la normativa actual de sanidad generada por la pandemia, dada la creciente cantidad de público que atraen los conciertos. En solo cuatro ediciones, más de 20.000 espectadores han participado ya por Pim Pam Ville, entre los que se encuentran un gran número de visitantes de fuera de la ciudad.

VIERNES 10

El viernes 10 de septiembre, abrirá el festival la banda de metales Broken Brothers Brass Band, que lleva 15 años acercando el sonido de las brass bands de New Orleans a diferentes eventos musicales como el festival Jazzaldia. Sus conciertos son una fusión de jazz contemporáneo, funk, rap y mucho groove. En su trayectoria tienen colaboraciones con Berri Txarrak, Cabezafuego, Fermín Muguruza y Amparanoia, entre otros artistas.

A continuación, subirá al escenario de la Ciudadela Anari, cantautora entre la tradición de la música en euskera y el sonido eléctrico, por lo que su repertorio goza de un poso rock y de un lirismo hipnótico. Es la artista más joven galardonada hasta la fecha con el premio Adarra Saria.

El cartel del día lo completa un concierto basado en el blues protagonizado por Guadalupe Plata & Mike Edison. El grupo jienense Guadalupe Plata, reformulados recientemente en dúo, se ha unido con el neoyorquino Mike Edison, miembro de The Pleasure Fuckers y The Raunch Hands, grupo que agitó la escena a mediados de los 80. “The devil can’t do you no harm” es el álbum fruto de esta peculiar unión.

SÁBADO 11

La jornada del sábado arrancará con Brecha, una formación que nace con una consigna ecléctica y colectiva, tanto en la música como en la manera de grabarla e incluso en los directos Su primer trabajo es un triple disco grabado con productor y formas diferentes: “La nueva era” con Hilario Castiella, “La muerte” con Guillermo F. Mutiloa y “A caballo” con Axier Beunza.

Seguirá con Verde Prato, la transformación de Ana Arsuaga tras sus experiencias en Mazmorra y Serpiente. “Kondaira Eder hura”, su álbum de debut, es un cruce entre Mazzy Star, Nico y Mikel Laboa, un proyecto que defiende la tradición oral vasca y recupera el folclore llevándolo a lugares sorprendentes y bellos.

El tercer concierto estará protagonizado por Ashley Campbell, hija de la leyenda del country Glen Campbell y a quien acompañó con su banjo. Esta cantautora dotada tanto para la composición como para la interpretación es una habitual del circuito country-bluegrass que combina ecos del pasado con influencias contemporáneas acercándose al sonido americano y a coetáneas como Aubrie Sellers o Hailey Whitters.

En la recta final de Pim Pam Ville, subirán al escenario los franceses Les Lullie y su punk’n’roll. Este grupo ha girado, además de por su país natal, por Bélgica, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, EE.UU., Canadá y España, en donde han estado en citas tan reconocidas como Funtastic o Fuzville.

Cerrarán la edición de este año Les Big Byrd, tras la que se encuentran los suecos Jocke Åhlund y Frans Johansson. El primero ha formado parte de bandas como Teddybears, Caesars o Smile, a la vez que ha compuesto y producido para estrellas del calibre de Giorgio Moroder o su compatriota Robyn. El segundo ha demostrado su valía al bajo en formaciones como Fireside o The Soundtrack Of Our Lives. Junto a ellos estarán el teclista Martin 'Konie' Ehrencrona y el batería Nino Keller, dando rienda suelta a su pasión por el krautrock de tendencia espacial y la psicodelia preñada de drone.