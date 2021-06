"Ainarak" (Golondrinas), una historia de alpargateras oculta durante un siglo

Actualizada 23/06/2021 a las 19:30

La cantante y compositora francesa Anne Etchegoyen protagoniza el largometraje documental "Ainarak" (Golondrinas), dirigido por Juan San Martín, que narra la historia, silenciada durante un siglo, de las mujeres que desde Aragón y Navarra cruzaban todos los años la frontera para trabajar en la industria alpargatera.

Etchegoyen ha presentado este miércoles esta producción en el marco de la última jornada de rodaje del film, que comenzó el pasado otoño y se ha desarrollado en distintas localizaciones de Navarra, Aragón y Francia.

"Ainarak" acompaña a Etchegoyen mientras recrea el viaje de ida y vuelta que, entre 1870 y 1940, realizaron cientos de mujeres navarras y aragonesas –conocidas como "golondrinas" por su parecido migratorio con las aves– atravesando los Pirineos en un viaje de dos días hasta la localidad de Mauleon, donde trabajaban, de otoño a primavera, en la industria alpargatera.

Etchegoyen, que en el documental entrevista a numerosos conocedores de esta historia en castellano, euskera o francés, según la localización, ha comentado a los medios de comunicación que estas chicas no podían cambiar en Mauleon la moneda francesa por la española, por lo que solían gastar lo que ganaban en hacer el ajuar, que traían de regreso a España.

En "Ainarak", ha explicado, "contamos la historia de cómo era la vida, muy dura" de estas mujeres y el contexto económico y social de esta época.

Etchegoyen, quien ha apuntado que conocía algo de la historia de estas "golondrinas", pero "no tanto como ahora", ha señalado que ésta es una historia del pasado, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero "esta historia pasada es muy actual porque se trata de mujeres y de inmigración y siempre el objetivo es ir a buscar una vida mejor".

Al final, ha subrayado, "estamos siempre en la misma búsqueda".

Entre los testimonios que han ido recabando durante estos meses a ambos lados de la frontera, ha dicho que le ha impactado el de Román, de la localidad de Mauleon, quien relató que a su padre, al ser comunista, le detuvo la policía y terminó muriendo en el campo de concentración de Mauthaussen. Su madre se hizo "golondrina" para mantener a sus hijos. "Era dura la entrevista", ha afirmado.

La artista francesa ha resaltado que en esa época los Pirineos eran ya una "red social humana" entre Aragón, Navarra e Iparralde. "Hay algo pluricultural, notamos que tenían intercambios económicos", ha apuntado.

"Ese contexto social muy interesante lo explicamos en el documental, la vida dura que tenían del lado español y la esperanza de una vida mejor, el atravesar los Pirineos esperando eso, pero finalmente nos damos cuenta de que en Mauleon la vida no era tan fácil porque tenían que integrarse en esa vida y se notan las diferencias culturales", ha indicado.

Además, ha agregado, durante el rodaje han podido comprobar, "y eso fue una sorpresa para mí", que las historias de almadieros, un oficio de hombres, se transmitían de generación en generación, pero no así las de las 'golondrinas'.

"Durante muchos años las 'golondrinas' no contaron a sus descendientes su historia y fue curioso saber que no estaban orgullosas" de su trabajo en Francia, pese a que "lo que hicieron no era poco", ha destacado Etchegoyen, quien ha puesto en valor el hecho de que, sin embargo, estas mujeres también dejaron su impronta en Mauleon, donde ahora residen muchos de sus descendientes.

Etchegoyen ha asegurado que la historia de las 'golondrinas' muestra que "siempre son los mismos problemas, hay unos que viven mejor que otros, y la pregunta es siempre la misma, cómo tener un equilibrio entre los países".

"Hay una cosa bastante triste y es que pasa el tiempo y las desigualdades se quedan", ha lamentado.

