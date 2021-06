Actualizada 18/06/2021 a las 15:03

El retorno de la Colección de María Josefa Huarte a las salas expositivas del Museo Universidad de Navarra, tras su paso por el Museo de Bellas Artes de Bilbao, marcará la programación de otoño. La Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección artística de Joaquín de Luz, será la encargada de inaugurar la temporada con espectáculo de danza contemporánea el 16 de septiembre, a las 19.30 horas.

También se inaugurarán las exposiciones de Manolo Laguillo y Cristina de Middel y el proyecto escogido entre los Trabajos de Fin de Máster de la segunda promoción del Máster en Estudios Curatoriales, titulado 'Entorno Encuentro Exploración'; y se celebrará la cuarta edición de Museo en Danza, centrado en la danza contemporánea y la creación. La actividad de Programas, Cine, Educación y Campus Creativo girará en torno a las propuestas de estas dos disciplinas.

DE MIDDEL Y LAGUILLO

La nueva propuesta expositiva en torno al legado único de María Josefa Huarte, comisariada por Ignacio Miguéliz, responsable de Colección y Exposiciones del Museo, propone una mirada diferente a las distintas obras que la integran además de un diálogo con otras piezas de la Colección. Contará con una nueva disposición en salas, proporcionando un discurso y formas de comprensión diferentes. La inauguración tendrá lugar el 6 de octubre.

Cristina de Middel, Premio Nacional de Fotografía 2017, inaugurará el 14 de octubre su nueva exposición, que recoge el proyecto de creación artística Man Jayen, expuesto en el Museo en 2015, su nuevo proyecto Tender Puentes Aleatoris vulgaris, y dos nuevas series de su particular universo. El trabajo de De Middel investiga la ambigua relación entre fotografía y verdad y combina enfoques documentales y conceptuales. En sus obras, juega con la reconstrucción de arquetipos y estereotipos que ayudan a difuminar la separación entre la realidad y la ficción.

El fotógrafo Manolo Laguillo inaugurará el 27 de octubre Manolo Laguillo. Proyectos (1983-2020), comisariada por Valentín Roma. La muestra reúne siete series de fotografías que invitan a transitar “por el paisaje que el pasaje genera”. El paso del tiempo, la huella humana, el paso de las modas o las corrientes económicas dejan su huella en unos panoramas que Laguillo recoge en sus Pseudopanoramas. Un paisaje de impecable factura fotográfica, con un estilo “seco y directo” que interpela a quien lo mira provocando la inquietante sensación de estar perdiéndose algo. De Middel y Laguillo ofrecerán una masterclass la jornada inaugural, a las 19 horas, previa a la apertura de salas.

El proyecto elegido del Máster en Estudios Curatoriales es Entorno Encuentro Exploración, muestra colectiva, con obra de 10 artistas, que podrá visitarse a partir del 8 de septiembre. La propuesta nace del confinamiento durante los primeros meses de pandemia y reflexiona sobre cómo esta afectó a nuestra experiencia colectiva. Todo lo vivido abrió un debate acerca de la importancia de la interacción con el entorno, tanto físico como emocional En la muestra los jóvenes comisarios nos invitan a entrar en contacto con el entorno, a explorarlo a través de los sentidos y del arte.

DANZA NEOCLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA

La programación escénica arrancará con la propuesta de la Compañía Nacional de Danza, que presenta en el Teatro del Museo un programa de danza neoclásica y contemporánea que incluye tres piezas muy diversas entre sí para disfrutar de una compañía renovada, llena de matices y de amplios registros. Se representarán Remansos, obra de Nacho Duato sobre los Valses Poéticos de Enrique Granados; Arriaga, con música del autor bilbaíno y coreografía de Joaquín de Luz, Pino Alosa y Mar Aguiló, e In Paradisum, coreografía de Antonio Ruz.

IV EDICIÓN DE MUSEO EN DANZA

Museo en Danza es la apuesta del MUN por la danza contemporánea y la nueva creación coreográfica actual, así como por el pensamiento y la investigación sobre sus procesos. Esta cuarta edición comenzará el 2 de octubre, a las 19:30 horas, con Hilo roto, de La Venidera, compañía dirigida por Albert Hernández e Irene Tena, actuales bailarines del Ballet Nacional de España. La obra es un grito al cielo por aquellas personas que olvidan sus recuerdos y también por quienes indirectamente sufren la desmemoria del alzheimer. Diría directamente ALhzeimer.

El 9 de octubre llega al Museo Tres, de Ballet Triádico, en el que las coreógrafas de la compañía Taiat Dansa, Meritxell Barberá & Inma García, exploran las posibilidades y la revolución visual, estética, espacial y performativa del Ballet Triádico de Oskar Schlemmer, el gran maestro de la Bauhaus. Se han programado cuatro funciones: a las 12, 13.30, 19 y 20:30 horas.

La Compañía Antonio Ruz regresa al Museo el 16 de octubre, a las 19:30 horas, con La noche de San Juan (Soirées de Barcelone): un ballet con música de Roberto Gerhard, escenografía de Joan Junyer y argumento de Ventura Gassol que nunca llegó a estrenarse en 1939 por los avatares de la Guerra Civil. La recuperación de una pieza singular en coproducción de la Fundación Juan March y el Teatre del Liceu.

Instituto Stocos también vuelve al Museo para presentar su nuevo espectáculo, The hidden resonances of the moving bodies II, el 22 de octubre, a las 19.30 horas. Se trata de la segunda parte de una serie de obras que confrontan en escena a bailarines con músicos clásicos contemporáneos, con el objetivo de explorar los principios comunes que subyacen a la creación de la danza y la música.

Inspirada en sendos poemas de Stella Díaz Varín (Chile) y de Radio Ensueño (España), la Compañia Aïda Colmenero Dïaz representará 2 de noviembre. El quitador de miedos, el 30 de octubre, a las 19.30 horas. Una búsqueda de los miedos ligados a dos actos esenciales de la vida: el nacimiento y la muerte, y de cómo nos relacionamos con nuestros ancestros.

El Teatro del Museo acogerá el 6 de noviembre, a las 19:30 horas, el estreno absoluto de CreAcción, de Metamorphosis Dance, último trabajo de Iratxe Ansa (Premio Nacional de Danza 2020) e Igor Bacovich. Esta obra de danza contemporánea en formato escénico surge de un proceso participativo en el que un grupo de personas, principalmente alumnos del campus, no vinculadas a la danza interactuarán durante varias semanas con Ansa y Bacovich, directores y coreógrafos de Metamorphosis Dance, y con los bailarines de la compañía, participando en el proceso de creación de la pieza, desde el concepto al estreno.

Jesús Carmona, Premio Nacional de Danza – Creación 2020 y Premio Ojo Crítico de RTVE 2019, nos traerá el estreno de su nuevo trabajo, Baile de bestias, el 11 de noviembre, a las 19:30 horas. Una propuesta intimista en la que da un paso más hacia su verdad artística, hacia un movimiento necesariamente primario, con la complejidad adquirida a lo largo de los años. En este viaje le acompaña Manu Masaedo, cantante y multiinstrumentista.

Las entradas para los espectáculos ya están a la venta en la web del Museo y en taquilla. Próximamente se darán a conocer el resto de propuestas de la programación.