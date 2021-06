El Teatro Gayarre estrenará el espectáculo musical 'Recueros de Gayarre' el 19 de junio

Actualizada 11/06/2021 a las 14:14

Julián Gayarre acumulaba en diciembre de 1889 veinte años de éxitos internacionales. Por eso, aunque se encontraba enfermo, el día 8 accedió a subirse a un escenario en Madrid y cantar 'Los pescadores de perlas'. La jornada de la que sería su última actuación —fallecería a los días, el 2 de enero de 1890— va a cerrar dentro de una semana, el 19 de junio, la programación del Teatro Gayarre antes del verano. 'Recuerdos de Gayarre' es un espectáculo dramático musical, donde se va desgranando la vida del tenor roncalés. Escrito, producido y dirigido por su biógrafo, Óscar Salvoch, a partir de una idea original de Juanjo Bordés, este se subirá al escenario como Gayarre. Además actuarán la soprano Andrea Jiménez, los actores Pablo del Mundillo y Txori García Uriz y el pianista Kilian Carrillo.

La historia trasladará a un café madrileño donde un camarero (Txori García Uriz) entabla conversación con Ángel (Pablo del Mundillo), el criado de Gayarre, que irá narrando al primero la vida del tener roncalés, con apariciones de personajes como el propio Gayarre, su amigo y biógrafo Julio Enciso o su profesor y mentor Hilarión Eslava. Las partes musicales se representarán como un concierto de canto y piano y se combinarán aquellas óperas "de sobra conocidas" con "música nueva", como ha explicado esta mañana Oscar Salvoch, que también asume los papeles de Enciso y Eslava.

El espectáculo se centra en el punto de vista histórico, desde "el humilde pastor" que fue Gayarre hasta el exitoso cantante que era cuando murió. Se le presenta como un hombre muy preocupado por la cultura, a quien gustaba de rodearse de amigos de los que pudiera aprender, que utilizó todas las ayudas que llegaron a él y que se dedicó también a apoyar a quien se lo pidió. Un hombre de ideas liberales que con la Revolución de 1868 se erigió en voz, lo que le llevó a ser detenido en el Café de Zaragoza de Madrid y a pasar diez días en la cárcel.

OBRAS FAMOSAS E INÉDITAS

Trabajaba el tenor Juanjo Bordés en 'Jorge Negrete: un musical lindo y querido' cuando pensó en un tipo de espectáculo similar sobre la figura de Julián Gayarre, uniendo la parte técnica y la experiencia del musical de Negrete con el conocimiento de Salvoch sobre Gayarre. Ese primer contacto fue en 2017. Salvoch escribió un primer guion, "que fue creciendo mucho", pero que la pandemia frenó. "Iba a ser un proyecto inmenso, gigante, que aglutinaba un número de entidades artísticas de Navarra increíble", ha apuntado la gerente del teatro, Grego Navarra, para quien se ha llegado a una síntesis del proyecto que "seguramente" será "un avance del real cuando llegue el momento".

Tras reescribir Salvoch el guion en base al primero, Bordés contactó con el resto del equipo artístico —los actores Pablo del Mundillo y Txori García Uriz, la soprano Andrea Jiménez y el pianista Kilian Carrillo— y del equipo técnico, "maravilloso a nivel de luces y tecnología mapping".

Además de varias célebres de óperas como 'L’elisir d’amore', 'Faust', 'Lucia di Lammermoor' o 'II pescatori di perle', Salvoch ha querido recuperar música de compositores navarros como 'El despertar del niño', de Dámaso Zabalza, pianista y compositor de Irurita, o Fantasía para piano sobre temas de La favorita', de José Gaínza, compositor de Allo e íntimo amigo de Gayarre. El director se ha estrenado además como compositor, con una jota. "Está documentado que la letra la cantaba Gayarre, pero no se conserva la música, así que me he permitido la osadía, el atrevimiento o la inconsciencia de ponerla", ha indicado Salvoch, que ha destacado esa "música nueva" por ser desconocidas las piezas de Zabalza, Gaínza y la compuesta por él, Tus dedos diez azucenas.

Txori García, "impresionado" por "el fenómeno fan que generó Gayarre y cómo arrastró masas y masas de gente y de admiradores", ha indicado "ilusionante" reencontrarse con Pablo del Mundillo, tras haber pasado más de seis años desde la última producción en la que coincidieron juntos, La importancia de llamarse Ernesto. Ambos representan ahora la parte teatral de este Recuerdos de Gayarre. Así, Pablo del Mundillo lleva el peso del relato con Ángel, el criado de Julián Gayarre, que conversa con García Uriz, el camarero del café madrileño, y entre los dos van desgranando el relato de la vida y obra del tenor roncalés mientras aparecen en medio de la conversación Gayarre (Bordés), la soprano Adelina Patti (Andrea Jiménez), Eslava y Enciso, testamentario del cantante y autor del libro Memorias de Julián Gayarre, publicado en 1891.

Considerada prototipo de la diva de ópera —"aunque presumía de italiana, era madrileña", ha desvelado Salvoch sobre Adelina Patti—, la cantante más brillante de su tiempo y la soprano más notable del último cuarto del siglo XIX, fue contemporánea de Gayarre y cantó con él en varias ocasiones, lo que ocurrirá también en el espectáculo.

La escenografía se realizará con algún elemento de atrezo y dando más importancia a la tecnología mapping, con la que se construirán decorados virtuales. El vestuario procede en gran medida de los fondos del Teatro Gayarre.

'RECUERDOS DE GAYARRE'



19 de junio. Teatro Gayarre. 19 horas. Entradas de 6 a 12 euros.