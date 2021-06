Najwa Nimri: "Tengo más éxito como actriz pero la música es mi constante"

Actualizada 04/06/2021 a las 11:29

La cantante y actriz Najwa Nimri ha lanzado este viernes 4 de junio 'Ama', su nuevo álbum producido junto a Josh Tampico, en el que recoge diez clásicos extraídos del repertorio de América Latina y compuestos en Cuba, México o Puerto Rico.

"Tengo más éxito como actriz que como cantante, entonces siempre me he nutrido de la carrera de actriz más pero la música es mi constante, lo que siempre hago, más allá de que vaya bien o mal", ha señalado en una entrevista.

En este sentido, Najwa Nimri ha reconocido que no sabe si le gusta más cantar o actuar pero que la música es una cosa que hace "todo el rato" y la interpretación es algo que le permite "ganar más dinero": "Se me da mejor".

Para la artista, que cuenta con 5 millones de seguidores en Instagram, más de 500.000 en TikTok, y 330.000 en Twitter, las redes sociales son "una forma de negocio".

"Repercuten en el mercado, te conviertes en una persona que puedes vender cosas", ha señalado sobre las redes sociales la intérprete, quien ha advertido de que "son peligrosísimas" pero que a la vez "son inevitables ahora mismo".

En referencia al regreso de los festivales de música con público, la cantante ha lamentado que "parece ser que todavía no parece que vayan a volver" y ha añadido que si vuelven será "con unas medidas y con la gente con distancia y sentadas". "Más adelante supongo que sí volveremos a unas ciertas libertades pero no parece que a corto plazo vaya a ser drástico el cambio", ha apostillado.

"Si se está diciendo a toda la población que no se pueden aglutinar y de repente les dejan aglutinarse a los de la música sería una contradicción demasiado fuerte, lo que pasa es que la música en directo lo sufre porque viven del directo", ha explicado Najwa Nimri.

Precisamente, ha resaltado que se trata "de una medida consecuente si estás en un sistema donde se han prohibido las aglomeraciones de gente". "Es una medida consecuente con el sistema en el que estamos, están haciendo lo que están haciendo en todos los ámbitos", ha concretado.

Para la intérprete, las ayudas que ha dado el Gobierno al sector cultural "siempre han sido pocas", por lo que cree que en estos momentos de crisis por la Covid-19 "seguirán siendo pocas o menos".

Aunque ha asegurado que no ha visto grandes aglomeraciones de gente tras finalizar el estado de alarma, Najwa Nimri se ha puesto en el lugar de los jóvenes que se hayan reunido en la calle: "Imagínate tener dieciséis años y llevar todo el año sin saber cómo es la cara de tu profesor y sin ver a tus amigos, supongo que estallarían en algún momento".

Por otro lado, la cantante ha recordado al músico italiano Franco Battiato, quien falleció el 18 de mayo en Sicilia a los 76 años. "Madre mía, es una pena enorme. Estuvimos bailando 'Yo quiero verte danzar' unos cuantos amigos cuando estaba vivo", ha apuntado.

'AMA', UN DISCO "NACIDO DIRECTAMENTE DEL CONFINAMIENTO"

Su nuevo disco, 'Ama', que significa tanto 'madre' en euskera como el imperativo 'amor' en castellano, es un proyecto que nace "directamente del confinamiento", cuando Najwa Nimri recordó la canción que le cantaba su madre de pequeña, 'Muñequita linda'.

"Todo el álbum empieza con 'Muñequita linda', que no necesariamente es mi tema favorito pero sí el hilo desde el que empieza todo. Es una canción recurrente que he tarareado toda la vida y nunca me preocupé de pensar de dónde venía", ha dicho la artista.

En sus palabras, este nuevo proyecto tiene de especial que "nació en pandemia", con una reminiscencia de canciones que le cantaba su madre. "Ahí nació y seguí grabando canciones que iban saliendo, pero como no hay tiempo sacamos diez de ellas de golpe, pero no son todas las que hemos hecho", ha explicado.

En este contexto, la cantante ha recordado que durante el confinamiento no podía ir al estudio y estaba "en la montaña, con el ordenador", por lo que empezó a cantar y grabar las canciones que le cantaba su madre. "Son canciones que he tarareado mil veces pero que no les he prestado atención, comencé a prestarle atención y empezamos a producirlas", ha precisado.

En su nuevo disco, Najwa Nimri interpreta algunos temas junto a Pablo Alborán, Álvaro Morte, Rusowsky o Israel Fernández. "Han sido increíblemente emocionantes", ha subrayado sobre las colaboraciones en 'Ama'.

Al ser preguntada sobre si hay canciones, como las incluidas en el disco, que nunca pasan de moda, la intérprete ha respondido con rotundidad: "Eso quien no lo tenga claro lo siento mucho, pero hay melodías que no pasan de moda porque son buenas, estas canciones las puedes cantar sin que nada te acompañe, las puedes cantar tú solo".

