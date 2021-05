Navarra, tierra de dibujos animados

Actualizada 14/05/2021 a las 11:01

El único Goya que estaba cantado en la última edición de los premios, aparte del de honor, fue el de 'La gallina Turuleca'. Era la única producción que concurría por el galardón a la película de animación, algo que es muy difícil que vuelva a pasar. Es más, posiblemente los próximos años esa estatuilla se disputará entre producciones navarras, ya que la Comunidad foral se ha convertido en un auténtico vivero de proyectos. “Posiblemente nos peleemos por el Goya”, les dijo el jueves entre risas el director de uno de ellos, Julio Soto, a los participantes en el encuentro La pujanza de la animación, en el festival 'Lo que viene'. “En el año 23 va a haber tortas”, vaticinó en un acto híbrido, con participantes en el Centro Cultural de Corella y otros desde sus oficinas.

La sesión sirvió para desvelar las primeras imágenes de 'D’Artacán y los tres mosqueperros', la película que ha abierto brecha y que se estrenará en cines el 3 de septiembre. Toni García, su director, dejó entrever que el D’Artacán del siglo XXI es navarro, ya que los personajes pasarán ante el Castillo de Javier, el de Olite o el entorno del Caballo Blanco de Pamplona, y las cadenas de Navarra aparecerán recurrentemente “como huevos de pascua por toda la producción”, según adelantó.

La historia que cuenta es la de Alejandro Dumas pero llevando la popular serie de los años 80 a 2021. “Hemos respetado el ADN y lo hemos actualizado, las mujeres son más empoderadas y el ritmo es otro”, explicó García. “Cuando vinimos a Navarra en 2018 todo eran miedos e incógnitas”, reconoció ayer García. El primer reto al que se tuvieron que enfrentar fue montar el estudio en Mutilva.

El compositor Manel Gil-Inglada explicó que la banda sonora debía respetar el tema original que todo el mundo conoce y, por otra parte, a cada personaje se le asigno un leit motiv musical. La banda sonora se grabó con la Orquesta Sinfónica de Navarra, el Orfeón Pamplonés, la Escolanía, y contó con la participación de Serafín Zubiri y Cristina Ramos. Fueron unos 130 músicos dirigidos por Vanesa Garde que, por la pandemia, tuvieron que organizarse para grabar por secciones en el Baluarte. Ángel Zuasti, de DRV Studio, se encargó de “generar el alma sonora de la película”: “Que la espada, las pisadas, la tormenta... que todo suene cuando tiene que sonar”, apuntó. “En Navarra podemos hacer productos de mucha calidad sin ir a Madrid o Barcelona”, reivindicó.

Apolo Films fue la punta de lanza de esta explosión de la animación, según apuntó la moderadora del encuentro, María Guerra. “Aquí hay un talento que te mueres y estaban deseando que alguien llegara y empezara a dar oportunidades”, expresó García, quien felicitó la apuesta foral por el audiovisual. “Navarra está cambiando mucho la historia de la animación en el mundo”, declaró.

En Corella estuvo también César Cabañas, de Demiranda studio, una empresa dedicada a la publicidad y a los efectos visuales que ha cogido la ola con el proyecto de un largometraje titulado 'Ojalá'. Se trata de una película dirigida al publico infantil que emplea una técnica híbrida entre maquetas reales y personajes virtuales. Están en fase de desarrollo, llevan dos años. “Esto es un maratón que no sé si acabaremos”, apuntó Cabañas. “Las ayudas fiscales, la formación de personal, los estudios que han venido, las sinergias que se están creando entre ellos... hay que aprovechar esta corriente que se está generando en Navarra, ahora o nunca”, expresó. El protagonista es Jeremy, que es el dueño de esa habitación. Vive en un pequeño pueblo de la montaña cuyos niños, de un día para otro, se quedan sin padres.

NUEVOS ESTUDIOS

Pablo Berger, director de 'Blancanieves', conectó desde las instalaciones de Arcadia Motion Pictures en Madrid. El director se ha pasado a la animación con 'Robot Dreams', la adaptación de la novela gráfica de Sara Varon, para lo que se creará un estudio en Pamplona. “Me gusta que cada proyecto sea un reto y ahora me meto en algo desconocido que es la animación”, dijo. La película está totalmente financiada y llevan un año trabajando el story board con José Luis Ágreda. Si todo va bien se acabará a finales del 22 y estrenará el 23. Berger, además, desveló -“pongamos velas”, dijo- que su agente de ventas y distribuidor apuntan a que se podría estrenarse en Cannes. Sería, curiosamente, la segunda película de animación navarra en el festival, después de 'Un día más con vida' de Raúl de la Fuente.

Berger contó que tiene familia en Valtierra. “He recogido tomates, me encanta ir a Tudela y a Navarra, gran parte de Abracadabra se rodó allí, me encanta volver con este proyecto y cuando el estudio esté montado en Navarra iré mucho por allí”, adelantó.

El caso de Julio Soto y su productora TheThinklab es otro; lo suyo no es un aterrizaje, sino un regreso. “Yo soy navarro en la diáspora”, explicó. “Me fui cuando era pequeñito, he vivido muchos años fuera de España, hace un par de años me llamó Arturo [Cisneros], del Clavna, y me dijo que había mucho movimiento en Navarra para motivar a empresas a que vinieran a establecerse, empezamos a mirar la posibilidad, los incentivos fiscales empezaron a mejorar, contamos con la ayuda de Sodena, y aquí estamos”, dijo. “Navarra se está convirtiendo en un hub audiovisual en Europa, creo que vamos a traer mucho talento”, pronosticó.

The Thinklab se dedicó durante mucho tiempo a los documentales y a la ficción hasta que hace unos años se metieron en la animación. Su anterior largometraje animado, 'Deep', se estrenó en todo el mundo, “desde China hasta Afganistán”, apuntó Soto.

Ahora trabajan en dos desde Pamplona. 'Inspector Sun y la maldición de la viuda negra', ya en producción, y 'Evolution, en preproducción'. Inspector Sun está inspirada en las novelas de Agatha Christie y los detectives de los años 30, pero le han dado la vuelta para hacerla infantil y lo han llevado a un mundo de los insectos que transcurre en paralelo al de los humanos. El inspector, por ejemplo, es una araña.

Llevan unos meses en Pamplona, donde trabajan 25 personas de diversos países. “Estamos formando a gente que están aprendiendo temas de producción, el arte se ha hecho aquí completamente con gente que empezaron como juniors y que han ido avanzado hasta niveles que podrían trabajar a nivel internacional en cualquier sitio”, aseguró Soto.

El plantel de ayer lo cerraron Lorena Ares y Carlos Fernández de Vigo, a quienes los problemas con el sonido y la falta de tiempo les impidieron contar todo lo que están desarrollando desde Pamplona, que es mucho. “Es una alegría y un orgullo formar parte de este momento en Navarra”, expresó Fernández de Vigo. “Están haciendo posible que sucedan cosas fantásticas como la que estamos presentando hoy”, apuntó. Telegráficamente: Lorena Ares está dirigiendo la película 'Hanna y los monstruos'; llevan diez años con el proyecto de 'Dinogames', ahora en fase de desarrollo, cerrando la estructura financiera, distribución, coproductores... en la que trabajan unas quince personas en las instalaciones de Dr. Platypus & Ms. Wombat, el estudio que fundaron. También tienen un proyecto de un musical de animación y Emotional Films, en el que trabaja un consorcio de instituciones, universidades, empresas tecnológicas y artistas para crear una tecnología capaz de modificar una película en tiempo real en función de las emociones del espectador. Todo eso, desde Navarra.