María Guerra: “Los cines van a sobrevivir porque la gente necesita salir, el sofá mata”

Actualizada 13/05/2021 a las 06:00

Durante muchos años, la voz que hablaba sobre cine en la Cadena SER era la de María Guerra Merino (Madrid, 1965) o, mejor dicho, de La Script, que es el programa que fundó. Licenciada en Filología Inglesa, Guerra fue elegida en 2018 presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), que entrega los premios Feroz y que desde hace cuatro años organiza el festival Lo que viene en la Ribera de Navarra. Asegura que desde el principio el festival tuvo un flechazo con Navarra. Desde marzo, Guerra presenta y dirige con Pepa Blanes el programa Ver-mú sobre cine y series en Movistar+.



Lo que viene ha apostado por el carácter presencial, ¿qué importancia tiene que así sea?

El año pasado hicimos una edición mixta. Hubo 50 personas presenciales y 500 acreditados online. Este año vamos más allá, con 100 presenciales y más o menos el mismo número online. Es más fácil, estamos más tranquilos, pero se siguen manteniendo todos los protocolos. Es muy importante atreverse a hacerlo, volver a demostrar que la cultura es segura haciendo pases con público y que vengan actores y actrices.

Hay ganas de verse las caras, ya.

¡Hombre! Es que además el cine es un acontecimiento personal y físico. Nos acordamos mucho de cuál es la última película que vimos en el cine. Las vistas en la tele tienen otra experiencia vital, completamente diferente. Para nosotros, que la gente pueda ir al Cine Moncayo es una fiesta.

De hecho el consumo audiovisual en casa se ha disparado en la pandemia, pero es un consumo como a lo burro, casi mecánico, como recibir la dosis del día; ¿se ven más cosas pero peor?

Vivimos un momento en el que la facilidad del consumo hace que se tenga la percepción de un océano de productos, y en ese sentido es muy importante la prensa cinematográfica porque somos prescriptores y correa de transmisión, ponemos en contacto al público con su película, o con su serie. En Lo que viene lo que queremos, además, es poner en contacto a la industria con los políticos navarros, que es una de las comunidades que tienen una fiscalidad puntera de apoyo a la industria.

Pues la Asociación de la prensa extranjera de Hollywood, que otorga los Globos de Oro en los que se basaron ustedes para los premios Feroz, está ahora en entredicho. ¿Les llega ese debate?

Nosotros somos recién nacidos. Somos los segundones de los Goya, no te digo ya de los Globos de Oro. Nuestra vocación es totalmente humilde, pero sí que nos parecía muy interesante una gala de premios que iguala cine y series. Eso ya es una realidad en nuestro país; eso fue lo que a nosotros nos interesó. La gran diferencia es que somos una asociación abierta, transparente, y muy pobre. Somos como 230 asociados, cada año se presentan compañeros que lo que tienen que acreditar es que trabajan en un medio de comunicación y que tienen X audiencia. No estamos cerrados a nadie como la Asociación de la prensa extranjera de Hollywood, que es un muro inexpugnable y está en entredicho con razón. El periodismo es una profesión muy humilde, muy porosa, a la que entra y de la que desgraciadamente sale mucha más gente aún.

Netflix no les invita a París a asistir a rodajes de series como a ellos, ¿no?

Lo que hemos conseguido es que a los asociados se les pague el viaje a Tudela para Lo que viene. Además de premieres y clases magistrales, vamos a tener una asamblea de nuestra asociación en la que posiblemente también se hable de lo de los Globo de Oro, pero con una sonrisa porque evidentemente no es nuestro caso. Ahora los Globos de Oro no los quiere retransmitir la NBC, pero es que a nosotros los años que mejor nos ha ido ha sido retransmitiendo la gala en Youtube. Ellos son muy siglo XX, nosotros somos siglo XXI irremediablemente.

En los Feroz de este año además tuvo que lidiar con la patata caliente de Victoria Abril y su negacionismo. ¿Cómo lo recuerda?

Con sarpullido. Porque además mi marido estaba ingresado con una neumonía bilateral por covid. Lo recuerdo con horror, porque fue un jarro de agua fría. Nosotros le dimos el premio a Victoria Abril porque nos parece maravillosa, mucha gente nos decía que se lo quitáramos y dijimos que ni hablar, que ese premio era merecidísimo, pero que nosotros en absoluto compartíamos su discurso negacionista. Le dijimos que si iba a hacer un discurso negacionista le invitábamos a irse.

Al final recogió carrete.

Pidió disculpas y fue un momento muy duro, porque además el covid no es ninguna tontería. Tan real como que dos personas de mi familia han estado ingresadas. Yo personalmente no me quedé calva de casualidad.

¿Cuánto tiempo se pasa usted delante de las pantallas?

Pues... hombre, calculo que a la semana estoy entre 25 y 30 horas viendo cosas, más luego lo que tenga que pensar, porque nosotros intentamos con el periodismo cinematográfico invitar a repensar las películas, no experimentarlas desde el punto muerto mental, o el me gusta/ no me gusta, sino intentar pensar qué hay detrás. Y detrás de una película o una serie hay un contexto social, político y también hay una industria. Hay generaciones nuevas que se están incorporando que piensan que solo por ver películas ya saben mucho.

¿De las que se van a presentar en Tudela tiene el pálpito especial sobre alguna de ellas?

Se van a presentar películas como La vida era eso, una ópera prima con Petra Martínez y Anna Castillo, que creo que puede ser una de las películas del año que viene. Se proyecta Karen, con Christina Rosenvinge, que también es una de estas películas pequeñas que empiezan en festivales y pueden traer sorpresas. Vendrán las grandes plataformas como Netflix, que presenta Xtremo, una película de acción. También va a estar Bteam. Se va a presentar por primera vez imágenes de D’Artacán, que es una película de animación hecha en Navarra por Apolo Films y es una primicia informativa tremenda porque lleva mucho tiempo gestándose. También va a estar Pablo Berger, que va a hablarnos de su película de animación.

¿La animación va a ser no de los puntos fuertes del certamen?

Sí. Tenemos una mesa redonda con nueve animadores que muchos de ellos están vinculados a proyectos que están gestándose en la incubadora navarra. De Pixar va a venir una animadora española para hablar de Luca, que se va a estrenar en junio.

Y se presentará la agencia navarra de viajes D’Artacán, asociada a la película, ¿Cómo será?

Eso lo tienen que explicar ellos pero es una de las cosas que a mí más me gusta de Navarra, la capacidad de materializar, de cuajar. El cine y el arte es tan gaseoso que convertirlo en industria y materializarlo es complejo.

¿Se habla en el sector de lo que está pasando en Navarra?

Claro, porque en los momentos de crisis hay gente que se congela y hay gente que tira para adelante. Y en Navarra la capacidad de materializar una fiscalidad es fundamental. En otras muchas comunidades todo va de boquilla. Mira la animación.

¿Se atreve a hacer de futuróloga?

Yo creo que la pandemia ha acelerado la transformación y que las plataformas se consoliden y que haya estrenos simultáneos, pero creo que la sala de cine va a sobrevivir. La gente necesita salir de casa porque el sofá mata también. Hablaban el año pasado que iban a cerrar el 50% de las salas, el golpe de la pandemia ha sido fuerte, pero yo creo que no va a a desaparecer pero muchas salan lo van a pasar mal.

¿Y las plataformas? ¿Se irán especializando?

En efecto. Las plataformas tienen que dejar de ser supermercado y tienen que especializarse. Ese es uno de los secretos de Filmin, que estará en Lo que viene. Ahora mismo es importante el nicho, acercarse a un público concreto y atreverse a irse hacia unos y que no todo sea tan generalista.