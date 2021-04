Kimberley Tell: “La música me ha salvado la vida”

Actualizada 15/04/2021 a las 20:46

Muy conocida como actriz en el mundo de las series de televisión Kimberley Tell ha desembarcado en la escena musical nacional e internacional con un estilo muy personal en el que mezcla el soul y el rytmh and blues con el pop contemporáneo tamizado con chispazos de urbano. A ese estilo le añade como guinda y especia su acento lanzaroteño porque canta la mayoría de sus temas en castellano. Su ópera prima es el trabajo discográfico '135' que viene a presentar a Zentral, aunque como buena artista del momento también lanza singles muy variados como el reciente 'No hard feelings', el tema 'Me llamo Abba' en el que ha colaborado con el grupo Sidonie o su famosa versión de 'Hoy no me puedo levantar' de Mecano, tres ejemplos del gran éxito que sigue cosechando. En Zentral le van a acompañar Maite González en los teclados, Matías Eisen en el bajo y Alex Moreno en la batería. Y va a aprovechar para presentar canciones nuevas…

Presentar en directo '135' casi ha sido una odisea…

Así es, porque comencé la gestación del disco estando en cuarentena… Por eso para su presentación sólo he podido sacar un concierto adelante, el de Vigo. Y todos los de 2020 y los que llevamos de 2021 se han cancelado o aplazado. Así que vivimos sin pensar en ellos. Y nos ponemos a pensar, ensayar y planear una semana antes de la fecha, con la incertidumbre de si se podrá realizar o no. Menuda mala suerte.

Y a pesar de los contratiempos su creatividad no ha cesado durante la pandemia…

No, porque todo lo que significa crear me encanta. Estar en el estudio y hacer canciones es lo que más me gusta. No he parado y casi tengo para dos álbumes más. Pero me voy dando los tiempos necesarios porque es importante gestionar bien la presencia en medios, en redes sociales, preparar los videoclips, etc. Sigo estando muy ilusionada con la creatividad.

¿Cómo compagina su faceta de actriz con la de compositora y cantante?

La verdad es que lo he ido compaginando de una forma muy natural y fácil. No he tenido ningún problema. Incluso mi faceta musical la he fortalecido al tener cierto parón en la pandemia en mi trabajo como actriz, que trabajas unos meses a tope y luego estás esperando al siguiente trabajo. Y es mucha espera. En 2018 me surgió la posibilidad de producir y crear música al principio casi como un hobbie que me encantaba.

¿Entonces su presencia en la escena musical ni se la esperaba?

Al principio para nada pensaba que iba a poder desarrollar una carrera musical. Componía e interpretaba porque me gusta. Lo quise compartir y me fue muy bien. Y así ha seguido todo el proceso hasta llegar al día de hoy en el que puedo actuar en Pamplona. Estoy encantada. La verdad es que me hubiera gustado que la trayectoria en el mundo de la música hubiera comenzado mucho antes porque mi trabajo como actriz me permite tener temporadas en las que me puedo dedicar perfectamente a la música.

El título de su disco es '135'…

Hace referencia a la medida de mi cama. En realidad buena parte de nuestra vida pasa allí. En ella nos dormimos y nos despertamos. Y al margen de lo físico y de las historias amorosas, todos nuestros pensamientos, nuestros sueños, debates personales, crisis existenciales, las decisiones de la vida, se concentran en muchos momentos en los que estamos en la cama. Yo donde más pienso es en la cama. Y es en ella donde me surgen buena parte de mis ideas. Por eso para mí la cama es un lugar simbólico muy importante. Y por eso la portada del disco es una habitación que parece un poco “nube”. Y las canciones son pildoritas que en buena parte se gestaron como pensamiento en ella, y que van envueltas en papel de caramelo.

¿Qué piensa cuando lee expresiones sobre usted en las que por ejemplo afirman que su forma de interpretar es “dulce pero no melosa”?

Creo que ese es un comentario positivo. Es cierto que tengo una forma de interpretar “suave” y se puede interpretar como dulce o similar. Y además este disco en su producción tiene como sonidos de juguete. Pero las letras aunque estén cantadas con esa tesitura vocal me gusta que tengan su parte de humor oscuro y su ironía. Y por eso para mí no cae en lo meloso.

¿Se ve interpretando en el espíritu de France Gall, Françoise Hardy o en la de Najwa Nimri?

Me gustan esos dos lados de la balanza. Es verdad que hay una similitud con la forma de interpretar del mundo francés femenino. Y aunque mi estilo se acerque muchas veces al R’n’B vocalmente no estoy en ese estilo. Y por otra parte me encanta lo que desarrolla y hace Najwa Nimri. Además la conozco y la quiero mucho.

Su versión del 'Hoy no me puedo levantar' de Mecano fue un gran éxito…

Surgió porque ya me habían pedido una canción propia para la serie de televisión Élite en su primera temporada. Y fue en realidad mi primer single que empujó mi carrera. Y para la siguiente temporada de la serie fue una petición expresa de la serie que me pidió que hiciera esa versión pero con absoluta libertad, a mi estilo. Y la verdad es que el éxito y lo que se movió en redes fue enorme.

¿Y su colaboración con Sidonie en 'Me llamo Abba'?

Pues fue algo que me preguntaron desde la discográfica. Dije que sí y les mandé una nota de voz. Les gusto mucho y también al grupo así que ahí un fin de semana a Barcelona para grabar esa parte. Y en otro fin de semana nos fuimos a Cadaqués a grabar el vídeo y fue fantástico. Ellos son majísimos y se portaron como grandes anfitriones.

La letra de su canción 'Alégrame' dice “que para todos tus males yo sea tu antídoto”…

¡Si! La música, y más aún en estos tiempos, se convierte 100% en un antídoto. La música me ha salvado la vida, no sólo en la pandemia sino en momentos determinados en los que no sabía que hacer con mi vida. Puedo contar todo lo que me sucede o mis visiones de la vida y convertirlas en algo creativo. En mi carrera como actriz esperas que alguien te elija para un proyecto. Y no siempre haces “el trabajo de tus sueños”. Pero en la música soy yo la que elijo los proyectos y los desarrollo. Yo decido. Y tener esa libertad creativa, ese poder, es algo realmente gratificante.

La música, fundamental en la pandemia…

Claro es la que nos salva. Nos hemos dado cuenta durante la pandemia que el arte, la cultura, la música son cuestiones fundamentales. Y a veces ha sido lo único que hemos tenido.

DNI



Kimberley Tell (1989) nació y se crio en Lanzarote y mezcla la sangre inglesa de su padre con la danesa de su madre. Estudió Bellas Artes en Barcelona. Es una artista multidisciplinar porque es escritora, actriz, compositora e intérprete. Es popular por sus papeles de cine y televisión, en producciones como Campamento Albanta, 45 revoluciones, Hierro, Buscando el Norte o en el papel de Gracia de Mónaco en Velvet. En 2018 comenzó también su carrera profesional en el mundo de la música.