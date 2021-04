El grupo pamplonés Sable Starr debuta con un EP de pop y psicodelia

Actualizada 08/04/2021 a las 12:15

Cuatro canciones originales componen el EP de debut de la banda pamplonesa Sable Starr, formada por miembros de otros grupos navarros ya desaparecidos como Los Graves, Plexus y Doubtful o los bilbaínos The Ribbons, banda esta última en activo.

Pop, psicodelia, surf y power pop se dan la mano en este primer EP que ya puede escucharse en las principales plataformas digitales –Spotify, Apple Music o Bandcamp– y grabado en los estudios Motu de Cordovilla, bajo la dirección de Guillermo F. Mutiloa.

El primer trabajo de Sable Starr, de título homónimo, sirve de carta de presentación del LP que en mayo grabará el grupo, también con la producción de Guille F. Mutiloa, y que recogerá seis temas nuevos y originales. Con los cuatro ya existentes, la banda pretende editar un vinilo de larga duración en los próximos meses.



REINA DE LAS GROPIES



Sable Starr homenajea con su nombre a una conocida groupie de los años 70 del ambiente de punk y rock’n’roll de Los Ángeles y Nueva York (entre sus compañeros de alcoba figuran Iggy Pop, Rod Stewart, Alice Cooper, David Bowie, Johnny Thunders o Stiv Bators.

El grupo pamplonés surgió en 2018 y ha estado integrado desde sus orígenes por Ruperto Mendiry (voz y guitarra), Beatriz Catalán (voz y teclados) y Egoi Saraldi (voz y guitarra), a los que se han unido en los últimos años Izar Ganuza (batería) y Alfonso Segura (bajo).



Los cambios en la formación, especialmente en la sección rítmica, y la irrupción de la pandemia, han impedido a Sable Starr prodigarse más en los escenarios. Su último concierto se produjo en agosto de 2020 en Sarriguren, dentro del ciclo Musicando que organiza el Valle de Egüés en colaboración con el Gobierno de Navarra.



El EP se abre con la canción Purple Skulls, un pildorazo de power pop y psicodelia, que se sostiene sobre un riff de guitarra de reminiscencias glam. El segundo tema, Push around se construye como un diálogo chico-chica, al estilo de Gainsbourg y Birkin, y que se inicia con el sonido de una guitarra de doce cuerdas en homenaje a The Byrds. Care about it (del que ya hay un videoclip en Youtube) se desarrolla sinuosa hasta explotar en un grito de despecho. El EP se cierra con Psilocybe, el tema de más clara vocación psicodélica, que se zambulle en una ensoñación sonora guiada por una guitarra wah-wah. Todas las letras están escritas en inglés por Ruperto Mendiry y se introducirán tres temas en castellano en la grabación de mayo.