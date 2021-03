El ciclo municipal IrriZiklo se prolongará una semana más

Actualizada 23/03/2021 a las 11:27

El ciclo de humor en euskera IrriZiklo se prolongará una semana más, hasta el miércoles 31 de marzo, para poder acoger la representación de 'Koxkak', obra de la compañía Pez Limbo, que tuvo que ser aplazada el pasado 10 de marzo. En esa nueva fecha se mantienen el horario y el lugar, las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro, y también el precio de las entradas, 4 euros, que se pueden adquirir en www.laescueladeteatro.com y en las taquillas de la ENT.

'Koxkak' narra tres historias diferentes, tres situaciones inusuales y tres enredos, a través de tres piezas breves, con el humor como característica principal. “Tripaki salda. Umore traidore xerra bat”, con Raúl Camino y Begoña Martín Treviño, cuenta la historia de una mujer en aprietos que acude al que fue su carnicero de confianza para pedirle algo poco corriente. La situación resulta comprometida, más aún por la presencia de otras personas que se convertirán en testigos de una ‘carnicería improvisada’.

En “Oilo ama. Ernaldiko umore nahasia”, la historia se traslada a una consulta médica. Una historia corta sobre un embarazo largo, con Josune Vélez de Mendizábal y Aitor Pérez, una madre muy unida a su hijo y un médico en el lugar equivocado. Por último, en “Boxers. Umore txakurra”, Raúl Camino y Aitor Pérez son dos individuos se ven envueltos en un asunto clandestino que puede hacerles ganar dinero fácil o morder el polvo. Tienen muy poco, apenas unos flecos, un perro fantasma y unos nombres falsos, pero harán todo lo que esté en sus manos para ofrecer un buen show.

PERDEDORES CON HUMOR

Este miércoles IrriZiklo tendrá una nueva cita en la Escuela Navarra de Teatro con la representación de “Losers – Galtzaileak”, obra interpretada por Aitziber Garmendia y Jon Plazaola, dos rostros televisivos conocidos y reconocidos por sus trabajos en ETB, en cadenas nacionales o en el cine. Será a las 19 horas, con entradas a la venta, al precio de 4 euros, en la web www.laescueladeteatro.com o en la taquilla de la ENT.

Imanol y Sara rondan los cuarenta y no tienen nada de lo que la sociedad supone que deberían de tener a esta edad. Ni hijos, ni pareja, ni dinero, ni casa… Es por eso que se consideran a ellos mismos como unos perdedores. Piensan que no podrán salir adelante, que ellos no merecen ser felices. Pero se equivocan, porque todo el mundo tiene derecho a la felicidad y porque ser feliz no depende de los bienes materiales o de lo que determinen las modas. Depende de nosotros mismos, de superar nuestros miedos y nuestras limitaciones. Imanol y Sara están solos, pero quieren dejar de estarlo. Son infelices, pero quieren dejar de serlo.