Irati Gorostidi: “Tenía mucha determinación en mi proyecto”

La navarra Irati Gorostidi Aguirretxe (Valle de Egües, 1988) y su proyecto San Simón 62, sobre la vida alternativa de la comunidad Arco Iris de Lizaso, fueron los elegidos como lo mejor del cine de no ficción emergente en España. “Estoy muy contenta e ilusionada. Es un proyecto que tengo muchísimas ganas de desarrollar y de llevar a cabo, sobre todo por poder presentarlo en el festival el año que viene”, explicó ayer la navarra. Su proyecto deberá prosperar a lo largo de este año a modo de ensayo personal con una duración mínima de 20 minutos y presentarse en la próxima edición del certamen. La joven, que estudió Bellas Artes en Bilbao, un máster en Estudios de cine en Barcelona y un año de formación cinematográfica en Nueva York, admitió estar ilusionada con el futuro: “Llevo tres meses volcada con esto y ahora me toca seguir investigando en el archivo, planear con quien trabajar, conseguir colaboradores…Todavía no he asimilado lo que ganar este premio supone”.

El proyecto está ambientando en la comunidad Arco Iris, formada en 1978 por un grupo de jóvenes que alquiló un antiguo convento en Lizaso, Valle de Ultzama, iniciando una vida totalmente alejada de la “normalidad” y de la que los padres de Gorostidi formaron parte. “Es un trabajo que explora la documentación que se generó recogiendo lo que ocurrió allí en esa época. Yo quiero aproximarlo a la actualidad e intentar buscar las huellas que puede haber del paso de esta comunidad”, añadió. La joven destacó el buen trabajo de sus compañeras de X Films, la guipuzcoana Tamara García Iglesias y la madrileña Elisa Celda. “Para mí ganar este premio ha sido una sorpresa. Tenía determinación en mi proyecto pero, por otra parte, admiraba también los de mis compañeras”, explicó.

Y, aunque admitió estar abrumada, confesó la importancia que este premio tendrá para el desarrollo de este proyecto y de su primer largometraje, relacionado también con esta temática, Anekumen, en el que ya está trabajando y espera rodar antes de 2022. “Para mí es un sueño y me va a permitir ahondar en una investigación que va a ser muy esencial en mi próximo largometraje. Es un proyecto muy ambicioso y este premio va a ser de mucha ayuda”.

