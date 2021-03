El Festival Punto de Vista presenta las películas de C.W. Winter y Anders Endström, de Jorge Suárez - Quiñones Rivas y Oier Etxeberria

Anders Edström en la presentación de su película 'The works and days'

Actualizada 17/03/2021 a las 18:29

El festival Punto de Vista ha presentado esta mañana tres de las películas que proyectará, 'The works and days' de C.W. Winter y Anders Endström, 'Excerpts I [Though I now depart...]' de Jorge Suárez - Quiñones Rivas (ambas de la Sección oficial) y 'Un guion para Laburu' de Oier Etxeberria, dentro de la sección Dokbizia. La película 'The works and days' se proyectará en el Museo de la Universidad de Navarra el jueves 18 de marzo a las 10 horas, la de 'Excerpts I' se proyectará el viernes 19 a las 12 horas en la Sala de Cámara de Baluarte y la de 'Un guion para Laburu' se ha proyectado esta tarde en la Sala Gola de Baluarte.

Durante la presentación, C.W. Winter —presente a través de una videollamada— y Anders Endström no han querido desvelar de qué trata la película, que tiene una duración de 8 horas. "Será una sorpresa, pero vamos a dar instrucciones. Es un poco raro, porque normalmente no necesitamos instrucciones a la hora de ver una película", señalaba C.W. Winter y añadía: "Muchas gracias a todos los que la vais a ver porque es increíble ver que estáis dispuestos a pasar un día en el mundo de nuestra película. Durante un día normal experimentamos muchas emociones. A veces estamos más despiertos, nos sentimos cansados, tenemos hambre o nos entra sueño y queremos echarnos una siesta. Podéis hacer todas estas cosas. Si queréis echar una siesta podéis, porque cuando os despertéis la película seguirá ahí, como la vida misma".

'EXCERPTS I' [THOUGH I NOW DEPART], DE JORGE SUÁREZ - QUIÑONES

Por su parte, Jorge Suárez - Quiñones Rivas presentó su película 'Excerpts I [Though I now depart...]', que describe como "un proyecto en proceso". Comenzó a filmar esta película con bobinas super 8 mm en 2018, y se trata de una recopilación de imágenes y sonidos generados entre ese comienzo y 2021. "Es una película formada por fragmentos de situaciones de luz, gestos, rostros, viajes, desplazamientos o encuentros", apuntaba el director.

Practica el montaje en cámara desde 2017 y asegura que le permite una relación bastante directa con el presente. "Yo la entiendo casi como algo performativo. Los restos del montaje en cámara, los trazos que deja, pueden ser leídos y devolver la figura del ente filmante en el espacio. Esta película que presento en el festival Punto de Vista tiene esa búsqueda de relación con el presente", dice Jorge Suárez - Quiñones.

'Excerpts I [Though I now depart...]' está formada por imágenes y sonidos que están "liberados de cualquier intención narrativa y que surgen con poder en sí mismos", explica el director. Relata que los fragmentos que filma se introducen en una bobina y pueden tener diferentes duraciones, desde segundos hasta más de un minuto. Ha desarrollado un sistema que le permite estar siempre acompañado de una cámara y un cartucho disponible, para grabar cualquier "situación de luz o un gesto, independientemente de que haya grabado algo antes o quiera grabar algo después".

Jorge Suárez - Quiñones pretende que 'Excerpts' sea un proyecto vital en el que pueda acumular carretes y bobinas que vayan "generando un sentido unas con otras. Este proyecto surge de la necesidad de poder incluir imágenes que se quedan fuera del relato, de una obra o de la historia de lo que está representado y lo que no", destaca.

Termina diciendo que el coronavirus ha actuado como "bisagra" entre la película que presenta en el festival Punto de Vista y la segunda parte, 'Excerpts II', que está preparando actualmente. En la primera se muestra un movimiento frenético, encuentros, desplazamientos a otros países y mucho movimiento, "es como un momento previo a todo lo que estamos viviendo ahora", termina.

'UN GUION PARA LABURU', DE OIER ETXEBERRÍA

La película que presenta para Punto de Vista Oier Etxeberría es 'Un guion para Laburu'. El director es de Azpeitia y cuando era pequeño, recuerda, estudiaba en la Basílica de Loyola, que posteriormente "se convirtió en el Archivo Histórico de Loyola de los Jesuitas", concreta. "Hacia 2008 empecé a investigar en los documentos y me encontré con una figura bastante fascinante, que es José Antonio Olascoaga Laburu, el padre Laburu, una de las primeras personas que empezó a grabar en 35 mm", dice Etxeberria.

También describe que, en esas películas, se pueden encontrar "ritos de magia, acercamientos a la ciencia e hipnotismo animal. También una serie de grabaciones entorno a los psiquiátricos".

Gracias a esta investigación que realizó en dicho archivo y a la documentación que recogió creó "una instalación llamada 'Visita y anatomía de la cabeza del padre Laburu". Oier Etxeberria afirma que el visitante era invitado a entrar dentro de la cabeza del jesuita, "donde había unos ojos y una doble proyección, se encontraba los tímpanos donde puede reconstruir desde el campo sonoro con sus aportaciones relacionadas con la retórica y una serie de materiales que componían su cerebro", relata.

La película 'Un guion para Laburu' es un "ensamblaje entre películas y composición sonora. Es un guion para una película en la que estoy trabajando para un futuro". Oier Etxeberria afirma que se llevó "alguna sorpresa" con la investigación. Una de ellas fue descubrir que el padre Laburu tuvo correspondencia con Ricardo Baroja, que se inspiró en Laburu para su teatro de ficción 'El Pedigrí'.

Esta primera entrega que propone Oier Etxeberria para el festival Punto de Vista habla sobre una metáfora del propio cine, "un instrumento y una herramienta que no produce representaciones, sino que es realmente capaz de reproducir vida", termina.