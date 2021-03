David Sánchez Andión, director de orquesta, banda y coral: "Dirigir es algo mágico"

Actualizada 17/03/2021 a las 12:22

Hace unos días, conversando con su padre, David Sánchez Andión se planteó si se dedica a la música porque su madre escuchó toda la de Tchaikovsky embarazada de él y porque sus progenitores no han dejado de ponerle música desde que nació.

"Creo que ya venías predispuesto. No conozco a nadie que haya tenido algo más claro desde siempre", le contestó el padre. Ese tenerlo tan claro desde siempre se remonta a cuando con 4 años quiso aprender a tocar el tambor, que le siguió apuntarse a una escuela de música, estudiar percusión desde los 7 y después dirección, a la que se dedica. Al frente de la Banda Haize Berriak de Alsasua y de la Coral Aritza de Aibar, el sábado dirigirá a La Pamplonesa (Teatro Gayarre, 17 y 19.30 horas) en el cuento El secreto del viento azul, de la autora y narradora navarra Belén Otxotorena, después de que la banda de música haya decidido iniciar colaboraciones con otros directores, etapas enriquecedoras que ya vivió hace cinco y diez años.

La sorpresa inicial de Sánchez cuando la banda de música le invitó se ha convertido "en ilusión y honor". "La Pamplonesa es un referente aquí, en esta tierra de bandas que es Navarra, pero también fuera, a nivel nacional", indica recordando el festival que se organizó en 2019 por su centenario con más de 3.000 componentes de bandas y agrupaciones tocando por las calles de Pamplona en la clausura. "Verte dentro de estos cien años de historia es...", deja sin terminar la frase.



Empezar a estudiar percusión con 7 años es tener las cosas muy muy claras...

Pero además antes de los 7 años. Porque yo quería tocar el tambor con los Gigantes de Olite, y, por lo que me cuentan, le di el peñazo a mi madre desde los 4. Como a quien tocaba el tambor en los Gigantes yo le parecía muy pequeño como para darme clases, me regalaron una plaqueta y empecé a tocar, de oído. De hecho, aprendí muchos ritmos así, como redoblar, que no me enseñó nadie. Luego mi madre me dijo que debía aprender música si quería tocar el tambor, y fui a la escuela de música.

Directo a la percusión.

Nos hicieron la ronda de instrumentos [los muestran a los futuros alumnos para que elijan cuál quieren aprender], pero a mí me sobró totalmente: me vino muy bien para conocerlos todos, pero yo lo tenía muy claro y quería percusión, que era con lo que podía aprender a tocar el tambor.

¿Y tuvo igual de claro dedicarse a la música?

Sí. Supe siempre que la música iba a estar en mi vida, y cuando hice la Selectividad, aunque me cogieron en Magisterio y en Economía, decidí que no iba a entrar en la universidad porque quería continuar los estudios superiores de música. No entiendo mi vida sin ella y por eso he tenido siempre claro que lo mío era la música. Uno de mis maestros de dirección, Borja Quintas, decía: "Si alguna vez tienes la duda de si te estás dedicando a lo correcto, piensa si puedes vivir un día sin música. Si la respuesta es sí, dedícate a otra cosa, porque aquí hay que dedicarse al cien por cien. Si la respuesta es no, a ello". Y yo nunca he tenido dudas.

Nunca.

Nunca, nunca. Dicen que "un día sin sonreír es un día perdido", ¿no? Pues eso es para mí un día sin música.

¿Y qué ocurrió para que se fuera a la dirección?

Se me hizo duro estudiar ESO y Bachillerato y percusión en el Pablo Sarasate, donde tuve cambio de profesor. En los dos lados todo era más exigente por ser los últimos años, a lo que había que añadir los dos o tres viajes a Pamplona a la semana para la música, los estudios en Tafalla... Me empecé a quemar hasta el punto de que en el último año de Conservatorio me planteé si con el nivel que estaba alcanzando en percusión era lo que quería. Creo que hubiera sido capaz, no me vi peor que el resto, pero empecé a ver otras posibilidades y la dirección comenzó a llamarme la atención.

¿Por qué?

Por poder exponer mi idea de la música a más gente y hacer música con músicos. Para mí, dirigir es algo mágico. Si ahora hago así [gesticula con las manos], no suena nada. Pero delante de una orquesta, de un coro, de una banda... mi mano consigue que suene algo. Es maravilloso poder trasladar mi interpretación sobre qué siento con la música. Así que decidí tomármelo en serio y prepararme pruebas de acceso. Y salió.

¿El concierto con La Pamplonesa va a ser la primera vez que dirija a músicos profesionales?

La primera vez en la que todos los músicos son profesionales, e impone [sonríe]. De hecho, dirijo a tres de los cuatro profesores de percusión que he tenido en distintas etapas. Es muy raro. Me han dado clase con 8 años, con 15, con 18, y ahora les dirijo yo. ¿Qué ha pasado, en qué momento he crecido?, les decía [ríe]. Tengo a cuarenta profesionales mirándome y esperando qué voy a decir. Con la Banda de Alsasua me lo tomo igual de en serio que con La Pamplonesa, pero es verdad que impone este concierto, y encima en el Teatro Gayarre y ante un público tan fiel.

Dice que para usted dirigir es algo mágico.

Te pongo como ejemplo una frase de Miguel Ángel sobre su David: que la escultura siempre había estado ahí, que él simplemente había quitado lo que sobraba. Para mí ocurre lo mismo con una obra: la estudio y analizo armónicamente, voy mirando qué pasajes son más difíciles, cómo quiero que sea esto, cómo esto otro... En los ensayos no haces música, sino que vas trabajando para hacer música, quitando, poniendo, indicando, para hacerlo tuyo. Por eso una obra nunca será igual con dos directores. Cada uno tiene su visión.

¿Cómo es ese momento en que se encuentra frente a 40 músicos que esperan uno de sus gestos para empezar a tocar?

No soy una persona nerviosa. Ante un concierto, por ejemplo, soy tranquilo, como una balsa de aceite. Lo más difícil para mí de un director es hacerse entender. Porque tienes la idea en la cabeza, pero ¿cómo la trasladas bien a través del gesto y de la palabra?

¿La dirección le ha descubierto otra dimensión de la música?

Sobre todo, la dimensión de la música como grupo humano. Tienes la dimensión como intérprete, pero con la dirección eres parte de un grupo. Me ha descubierto la dimensión de saber que siempre vas a tener que formar parte de un grupo, que tienes que pensar como grupo y que siempre vas a depender de otras personas. Como director debes estar pendiente de muchas cosas y gestionar un grupo, sin el que no eres nadie. Por eso debes cuidar a esas personas. Una de las sensaciones más fuertes que he tenido al subir a un escenario fue comprobar que al hacer un gesto la orquesta respiraba con él, tocaba con él. Sonaba según yo hacía con la mano, sin palabras. Fue un momento muy chulo, espectacular, comprobar que la orquesta iba conmigo al cien por cien. Ocurrió en Zaragoza, con la Orquesta Filarmónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón. Era mi último curso y yo tenía 23 años. Fue la primera vez que tuve esa sensación.

DNI

David Sánchez Andión nació en Olite el 27 de agosto de 1994 (26 años). Hijo de José Ángel y Mª Flor y hermano de Amaya, estudió en el Colegio Príncipe de Viana de Olite y en el Instituto Sancho Mayor de Tafalla. Comenzó los estudios musicales con 6 años, en la Escuela Jesús García Leoz de Olite, y con 7, percusión. Formado después en el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate, en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, en Zaragoza, estudió dirección. Profesor en el instituto de Marcilla, dirigió a la Joven Orquesta de España y ha participado en las ediciones de 2018 y 2019 de Tubala Brass Week de Tafalla, con la Federación de Coros de Navarra como director artístico y titular del proyecto Lur-hotsak y con la colaboración de la Federación de Bandas de Música de Navarra dirigiendo a Auzoband. Dirigió a la banda de Murillo del Fruto y ahora, a la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas de Música de Navarra, la Banda Haize Berriak de Alsasua y la Coral Aritza de Aibar.