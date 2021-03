Vera Mantero: “El esfuerzo para ir a vivir a un lugar muy hostil es enorme”

Vera Mantero utiliza un tronco de corcho que encontró en 2012 cuando grababa imágenes en la sierra do Caldeirao para su proyecto.

Actualizada 16/03/2021 a las 06:00

La actuación de la bailarina y coreógrafa portuguesa Vera Mantero este martes en el Teatro Gayarre (19 horas) está rodeada de varias primeras veces: su participación en el festival Punto de Vista, su entrada al teatro pamplonés y su salida de la isla portuguesa de Madeira, donde estaba trabajando el 7 de enero cuando se decretó el segundo confinamiento. Con mejor recuerdo que del primero -“en aquel me deprimí y Madeira me ha proporcionado una calma que no habría tenido en Lisboa, así que ha sido