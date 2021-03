Actualizada 10/03/2021 a las 06:00

"Esta última canción que he sacado es para mí como empezar de cero. Por poner un ejemplo, es como el Melendi de antes y el Melendi de ahora”, dice Alejandro Muguiro Alzórriz, pamplonés de 23 años, dj y productor. Se refiere al nuevo sencillo que ha lanzado junto a We love Asere, discográfica del cantante Juan Magán. Se titula 'La llamada', aunque llegar hasta este nombre fue un proceso complicado. “Pensamos un montón. El estribillo dice: soy el que te llama, pero eso era demasiado largo. Entonces pensamos, ¿qué hace el chico en la canción? ¿Llamar, no? Pues entonces La llamada”.

Álex Muguiro —nombre artístico que ha escogido— firmó por la discográfica de Juan Magán en noviembre de 2020. Para poder lanzar 'La llamada', colaboró con un equipo de We love Asere. La voz la pone el cantante Rangel Da Silva, que participó en 2013 en La Voz en el equipo de Antonio Orozco. Se conocieron gracias a las redes sociales, afirma el pamplonés, y decidieron colaborar porque “Rangel está también en la discográfica”. Por otro lado está Víctor Magán. Es el hermano de Juan Magán, y también es el productor de 'La llamada'. “Al final esta canción es mi proyecto artístico, yo decía cómo quería que fuera la canción y nos amoldamos los tres a ello. Así salió la canción”, hace memoria Álex Muguiro.

La canción salió al mercado el 11 de noviembre de 2020, pero el proceso anterior a ello se vio afectado por el coronavirus. “Estuvimos separados porque Víctor vive en Barcelona, Rangel en Girona y yo en Pamplona. Tuvimos reuniones por videoconferencia varios días y empezamos a hacer la canción en la distancia”, recuerda Álex Muguiro. Además señala que, junto a Víctor Magán, proporcionó la base de la canción a Rangel, que compone sus propias letras. “No es un reguetón duro, no tiene nada que ver. Es una letra de amor y desamor. Lo que sería una ‘letra blanca’, para todo tipo de públicos. Es lo que buscábamos, yo por mi parte no quería nada explícito”, destaca Álex Muguiro.

El sencillo, que está disponible en plataformas de música online como Spotify, tiene también su videoclip en el canal de YouTube de la discográfica. “Lo grabamos en Donosti, modo covid, que paró el rodaje que teníamos pensado en un principio. Se complicó todo un poco por ello”, apunta el productor pamplonés. El estilo musical de la canción, describe Muguiro, es “reguetón - pop. Se caracteriza mucho con los estilos que hacen hoy en día los artistas”. La música que más le gusta producir a Álex Muguiro es música urbana principalmente, junto a la música house.

Se dedica profesionalmente a ello como productor y dj, antes de la pandemia era residente en la discoteca pamplonesa Canalla. “Desde pequeño pasaba horas escuchando mis casetes y CD. Me llamaban la atención los disyóquey que veía en la tele y decía: yo quiero ser eso”, cuenta Álex Muguiro. Ahora mismo, ya están preparando el remix de La llamada, y este dj pamplonés asegura que va a publicar “más canciones con otros cantantes”.