Francesca Español: “La danza de la muerte fue un 'best seller' de la época gótica”

Actualizada 07/03/2021 a las 06:00

Francesca Español, medievalista catalana, abrirá esta semana el Curso de Cultura Medieval Incipit que organiza la asociación Astrolabio Románico y el Museo de Navarra, que ese año se dedica a las artes escénicas en las Edad Media. Lo hará hablando entre otras cosas de las danzas de la muerte, una práctica literaria, teatral y artística de la que en Navarra queda un ejemplo magnífico en las pinturas que se conservan en el castillo de Javier y que tuvo otra manifestación en el desaparecido convento pamplonés de la orden mercedaria dedicado a Santa Eulalia. Las inscripciones para el curso, que este año será a través de Internet, terminan mañana.



¿Qué son estas danzas de la muerte?

Un tema literario que derivó en iconografía y escenificación. En un pueblo de Gerona, Verges, se sigue escenificando esa danza de individuos vestidos de cadáveres en la procesión de Semana Santa. También se sabe que se escenificó en una coronación real en Zaragoza, en medio del banquete, la muerte sacaba a bailar a los invitados. Es un texto de carácter moral, que expresa que la muerte es algo universal. Pone en evidencia que en todos los colectivos hay gente no muy legal y fraudes, y pone en evidencia que la muerte nos visita a todos y no hay que cometer esos pecados para que la muerte sea un tránsito a la gloria.

¿Estuvo muy extendida?

Sobre todo en lo literario, hay textos en la Península Ibérica, pero también en Italia, Francia, Alemania, tuvieron una gran aceptación. Fueron como lo que hoy es un best seller y su traducción iconográfica también tuvo existe. Hubo ilustraciones en muchos lugares.

¿Fueron algo así como las películas de terror de hoy?

En la época gótica, había temas iconográficos que se consideran macabros, porque hablan de muerte y cadáveres. En el momento en que aparecían, tenían la capacidad de conmover, pero pasaba como cuando vimos por primera vez un asesinato del islamismo radical, que a la cuarta ejecución te conmueve menos. Al final se convertían en temas con los que la gente convivía con naturalidad.

En el curso viene a hablar también de teatralizacióny maquinaria escénica al servicio del poder. ¿A qué se refiere?

Son escenografías como las coronaciones que se celebraron en Zaragoza o las entradas reales, que no las diseña el rey, sino la ciudad. Por ejemplo en las coronaciones, en esa danza de la muerte que se celebró en medio del banquete, la muerte descendía del cielo gracias a una maquinaria aéreas, como las que han sobrevivido en Elche, donde los ángeles bajan del cielo. En Barcelona, cuando hizo su primera entrada Isabel la Católica, se hizo bajar de una puerta a alguien que encarnaba a Santa Eulalia, que le recitó una poesía y le entregó las llaves de la ciudad. Son maquinarías muy documentadas desde finales del siglo XIV o principios del XV, que se usaban en escenarios muy dispares, pero de modo muy excepcional.

Esas escenas tenían que verse casi como algo mágico.

Entre las ciudades había competencia por superarse en la entradas. Si la reina pasó primero por Zaragoza y la acogida había sido estupenda, Barcelona iba a querer quedar mejor. Se hacía con estos mecanismos, que no son teatro tal y como lo conocemos en términos modernos. Se hacía también para conmemorar algunos episodios: la toma de Granada se escenificó en toda la Península, con actores que hacían de moros o cristianos.

¿Esos recibimientos buscaban el favor del rey?

Halagar al rey tiene beneficios. Pero no todas las entradas llevan ese despliegue. Se dan solo la primera vez que llega a la ciudad tras ser coronado. Si no, no habría hacienda municipal que lo hubiera resistido. Hay otra celebración con teatralidad, el Corpus. Aunque es una fiesta religiosa todo ese despliegue de cuadros, algo similar a lo que hoy serían las carrozas de los Reyes Magos, la administran las corporaciones municipales. Son los pintores municipales los que se encargan de confeccionarlos y de mantenerlos.

¿En esos cuadros del Corpus aparecen también gigantes y cabezudos, verdad?.

Sobre todo los gigantes. Son los reyes en efigie, la manera de tener al rey en la ciudad cuando no puede estar presente.