Amigos del Camino de Santiago, en contra de las vías ciclistas en la ruta

Actualizada 28/02/2021 a las 06:00

Las asociaciones del Camino de Santiago en Navarra han mostrado su preocupación y sorpresa tras darse a conocer las rutas que compondrán Eurovelo 1 y 3, red de rutas ciclistas de larga distancia que recorre toda Europa y que en España ocupará tramos de la Ruta Jacobea. Las asociaciones navarras lamentan la falta de información sobre dichos trazados, piden una revisión del proyecto y ofrecen su colaboración para buscar itinerarios alternativos que no coincidan con aquellos por los que transitan los peregrinos.

Las asociaciones de Ebro de la Ribera, Los Arcos, Estella, Puente la Reina, Roncesvalles y Urdax-Baztán , junto con Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra, se suman a las peticiones realizadas por la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de España ya que Eurovelo 1 y 3 afecta por igual a gran parte de las rutas españolas. “Esta red ciclista europea en España se va a superponer en gran parte sobre el Camino de Santiago Francés y Vía de la Plata. La decisión unilateral de realizar un trazado de una red ciclista que, suponemos va a ser muy utilizada, constituye un grave error, siendo una decisión que conculca la protección que tiene el Camino de Santiago Francés como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco”, explica Luis Gutiérrez Perrino, presidente de la federación.

PASO POR NAVARRA

Eurovelo es un proyecto para incentivar el movimiento intereuropeo a través del transporte en bicicleta. Se trata de poner en servicio una red por la que puedan moverse miles de ciclistas a través del continente, estimulando el turismo activo y el ejercicio saludable y sostenible. Su puesta en marcha cuenta con el apoyo de instituciones públicas y corporaciones privadas y ha conseguido financiación europea a través de los fondos Interreg. Conocida también como “Ruta de los peregrinos”, esta red cuenta con 5.300 kilómetros de Noruega a Santiago de Compostela, de los que 3.600, discurren por España, atravesando Navarra, La Rioja, Castilla-León y Galicia. En la Comunidad foral, la coincidencia de los itinerarios ciclistas con las rutas del Camino de Santiago afectaría, entre otros, a varios trazados de Roncesvalles, zona de Pamplona, Enériz y Obanos hasta Viana.

José Miguel Rey Beaumount, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra, explica que una de las tres rutas que llega a España entra por Francia y llega a Roncesvalles, lo que afecta a distintos trazados de la comunidad foral. “Desde Roncesvalles a Burguete, la ruta Eurovelo va por el Camino durante 2,5 kilómetros. Y esto es inviable”.

Tras desviarse por el Valle de Arce, los recorridos ciclistas vuelven a afectar a las rutas jacobeas a la salida de Pamplona que, para desviarse del Perdón, toma el Camino de Santiago desde Enériz hasta Obanos, para continuar desde esa localidad hasta Viana hasta concluir en Santiago de Compostela. “Esto es lo que sabemos porque nos hemos preocupado de mirarlo, pues nadie nos ha informado. Hemos estudiado unos mapas y planos del Camino de Santiago y de la Ruta Eurovelo y la gran mayoría del recorrido es el mismo”.

LA INFRAESTRUCTURA

Al revisar estos mapas y planos, es cuando las asociaciones del Camino de Santiago, se pusieron en guardia por considerar inviable la coincidencia de ambas rutas. “Nos hemos visto sorprendidos porque, de repente, se utiliza el Camino de Santiago de toda la vida para meter otro deporte o actividad que, por muy noble que sea, como ocurre con las bicicletas, se va a contraponer contra todo el sentido que tiene el Camino. El tema se ha llevado en silencio y cuando nos hemos enterado, tanto en Navarra como a nivel nacional, surgen las inquietudes. Un proyecto de este tipo también tiene un fin turístico y el riesgo es, no solo mezclar conceptos, sino que se produzca no sé si una masificación, pero si un volumen importante de personas que vendrán aquí”.

José Miguel Rey cuestiona también si este proyecto ciclista europeo no debería poner en marcha su propia infraestructura en vez de utilizar la del Camino de Santiago que se ha ido construyendo a lo largo de los años. “De la noche a la mañana, sin saber nada, nos hemos enterado que se pone en marcha una ruta con todo ya hecho, señalizado y preparado para que salgan en la foto. Se va a utilizar la infraestructura del Camino de Santiago que se ha ido construyendo a lo largo de los años con nuestro trabajo. De ahí viene nuestra indignación. Nuestra asociación hemos sido pionera en el marcaje de esa zona y cuando lo hacemos y empiezan a venir peregrinos, ahora de repente utilizan el Camino para otra cosa. No nos parece bien ni lo entendemos”.

Las asociaciones navarras no son contrarias a la iniciativa europeo y lo que conlleva de practicar un deporte saludable y potenciar el cicloturismo. “Nos parece muy bien, pero no a costa del Camino”, comenta José Manuel Rey, que apuesta por diseñar trazados alternativos que enriquezcan las rutas del Camino ancestral de toda la vida. Y considera que peregrinos y ciclistas en un mismo lugar físico no son compatibles. “Si mentalmente se repasan las rutas, el riesgo se ve enseguida. Las rutas ofrecen la posibilidad de meter muchas bicicletas en el recorrido, algunos circularán tranquilos, otros igual corren más. Ello significa que van a venir muchas más personas en el mismo espacio, con el riesgo de masificación que ello conlleva. Y la espiritualidad del Camino de Santiago se va a convertir en una ruta turística”.

Además del recorrido físico, las asociaciones entienden que no se debe desvirtuar el sentido del Camino de Santiago y que se deben buscar alternativas para mejorar la convivencia entre peregrinos a pie y en bicicleta. Dichas entidades, que han firmado conjuntamente un manifiesto, agregan que el Camino de Santiago es, sobre todo, un suceso cultural, intelectual y emocional que atesora el patrimonio material e inmaterial de los últimos doce siglos de la historia de Europa. Y consideran que Eurovelo es un interesante proyecto para incentivar el movimiento intereuropeo a través del transporte en bicicleta, pero que los itinerarios no son simultáneos. “El peregrino viene aquí porque es un camino de espiritualidad y silencio y llenarlo ahora de gente y bicicletas pierde su sentido”, agrega José Miguel Rey.

COLABORACIÓN

Junto a los peregrinos, las rutas jacobeas también son transitadas por personas con discapacidades y ahora en Navarra se está trabajando en un proyecto con la ONCE para diseñar una aplicación que permita a las personas invidentes poder realizar las rutas del Camino. “Todo es contradictorio. Si queremos que las personas invidentes puedan transitar por las rutas, no las podemos llenar de bicicletas”.

Con el fin de buscar soluciones, las asociaciones solicitan una revisión del proyecto Eurovelo y ofrecen su colaboración para poder diseñar otras alternativas. Unas propuestas que se tramitarán a través de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago en España. “Lo que pretendemos es hacernos oir, escuchar y pedir que recapaciten, que busquen otras soluciones. Se echa en falta que ante un proyecto de estas dimensiones no se haya contado con la gente del Camino, que no se nos haya preguntado, que igual podíamos aportar ideas o sugerencias. Pero está claro es que una cosa es el Camino de Santiago y otra el deporte de la bicicleta. Unirlos es un gran error”.