Natalia Lacunza estrena 'Corre', canción para la serie 'El internado: Las cumbres'

Actualizada 19/02/2021 a las 12:00

La cantante pamplonesa Natalia Lacunza, que saltó a la fama tras quedar tercera finalista en Operación Triunfo 2018, año en que venció su compañero Famous, tiene nuevo proyecto: se trata de una canción que forma parte de la banda sonora original de la serie de televisión 'El internado: Las cumbres'.

'Corre' es el título del sencillo, producido por la propia Natalia y la también cantante María Blaya, que pone música al regreso de una de las series españolas más exitosas de las últimas décadas y que, en su día, supuso el descubrimiento de actores y actrices de la talla de Ana de Armas, Elena Furiase o Martiño Rivas.

'El internado', que vuelve ahora de la mano de Amazon Prime Video, cosechó un gran éxito de audiencia en Antena 3, que emitió sus siete temporadas, y también a nivel internacional. Así anunciaba Natalia Lacunza el lanzamiento de 'Corre' en su cuenta de Instagram hace tan solo unas horas:

"MUY EMOCIONADA de anunciaros que 'Corre' sale esta noche a las 00:00!!!! Me encargaron la canción para los créditos de @elinternado_lascumbres y no puede hacerme más ilusión!! La produjimos @_mariablaya y yo en su cuarto y me muero de ganas de que la escuchéis", ha escrito la pamplonesa Natalia Lacunza, para la que "escribir canciones es terapéutico", junto a una foto oficial de la ficción.

La sinopsis oficial de esta serie habla de "reinicio" de la serie original, que en este caso contará con "un colegio ubicado junto a un antiguo monasterio en un lugar inaccesible entre las montañas" como escenario principal. Contará con ocho episodios y, "en esta ocasión, los alumnos son chavales problemáticos y rebeldes que vivirán bajo la estricta y severa disciplina que impone el centro para reinsertarlos a la sociedad. El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que les sumergirán en aventuras trepidantes y terroríficas". 'El internado: Las cumbres' se estrena este viernes, 18 de febrero en Amazon Prime Video España.

