Fotograma de la película 'The Sole of the Foot' (La planta del pie) de Robert Frenz

Actualizada 11/02/2021 a las 17:32

El festival Punto de Vista de cine documental, que se celebrará el el Baluarte este año del 15 al 20 de marzo, va cerrando su programación, y ha anunciado los protagonistas de la sección Focos contemporáneos: el cineasta estadounidense Robert Fenz, el artista y curador de arte Pedro G. Romero, la agencia de investigación Forensic Architecture y el artista Lawrence Abu Hamdan. Los focos contemporáneos presentan programas monográficos de artistas que trabajan la imagen en movimiento y que rara vez se exhiben en contextos de festivales de cine de no-ficción.

ROBERT FENZ

Robert Fenz (Ann Arbor, 1969-2020), según informa el festival, fue un cineasta singular que supo reinterpretar la conexión entre los lugares y las efímeras historias no contadas a través de sus obras. Su noción del cine desafió las percepciones dominantes de este arte. En su filmografía se nota su inspiración en la fotografía callejera de las décadas de los cincuenta y los sesenta. Para Fenz, el cine no necesitaba sonido para dar voz a esos capítulos no escritos del cambio revolucionario en el mundo que tanto le fascinaban. Si bien la mayoría de las películas de Fenz son silentes, su pasión por el jazz inspiró las bandas sonoras de películas clave, incluidas Vertical Air y Meditations on Revolution Part V: Lonely City. Esta última es considerada su obra maestra, un filme compuesto por cinco partes en las cuales viaja alrededor del mundo a lugares cargados de cambios trascendentales en las Américas en el último siglo, creando una crónica lírica, lúgubre y meditabunda sobre el limitado potencial de la humanidad para hacer del mundo un lugar mejor. Robert Fenz fue un virtuoso cinefotógrafo que trabajó en proyectos colaborando con artistas como Chantal Ackerman, Peter Hutton, Sharon Lockhart y Robert Gardner, célebres artistas cuyas propias obras encierran la influencia no reconocida de Robert Fenz.

Dentro de la programación de Punto de Vista se proyectarán las obras Vertical Air (1996), Meditations on Revolution, Part I: Lonely Planet (1997), Meditations on Revolution, Part V: Foreign City (2003), Correspondence (2011) y The Sole of the Foot (2011).

PEDRO G. ROMERO

Pedro G. Romero (Aracena, 1964) es un artista polifacético, crítico, historiador del arte, escritor y director artísticos de danza y teatro y director de cine, afirma Punto de Vista en una nota. Es aficionado al flamenco, condición que reivindica sobre otros modos de hacer. Su trabajo, además de en teatros y galerías de arte, se ha mostrado en la Fundaciò Antoni Tápies, CA2M, Museo Picasso de Barcelona, MNCARS, Bienal de Venecia, Kunstverein de Stuttgart, Bienal de Sao Paulo, Bergen Assembley y Documenta de Kassel. Es fundador y miembro de la pie.flamenca, Plataforma Independiente de Estudios Flamencos Modernos y Contemporáneos.

En el marco del festival se proyectarán dos largometrajes de Pedro G. Romero: La Pel.lícula (2005) y su última película, Nueve Sevillas (2020), dirigida junto a Gonzalo García Pelayo. Además, se proyectará una selección de cortometrajes del artista presentados por él mismo junto con la artista y coreógrafa Idoia Zabaleta, con quien conversará con estas películas como punto de partida.

FORENSIC ARCHITECTURA Y LAWRENCE ABU HAMDAN

Los focos contemporáneos, informa Punto de Vista, cerrarán su programación con la participación de la agencia Forensic Architecture y del investigador sonoro Lawrence Abu Hamdan.

Forensic Architecture (FA) es una agencia de investigación, con sede en Goldsmiths, Universidad de Londres, que investiga las violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia cometida por los Estados, las fuerzas policiales, los militares y las empresas. FA trabaja en colaboración con instituciones de toda la sociedad civil, desde activistas de base hasta equipos jurídicos, pasando por ONG internacionales y organizaciones de medios de comunicación, para llevar a cabo investigaciones con y en nombre de comunidades y personas afectadas por conflictos, brutalidad policial, regímenes fronterizos y violencia medioambiental. En Punto de Vista intervendrá Nicholas Zembashi, que ofrecerá la sesión Points of View.

Por su parte, el artista e investigador sonoro Lawrence Abu Hamdan, colaborador también de Forensic Architecture, llevará a cabo un encuentro en el que profundizará en los efectos políticos de la escucha, utilizando diferentes tipos de audio para explorar sus efectos sobre los derechos humanos y el derecho. Abu Hamdan es autor del libro de artista [inaudible]: Una política de escucha en 4 actos. En 2018 recibió el Abraaj Group Art Prize (Dubai) y el Baloise Art Prize (Basilea). Su cortometraje Rubber Coated Steel obtuvo un premio Tiger en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam en 2017. Las obras de Abu Hamdan forman parte de numerosas colecciones de museos internacionales, como el MoMA, el Guggenheim, el Hammer L.A, Van Abbe Museum, el Centro Pompidou y la Tate Modern.