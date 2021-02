Cinco libros de Amazon para enamorar (te)

Actualizada 09/02/2021 a las 19:31

Dicen que ver a una persona leyendo un libro que te gusta es ver a un libro recomendándote a una persona. Cuánta verdad en una frase hecha. Este domingo es San Valentín y poco regalos hay mejores que un libro. Regalar horas y horas de diversión a la persona que quieres es algo que deberíamos de hacer más a menudo. Le regalas aventuras, viajes, romances... vivir mil vidas... y seguro que se acuerda de ti en cada una de ellas. Además, si lo pides ya en Amazon te llega para el domingo e igual te ganas un buen achuchón y unos cuantos besos. De nada.

1) Aquitania. Venganzas, incestos y batallas no parecen regalos muy apropiados para el día más cursi del año. Pero lo son, porque este libro es el ganador del último Premio Planeta, el de la edición 2020. Y con él regalas intriga, emoción y un trepidante thriller histórico. Su autora es Eva García Saez de Urturi, la escritora que está también detrás de la exitosa trilogía de la Ciudad Blanca (El silencio de la ciudad blanca, Los ritos del agua, Los señores del tiempo). Aquitania se desarrolla en el año 1137. El duque de Aquitania, la región más codiciada de Francia, aparece muerto en Compostela. El cuerpo queda de color azul y con la marca del «águila de sangre», una ancestral tortura normanda. Su hija Eleanor decide vengarse y para ello no se le ocurre otra cosa que casarse con el hijo del que cree su asesino: Luy VI el Gordo, rey de Francia. Regálenselo a su pareja por 20,80 euros y luego se lo leen ustedes. Claro, que no se lo destripen. Lo pueden pedir ya en Amazon.

2) El Gran Juego: Es tu vida, juega tu partida. En un mundo que nos arrolla con sus prisas no hay mejor regalo que enseñar a parar. Las personas que te quieren bien son las que sacan lo mejor de ti mismo, tu mejor versión, aquella que muchas veces ni siquiera tú sabías que existía. Este libro escrito por el navarro Luis Ros se convierte en la guía perfecta para llenarte de energía, para darte la fuerza que necesitas para vivir la vida que de verdad quieres vivir, esa que muchas veces se nos escapa entre rutinas, listas de tareas pendientes y sueños que con el tiempo te das cuenta de que no eran realmente tuyos. Un regalo genial para hacer en San Valentín, y durante todo el año, a todas las personas a quienes estás deseando ver felices. Consejos, trucos, reflexiones... Lo puedes comprar ya por 13 euros en Amazon.

3) Largo Pétalo de Mar. Isabel Allende no podía faltar en una recopilación de libros para San Valentín. Pablo Neruda, tampoco. Por eso este Bestseller que cuenta la historia del Winnipeg, el navío fletado por el poeta chileno que llevó a más de dos mil españoles rumbo a Valparaíso huyendo de la Guerra Civil es un libro genial para regalar esta semana. Hay historia de amor, claro. Los protagonistas embarcarán en busca de la paz y la libertad que no tuvieron en su país. Un viaje a través de la historia del siglo XX de la mano de unos personajes inolvidables que descubrirán que en una sola vida caben muchas vidas y que, a veces, lo difícil no es huir sino volver. Tienen la versión tapa dura más lucida para regalar, las cosas como son, por 21,75 euros. Tapa blanda, más cómoda para llevar a todos lados, por 12,30 y en versión Kindle por 9,49. Lo pueden conseguir con un clik en Amazon.

4) El cuaderno de actividades para parejas. Vamos a ver, un libro de este tipo tenía que aparecer en este recopilatorio. Porque estamos celebrando el amor, el amor en pareja, y este cuaderno está lleno de ejercicios para mantener la llama. 50 juegos y ejercicios para conocerse mejor, romper la rutina y divertirse juntos. ¿Quién da más? "Este libro permite que las nuevas parejas empiecen bien y que las más antiguas recuperen la llama de los comienzos". Pues eso, que por 8,90 regalas muchos ratos divertidos en pareja y dejas claro que tú quieres apostar por esa historia. San Valentín es lo que pide. ¡Y, de propina, una caja de prendas! Nada menos que 20 vales recortables para que nunca se os acaben ni las ideas ni los retos. Lo tenéis pinchando en este enlace de Amazon.

5) La vuelta a España en 80 viajes de un día. Si algo echamos de menos es viajar. El día que nos dejen salir no vamos a entrar y San Valentín es buen momento para dejarle claro a tu pareja toda esta declaración de intenciones. 10.000 km en coche o en moto por las carreteras de España. Que será seguramente el primer sitio por donde nos podamos mover. La vuelta a España en 80 viajes, de un día, o más: eso depende de ti, de cuánto te guste conducir. Este es el road trip definitivo para viajar por nuestro país en coche o en moto, pero siempre por las rutas más interesantes y espectaculares. Y además regalándole esto le estás diciendo a esa persona que quieres que sea ella quien te acompañe. Mapas detallados, consejos, recomendaciones en cada localidad... si se lo das con una mochila con un lazo rojo gigante el año que viene celebráis San Valentín juntos, palabrita. Lo puedes encontrar en Amazon por 23,65 euros. Como todos los libros de hoy con los que vais a triunfar seguro.