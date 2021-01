Actualizada 26/01/2021 a las 13:07

Tras las fiestas de Navidad, las novedades literarias no tardan en llegar a los estantes de las librerías, pero tampoco a las plataformas de venta de libros electrónicos. En la Tienda Kindle, la librería online de Amazon, las listas de los libros más vendidos se renuevan constantemente. A punto de acabar el mes de enero de este 2021, estos son los cinco libros más vendidos en Amazon en formato electrónico.

1. Dama blanca. Marta Martín Girón firma esta novela negra, una historia que arranca con un crimen que poco a poco irá destapando verdades inquientantes. Su sinopsis dice así: "Los detectives Yago Reyes y Aines Collado se enfrentan a uno de los peores casos de sus carreras como detectives de homicidios. La víctima, una joven de apenas quince años, es hallada muerta y semidesnuda en los arrozales de la localidad valenciana de Cullera. Comienza así una investigación a contra reloj para atrapar al culpable. A cada paso dado, aumentan las sospechas de que alguien de su entorno más cercano pudo ser el responsable de su muerte. Sin embargo, ahondar en sus vidas hará que salgan a la luz secretos terribles". Puedes adquirir este ebook clicando en este enlace.

2. El asesinato de Sócrates, de Marcos Chicot. Esta novela quedó finalista del Premio Planeta en 2016 y propone una historia llena de intriga y aventura ambientada en la Antigua Grecia. Su resumen dice así: "Un oscuro oráculo vaticina la muerte de Sócrates. Un recién nacido es arrebatado de las manos de su madre y condenado a morir por su propio padre. Una guerra encarnizada entre Atenas y Esparta desangra Grecia. Madres que luchan por sus hijos, amores imposibles y soldados tratando de sobrevivir se entrelazan de un modo fascinante con los artistas, gobernantes y pensadores que convirtieron Grecia en la cuna de nuestra civilización". Más información sobre este libro, pinchando aquí.

3. El poder del espejo: Un programa en 21 días para transformar nuestra vida, de Louise Hay. En esta lista se cuela una obra superventas sobre crecimiento personal de la mano de una de sus grandes autoras. "Louise Hay, el gran icono del crecimiento personal y la espiritualidad, llega con un nuevo libro íntegramente dedicado al método más eficaz para amarse en cuerpo y alma: el trabajo con el espejo. Las afirmaciones poseen la capacidad de sembrar ideas sanadoras en el inconsciente, pero su poder se multiplica cuando se pronuncian en voz alta ante un espejo. El espejo refleja los sentimientos que albergamos hacia nosotros mismos. Nos hace conscientes de nuestras defensas y también de aquello que fluye y nos llena", reza su sinopsis. Puedes comprar este libro siguiendo este enlace.

4. Más de lo que me esperaba, una novela romántica de Sophie Saint Rose, autora de éxitos como 'Insufrible amor' o 'Cada día más'. Su sinopsis oficial dice: "Joan había soñado con una vida y la que tenía no se le parecía en nada. Ahora era madre y tenía que conservar el trabajo como fuera porque de camarera no podría pagar una guardería. Con todo lo que había luchado... Ella siempre procuraba hacer lo correcto, pero todo le salía del revés. Hasta que un día en el parque conoce a Virginia y al fin tiene un golpe de suerte. O eso parece…". Más información sobre esta novela, clicando aquí.

5. Rey blanco, de Juan Gómez-Jurado. En esta lista no podía faltar uno de los autores españoles más vendidos de los últimos años, que además se acaba de estrenar como presentador en 'El condensador de fluzo', programa de divulgación cultural que se emite cada jueves en La 2 de TVE. El resumen de 'Rey blanco' dice así: "'Espero que no te hayas olvidad de mí. ¿Jugamos?'. Cuando Antonia Scott recibe este mensaje, sabe muy bien quién se lo envía. También sabe que ese juego es casi imposible de ganar. Pero a Antonia no le gusta perder. Después de todo este tiempo huyendo, la realidad ha acabado alcanzándola. Antonia es cinturón negro en mentirse a sí misma, pero ahora tiene claro que si pierde esta batalla, las habrá perdido todas". Puedes adquirir este ebook pinchando en este enlace.

