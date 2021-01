Sagrario Azcona presenta 'El instante en el que se cierra el círculo' en El Polvorín

Actualizada 21/01/2021 a las 14:02

"Crear me salvó la vida, me alegró y me permitió soñar en mundo sen los que los tiempos y los espacios se desdibujaban", dice Sagrario Azcona Goñi sobre su nueva exposición 'El instante en el que se cierra el círculo'. La artista pamplonesa ha unido sus obras en una exposición que se encuentra en El Polvorín de la Ciudadela y que está basada en la luz, el color y la experimentación con diferentes materiales. Con ella, defiende su forma de hacer arte desde la intuición y la experimentación como carta de presentación. Esta muestra presenta un estilo artístico muy personal en el que la artista crea desde la propia intuición y dibujando desde lo primario.

Para ella, 'El instante en el que se cierra el círculo' significa llegar a su tierra después de muchos años de aprendizaje. Se considera una persona nómada, en el sentido de que ha vivido en diferentes sitios y se ha "nutrido de su gente y de los materiales" que ha encontrado, que casi siempre son reciclados. "Tengo un sentido de la vida y de la humanidad que me lleva a expresar al mundo lo más humano, lo que somos, que a veces somos muy poquita cosa", apunta Sagrario.

Las obras presentan sencillez en sus formas y en los materiales que utiliza. La luz es un punto importante también, una de sus señas de identidad. Asegura que con ella “busca en la vida a través de la pintura”. Entre los materiales que se pueden encontrar están la lana, la seda, el papel japonés, tintes naturales o vidrio.

La exposición se podrá visitar en El Polvorín de martes a sábados en horario de mañana y tarde -de 11.30 a 13.30 horas y de 18:00 a 20:30 horas- y los domingos y festivos por las mañanas -de 11.30 a 13.30 horas- hasta el próximo 14 de marzo.