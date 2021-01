'Contra-imágenes' del cine

Actualizada 20/01/2021 a las 06:00

Como amante del cine había muchas películas clásicas que le encantaban, pero Elvira Palazuelos Blanco no podía evitar cierta desazón al ver una y otra vez los arquetipos que se repetían en torno a la mujer. “No me van a dejar de gustar ciertas películas porque tengan un contenido sexista, pero creo que tenemos que aprenderlas a mirar con otra mirada”, explica. Eso es lo que propone en la exposición CTRL+C/ CTRL +V, en el edificio de El Sario de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) hasta el próximo 12 de marzo.

La muestra suponía una oportunidad para explorar la sensación agridulce que le producían esos valores subyacentes en el cine (no sólo el clásico), y de comprobar cómo se relacionaba ella con esas producciones o con los creadores que las hicieron. La idea la tenía desde hacía tiempo, pero fue el año pasado cuando la pudo materializar gracias a las ayudas a las artes plásticas del Gobierno de Navarra con el Centro Huarte, así pudo hacerlo con los medios que necesitaba. Desde hacía unos años tenía ya una colección de capturas de imágenes que le llamaban la atención por este motivo, luego ha ido buscando nuevas, y a medida que trabajaba en el proyecto le iban apareciendo más.

Palazuelos propone una relectura de esa estética hegemónica pero desde un punto de vista artístico, que es lo que ella hace, en concreto a través del collage digital con un discurso feminista. No es que corrija esas imágenes heredadas de la cultura visual dominante, sino que aporta otras, unas “contra-imágenes”, para que cada uno las reinterprete con una manera de mirar distinta.

En los collage, Palazuelos va mezclando imágenes de los clásicos con otras de publicidad, de cuadros célebres, videoclips o cómics, “todos los iconos de la cultura visual que están alrededor y que nos llegan de una manera muy fuerte hoy en día, sobre todo a través de redes sociales, de Internet, de publicidad, y como va tan rápido el mundo en el que estamos inmersos no lo podemos detener, ni nos da tiempo a reflexionar”, explica la artista. Eso es lo que se propone ella: materializarlo en un soporte físico, poner las distintas imágenes en relación y permitir que se miren de una manera más pausada, para descubrir los mensajes.

En los collages se incluyen elementos de la cultura digital, iconos de Youtube, de Internet, redes sociales, del tratamiento de imágenes o subtítulos de las películas. “Al extraer ciertas citas y relacionarlas con otras imágenes cobra otro sentido, las utilizo para enfatizar esa mirada feminista y para generar cierta extrañeza en el espectador, o que reflexione sobre el guion”, explica.

Todas las piezas tienen en común unas líneas horizontales y verticales y el uso del color característico de su lenguaje plástico. “Vengo de trabajar mucho con el dibujo y con la instalación y me gustan mucho las composiciones modulares, los colores muy vibrantes, la geometría...”, sitúa.

Todo es digital en su obra, de ahí el título, CTRL+C/ CTRL +V, que hace referencia a las funciones de copiar y pegar en el ordenador. “El collage lo he utilizado como técnica pero también como parte del contenido, me parece que es una metáfora de nuestra manera de ver, recibimos imágenes por aquí por allá y nosotros inconscientemente los relacionamos con la propia experiencia o con la realidad o con otras ficciones; este corta pega me recuerda a eso, a la manera de relacionarnos con la imagen hoy”, señala Palazuelos, madrileña de nacimiento (1984), que después de vivir en Burgos, París, en Bilbao y Canadá, se estableció en Pamplona hace diez años.

También por ese peso de la imagen digital en la confección de la cultura visual ella trabaja con capturas o con imágenes captadas de la red. “Hoy por hoy el soporte que nos llega mayoritariamente es digital”, señala.

Las escenas de Méliès, de Irma la dulce, Metrópolis, Vértigo, del cine mudo o de películas de hace apenas dos años, Marlene Dietrich, los espejos de La dama de Shanghai, los de Blancanieves, los fotogramas de Cisne negro... hacen sitio también a obras plásticas. “La historia de la pintura también me interesa mucho porque forma parte de ese imaginario que tenemos en occidente; está todo relacionado: pintura, cine, publicidad...”, explica.



+ CTRL+C/ CTRL+ V. Elvira Palazuelos. Edificio El Sario de la UPNA (C/Sadar, Pamplona). Hasta el 12 de marzo. Horario: de 9 a 21 horas.