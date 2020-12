La cantautora Christina Rosenvinge presenta en Tudela su libro 'Debut'

Actualizada 30/12/2020 a las 06:00

La idea de Christina Rosenvinge era escribir un cancionero junto con un ensayo en el que pudiese hablar de las peculiaridades de escribir verso cantado, pero acabó redactando su primera obra literaria: 'Debut. Canciones y cuadernos'. “Me encontré en un momento en el que muchas veces quería interpretar una de mis canciones y no me acordaba bien de la letra. Además, si las buscaba en Internet las encontraba mal transcritas, por lo que empecé a pensar que ya tenía suficiente volumen de trabajo como para hacer mi propio cancionero”, explicó ayer la cantautora en Tudela, donde presentó su libro con motivo del festival SantasPascuas, después de contar su afición por “leer letras incluso sin escuchar las canciones”.

Y así fue. Tras considerarlo, decidió recopilar todas las letras -107- desde que comenzó su carrera como cantautora con 'Que me parta un rayo' en la década de los 90. Pero el libro no es una mera recopilación de sus canciones. Va más allá. Llega hasta la raíz de las mismas. Y dio muestra de ello leyendo ante los presentes la parte de 'Debut' que hace referencia a la historia bíblica de la mujer de Lot, en la que encontró la inspiración para escribir 'Desierto'. “Son textos que se integran en capítulos que no necesariamente van a explicar cada canción, pero sí van a situar cada disco en su momento y van a tener independencia estilística, e incluso en su sentido literario”, indicó Rosenvinge, al tiempo que confesó que “fue un ejercicio muy bonito y por momentos nostálgico y terapéutico”. “Mirar hacia atrás me hizo comprender y asimilar cosas que habían pasado, y así nació el libro”, añadió.

Contar historias

Podría decirse, a gran escala, que escribir este libro ha sido como componer. Y es que, para ella, su fuerte es “contar historias”. Eso sí, no se puede pasar por alto que, precisamente, a la hora de componer ella encuentra un “algo arquitectónico” que hace de base para sus canciones.

“Mi percepción cuando compongo es la misma. Es como si cada acorde fuera una especie de poliedro y luego entre medias flotara la línea de la melodía, que es una línea de luz”, expuso la madrileña. Pero no siempre se da con los ‘cimientos’ adecuados. Algo de lo que también habló ayer en Tudela. “No hay que tenerle apego a las malas ideas. Aunque hayas trabajado 5 días en una canción, si de repente te das cuenta de que es algo mediocre, tírala, porque te saldrá algo mejor”, aseguró.

Y, referente al arte de componer, también manifestó que “lo que se canta es muy diferente a lo que se va a leer porque las leyes de la música mandan más que las de la literatura, y la fonética y el sonido de las palabras importan casi más que su significado”. Justo lo que desarrolla en el ensayo que cierra su libro.

Su experiencia en la vida

Además de en su libro, Rosenvinge también se detuvo en sus experiencias personales y tocó aspectos como el machismo en el mundo de la música. Algo que vivió en primera persona. “Creo que se invierte menos y se valora menos el talento femenino, y es una lucha que no está ganada porque haya consciencia plena de que hay desigualdad”, afirmó. “Parece que si tienes ideas y carácter lo tienes que esconder para ser aceptada y en cierto modo es verdad. Me he encontrado muchas veces con gente que pensaba que yo era una borde y una creída por expresarme así”, dijo.

Lo que está claro es que eso nunca le ha frenado para hacer lo que le gusta: la música. Como tampoco lo ha hecho la covid-19, ya que ella ha seguido componiendo. “Detrás de esto va a venir una reacción artística. Yo tengo tres posibles reacciones radicalmente distintas porque todavía no sé cuál es la adecuada. Estoy componiendo en esas tres direcciones y llegará un momento en el que lo sepa”, comentó la cantautora, que se marchó de Tudela recibiendo los halagos y la admiración de los asistentes.

Debut. Canciones y cuadernos

Autora: Christina Rosenvinge.

Editorial: Penguin Random House.

Páginas: 336.

Año de la edición: 2019.