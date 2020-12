El paisaje navarro centra la nueva exposición de Joseja Casado

Actualizada 22/12/2020 a las 06:00

Los paisajes nunca se agotan en sus pinceles. Puede ir varias veces al mismo lugar y encontrarse con un paraje que ya conoce, pero no por eso le dejará de sorprender. Esa sorpresa, belleza o sensibilidad que encuentra en sus paseos es lo que da sentido a la obra pictórica de Joseja Casado (Tudela, 1968), artista que lleva veinte años haciendo de la naturaleza el centro de su pintura, una temática a la que no piensa renunciar ya que, según explica, se identifica con ella. Y lo mismo ocurre con la presentación del lienzo, pues el artista rehuye de las enmarcaciones más convencionales para presentar sus obras en otros soportes, que pueden ser desde moldes de ladrillo y objetos metálicos hasta ventanucos de madera o piezas encontradas en tiendas de antigüedades.

Ambas características se mantienen inalterables en la única muestra que el artista navarro ha podido realizar este año, ya que la pandemia le ha supuesto la cancelación de tres exposiciones en Zaragoza, Soria y San Sebastián. “Sin exposiciones y con mucho tiempo por delante, la producción de obra ha sido muy intensa pues he pintado todos los días”, explica Casado que firma una treintena de obras de reciente creación en la actual exposición instalada en Postdam que y que invita a un recorrido por el paisaje navarro

PASEOS DIARIOS

Aunque veinte años pintando la naturaleza parezca mucho tiempo, no tiene intención de cambiar, pues considera que es la temática con la que se identifica, con la que se ha hecho artista y con la que se siente bien consigo mismo. Pero ello no quiere decir que Joseja Casado no se adentre en nuevas búsquedas a lo largo de su trayectoria, como ocurre en la exposición actual, en la que muestra una nueva paleta cromática a través de unos atardeceres en los que entra en juego el uso del color y de la luz, al igual que ocurre con nuevos amaneceres incluso paisajes tormentosos que refleja en su obra. “Ha podido influir la pandemia, pero hay obras en las que ha bajado un poco la intensidad del color. Me salgo de ese azul con nubes, del gris plano, para meter más fuerza en los cielos. Durante el confinamiento y los meses posteriores, he realizado mucha obra. Y cuando la miraba, pensaba: todo azules no voy a hacer, no estamos para estar todos los días luminosos y azulados”.

Centrado en la pintura durante los meses de la pandemia, Casado considera que el tiempo transcurrido en el estudio y los paseos diarios que realizaba por la naturaleza le han permitido afrontar estos meses con más serenidad. No dejó de salir al campo ni un solo día de los meses de confinamiento, unas jornadas en las que recorrió Navarra con su coche y una cámara fotográfica antes de plasmar en el lienzo las emociones encontradas en cada paraje. “La Delegación del Gobierno me dio un permiso para poder salir a pasear, en realidad, a hacer mi trabajo porque cada uno de los paisajes que pinto surge de un lugar que he visitado y me ha gustado”.

UNA EXPLORACIÓN

Al igual que en su obra nueva hay una mayor presencia de contrastes del día y la noche, con lo que conlleva de jugar con la intensidad de la luz y los colores, Joseja Casado también soprende con el protagonismo que ha dado a los toldos de las playas de San Sebastián y Zarautz en esa pintura realista que le caracteriza. Una nueva línea de exploración que le ha llevado también a trabajar formatos más grandes y nuevos soportes, encontrados en su mayor parte en el establecimiento donde realiza la exposición. “La pandemia y lo que nos está pasando ha afectado a mi obra, indudablemente. Hacer cuadros diferentes ha venido marcado por el ánimo de estos meses, pero estoy satisfecho con el resultado. Ante la pandemia, tienes que buscar un escape y yo lo encuentro en la pintura, me centro muchísimo en pintar. Sobre todo, en los tres primeros meses que fueron tan duros, ahí es cuando surgieron los cuadros más grandes”.

Si el artista se ha dejado llevar por el tiempo y las emociones en su nueva obra, lo mismo ocurre en quien las contempla porque la exposición no está concebida con un hilo conductor ni un diálogo entre las obras. “La única conexión son los paisajes y los marcos o elementos con los que completo las pinturas. La exposición se van conociendo conforme vas recorriendo el espacio”.

La fidelidad a unos soportes diferentes a los marcos o molduras tradicionales es otra de las señas de identidad de Joseja Casado. El artista presenta sus obras sobre ventanucos de madera, cuarterones antiguos, marcos del siglo XIX y palas de panadero, unos elementos que están tratados para que no se deterioren. ”Los soportes que he utilizado me han dado la posibilidad de innovar y se integran perfectamente en la exposición. Cada pieza, en su conjunto, resulta única y muy personal”.

JOSEJA CASADO



Postdam (c/Santa Marta, 6). Durante el mes de diciembre. De lunes a viernes, 10 a 13.30 y 16.30 a 20 h. Sábado y domingo, 11 a 13.30 h.