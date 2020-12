Noventa jóvenes participan en el proyecto de educación y arte 'IN-spira-TU'

Actualizada 18/12/2020 a las 06:00

El teatro, la danza urbana, el rap y las artes plásticas se han convertido en herramientas educativas para tratar con los alumnos competencias como la afectividad, la autoestima o el trabajo en equipo, trabajar temas sociales como la igualdad de género, el buen trato, la interculturalidad, la diversidad o la prevención de riesgos laborales, así como para adentrarse en la crisis sanitaria de la Covid-19. Ello ha sido posible gracias a IN-spira-TU, un proyecto de creatividad artística multidisciplinar en el que han participado más de 90 jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y 17 años, pertenecientes a cinco centros educativos de Formación Profesional Básica. En concreto, los alumnos pertenecen a los centros Donapea, Lantxotegi, Granja Escuela Haritz Berri Ilundain, IES Huarte y Centro Carlos III.

La iniciativa de utilizar el arte como vehículo educativo fue promovida por la Asociacio B-IDEA Flujos Creativos, en convenio con el departamento de Educación del Gobierno de Navarra y el Instituto de Salud Pública Laboral de Navarra, a lo que se suma la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar, Fundación Caja Navarra y Fundación “la Caixa”, pues el proyecto forma parte del programa Innova Cultural. Y aunque IN-spira-TU es un proyecto independiente, recoge la herencia de Crecer con arte, otra propuesta que se inició en 2014 en el Auditorio de Barañáin en la que las distintas disciplinas artísticas mostraban también su rostro más pedagógico y formativo. El año pasado fue finalista en el apartado de “Cultura y sociedad” del Festival 948Merkatua y el pasado 21 de noviembre, el proyecto fue seleccionado por Gobierno de Navarra para participar en el Festival Bilbao Bizkaia Design Week.

LAS CREACIONES

El proyecto presentado este jueves ha surgido tras cinco meses de intenso trabajo, no sólo de los 90 jóvenes participantes, sino también del profesorado de los centros que, para tratar con los alumnos las disciplinas artísticas en las aulas, recibieron unos cursos de formación, pues IN-spira-TU utiliza una metodología participativa enfocada a la obtención de mayores herramientas sociales. “Es una propuesta innovadora, pues el arte y la cultura sirven para la educación y la formación. A través de estas actividades artísticas, estos jóvenes han trabajado y reflexionado sobre la afectividad, la autoestima, la resiliencia, la asertividad o la gestión de emociones, además de que se ha potenciado la comunicación con los demás y la creación o trabajo en equipo”, explicó Mikel Artxanko, coordinador del proyecto.

Los jóvenes participantes también se implicaron con el proyecto durante cinco meses, un tiempo que ha cristalizado en un proceso de co-creación a lo largo de doce sesiones de trabajo. Además del enriquecimiento personal y la formación, el resultado se ha materializado en cuatro videoclips en los que se abordan distintos temas de índole social y sanitario. Los alumnos del centro Lantxotegi son los autores de un videoclip sobre la igualdad de género; los de IES Huarte protagonizan un corto sobre la interculturalidad y la diversidad a través del rap, mientras que los estudiantes de Donapea analizan el tema del buen trato y la Covid-19 centra el trabajo de la Escuela Carlos III. Además, IN-spira-TU ha incidido en la prevención de riesgos laborales al considerar que el alumnado de Formación Profesional Básica accede al mercado laboral con escasa información. Así lo explica María Ángeles Nuin, directora del Instituto de Salud Pública quien destacó la importancia de “impulsar la cultura preventiva en el alumnado, pues los jóvenes tienen menos formación sobre la prevención cuando el alumnado de Formación Profesional Básica accede al mercado laboral con trabajos de más riesgo”.

Al frente del trabajo desarrollado en los distintos centros se encuentra un equipo de nueve personas que apuestan por el arte como vehículo educativo y consideran que tanto el teatro como la danza o la música permiten explorar nuevos lenguajes de comunicación y acercarse al imaginario juvenil. Dicho equipo está formado por Mikel Artxanko, coordinador; Ioritz Lestón coordinador pedagógico; el arteterapeuta Bilal Dadou que ha trabajado las artes plásticas; Marisa Serrano, en el ámbito del teatro; así como el creador audiovisual Xavi Berraondo, Itziar Larumbe y Jon Quel, al frente de las sesiones de danza urbana y rap respectivamente. El Instituto de Salud Pública de Navarra, que ha estado presente en distintas actividades didácticas sobre la prevención de riesgos laborales, ha estado coordinado por Javier Cañada y Nerea Martínez.

Los responsables del proyecto destacaron la implicación de los alumnos en su trabajo. Marisa Serrano, que ha trabajado con los alumnos de Donapea, indicó que la experiencia le ha permitido aprender de los jóvenes. “Estos proyectos te hacen crecer a nivel profesional y personal. He vivido con los alumnos momentos emocionantes. He recibido por su parte una enseñanza constante, pues en el rodaje aportaron paciencia, el esfuerzo y con sus opiniones hacían crecer el proyecto”. Por su parte, Bilal Dadou se refirió a la “dimensión emocional” del proyecto. “En el encuentro humano es donde crece cada persona. Y trabajar desde el arte permite a los jóvenes acceder a unas herramientas a las que no se puede llegar desde la educación reglada”.