Actualizada 10/12/2020 a las 06:00

El director Félix Viscarret ultima los preparativos para rodar su próxima película, la adaptación a las pantallas de la novela Desde la sombra de Juan José Millás, a partir de de enero en Pamplona.

Estos próximos viernes y sábado tendrá lugar uno de los últimos trámites habituales antes de un rodaje, el de la búsqueda de figuración y, en este caso, también de una pequeña parte del reparto. Organizado por la agencia A Primera Figuración, se buscan hombres y mujeres mayores de 18 años. Las pruebas tendrán lugar en el Hotel Zenit Pamplona, en el parque comercial de Galaria, mañana, viernes, para la figuración y el sábado para los actores y actrices, en ambos casos de de 10 a 14 y de 15 a 19 horas. Las fechas concretas de rodaje no están cerradas, pero está previsto que arranque en enero.

Los elegidos serán los últimos en subirse al barco en el que ya figura Paco León, según publicó Diario de Navarra en septiembre, y Leonor Watling, tal y como acaba de avanzar la revista especializada Variety. Paco León se pondrá a las órdenes de Viscarret después de haber obtenido una gran popularidad por la serie La casa de las Flores y de haber rodado en Budapest The Unbearable Weight of Massive Talent, de Tom Gormican, junto con Nicolas Cage, Pedro Pascal y Neil Patrick Harris, entre otros, en la que su personaje lucía un pelo rubio platino. En sus redes, el actor ya ha cambiado el look para el rodaje de Pamplona, con el pelo muy corto y moreno de nuevo, con el texto: “Nuevo personaje... nuevo look”. Watling, por su parte, se incopora al proyecto después de haber estrenado la serie Nasdrovia en Movistar+.

Producida por Tornasol Films y coproducida por la belga Entre Chien et Loup, el proyecto se presentó internacionalmente hace unos días por parte de Latido Films en Ventana Sur, el mercado de cine latinoamericano que tiene lugar en Buenos Aires, organizado por el INCAA argentino y el Marché du Film de Cannes.

Viscarret asume el reto de adaptar la novela de Millás después de haber dirigido cuatro de los ocho capítulos de Patria, la serie de HBO que, según ha hecho público la plataforma, se ha convertido en la más vista este año en España por delante de Juego de Tronos y Westworld.

Coescrita por el cineasta navarro y por David Muñoz (El espinazo del diablo) , Desde la sombra cuenta la historia de un hombre corriente que pierde su empleo después de muchos años en su empresa. Un día comete un pequeño hurto en un mercado de anticuarios y se esconde en el interior de un armario. Antes de que pueda salir, el armario es vendido y trasladado a casa de una familia compuesta por un matrimonio y su hija adolescente, donde el hombre termina instalado y donde, paradójicamente, encontrará un sentido a su vida. El protagonista cae en la fantasía y se imagina a sí mismo como una celebrity de televisión mientras se convierte en el ángel de la guarda de la familia, haciendo las tareas cuando no están. Desde la sombra podría considerarse una fábula o un cuento, pero también cuenta con grandes dosis de surrealismo, de humor y a ratos los ingredientes de un thriller.

Félix Viscarret prepara además un segundo rodaje en Pamplona con Lamia Producciones para 2021, pero éste está previsto para después del verano. Se trata de Una vida no tan simple, un proyecto personal del director que es una comedia urbana sobre la crisis generacional.

Te puede interesar