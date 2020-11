La Navidad se anticipa más que nunca en Spotify

Actualizada 25/11/2020 a las 12:19

Las escuchas de canciones navideñas se han anticipado en 2020 más que ningún año, con un 25% más de reproducciones de los principales temas festivos desde el mes de octubre en Spotify, líder mundial en "streaming" de audio.



La plataforma, que apunta como posible explicación al efecto "refugio" de estas canciones ante la incertidumbre de la pandemia, ha informado que desde septiembre ya se percibió un aumento en el consumo de villancicos.



Con datos concretos, en lo que llevamos de año ya se habrían consumido 6.500 millones de minutos de canciones de Navidad en todo el mundo.



Hasta el momento, las canciones de Navidad que más se están escuchando coinciden tanto en España como en el resto del mundo y le otorgan el primer puesto unas fiestas más a 'All I Want for Christmas Is You', de Mariah Carey.



En segundo lugar figura 'Last Christmas', de Wham!; en tercera posición, 'Santa Tell Me', de Ariana Grande; en cuarta, 'It's Beginning to Look a Lot like Christmas', de Michael Bublé, y en quinto lugar, 'Mistletoe', de Justin Bieber.



En el caso específico de España, la lista se completa con 'Jingle Bell Rock', de Bobby Helms; 'Holly Jolly Christmas', de Michael Bublé; 'Llegó la Navidad', de Generación Escogida y Ozuna con Christian Nieves; 'Rockin' Around The Christmas Tree', de Brenda Lee; y 'Feliz Navidad', de José Feliciano.