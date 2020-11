Actualizada 25/11/2020 a las 08:06

El padre de Judith Mateo es “un fanático del jazz” y, cuando sus dos hijas eran pequeñas, le pareció muy buena idea poner a estudiar piano a una y clarinete a otra. A Judith le tocó el clarinete, con 7 años, pero pronto descubrió que le apasionaba el violín que no dejaba de ver y escuchar por el Conservatorio. “Me llamó muchísimo la atención el aspecto físico, el sonido, cómo tocarlo. Me pareció maravilloso, y me cambié”. Desde entonces y tras completar su formación clásica durante los años de c